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Британский боксёр заявил, что хочет драться и с Билли Джо Сандерсом и с казахстанским чемпионом.
Британский боксер Крис Юбэнк-младший рассказал о предстоящих боях с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом, сообщает Sports.kz.
«Кого бы я выбрал из двух бойцов – Геннадия Головкина или Билли Джо Сондерса? Я не хочу выбирать, я хочу драться с ними обоими. Все зависит от того, с кем первым. Юбэнк – это личное для меня, потому что я знаю, что победил в том бою. Это действительно очень важно. С Головкиным у меня нет ничего личного — это просто бизнес, кто лучший pound-for-pound боксер. Но бой с ним будет очень тяж`лым», – считает Юбенк.
Ранее Крис Юбенк-младший высмеивал Головкина за выбор соперника и делал провокационные заявления о нём.
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