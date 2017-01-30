Британский боксер Крис Юбэнк-младший рассказал о предстоящих боях с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом, сообщает Sports.kz.

«Кого бы я выбрал из двух бойцов – Геннадия Головкина или Билли Джо Сондерса? Я не хочу выбирать, я хочу драться с ними обоими. Все зависит от того, с кем первым. Юбэнк – это личное для меня, потому что я знаю, что победил в том бою. Это действительно очень важно. С Головкиным у меня нет ничего личного — это просто бизнес, кто лучший pound-for-pound боксер. Но бой с ним будет очень тяж`лым», – считает Юбенк.