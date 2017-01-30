За последние три года карагандинским сиротам не смогли выдать 255 квартир

Своим жильем должны были обзавестись 855 выпускников детдомов

В областном акимате подвели итоги программы обеспечения жильем детей сирот и тех, кто остался без родительского попечения. Оказалось, что за последние три года чиновники изрядно отстали от плана. Согласно отчета Мираса Куттыбай, руководителя управления по вопросам молодежной политики, с 2014-го по 20160-ый год планировалось выдать жилплощади 855-ти выпускникам детских домов. Однако, отметили новоселье всего 600. При это самое большой разрыв между планами и реальностью наблюдался в 2014-ом году. Тогда должны были поселить в собственные квадратные метры 510 человек. На деле же было выделено всего 316 квартир.

Для сравнения в 2016 году этот разрыв заметно сократился: из 175-ти запланированных квартир выдали 170.

Что примечательно, в планах на следующие три года «потерянных» двух с лишнем сотен квартир нет.

В ответ на это аким области Нурмухамбет Абдибеков посоветовал своим подчиненным не строить слишком уж грандиозных планов, чтобы впредь, таких ситуаций не было.

— Не надо строить иллюзий и выглядеть потом…некорректно перед людьми, — заключил он.