Яйцо Фаберже и бриллианты на 1,2 миллиона долларов похитили в Карагандинской области

В результате кражи из его дома было похищено имущество на общую сумму 1 228 000 долларов.

В Карагандинской области спустя год после кражи наказали похитителей яйца Фаберже стоимостью 2,5 миллиона тенге и других ценных вещей, сообщает Tengrinews.kz.

В Казыбекбийском районном суде Караганды рассмотрели уголовное дело о крупной краже в особняке, которая произошла 2 января 2016 года. Потерпевший показал суду, что в результате кражи из его дома было похищено имущество на общую сумму 1 228 000 долларов, в том числе деньги в сумме 1 160 000 долларов, золотые изделия на сумму 68 000 долларов.

«В числе похищенных вещей оказались золотые изделия на сумму 23 120 680 тенге: комплект «Фрейвил» стоимостью 1 020 000 тенге; комплект «Роберто браво» стоимостью 5 100 000 тенге; набор «Самоцветы» — 4 080 000 тенге, набор «Монклер» — 1 190 000 тенге, серьги с бриллиантами — 800 000 тенге, кольцо с бриллиантом — 450 000 тенге, браслет «Хермес» — 510 000 тенге, печатка мужская с бриллиантами — 650 000 тенге, часы золотые — 2 380 000 тенге, набор «Роберто браво», коллекция 2015 года — 1 360 000 тенге, комплект «Ванклиф» — 1 020 000 тенге, набор бриллиантов с сапфирами — 2 040 000 тенге, яйцо Фаберже стоимостью 2 520 680 тенге», — говорится в материалах дела.



Судья Казыбекбийского районного суда Караганды троим подсудимым вынес приговор.

«Баяна С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершенная в особо крупном размере», и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима. Даурена Б. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража, совершенная в особо крупном размере», «Хищение группой лиц по предварительному сговору», и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ардака Ә. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных теми же статьями, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — постановил судья.

В счет возмещения материального ущерба суд постановил передать в личную собственность хозяина дома, где произошла крупная кража, автомашину Тоyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска, автомашину марки Тоyota Land Cruiser Prado 2015 года выпуска, а также хранящиеся на депозите в УФО ДВД города Астаны денежные средства: 748 535 тенге, 21 300 долларов и 3 340 евро. В пользу владельца особняка суд принял решение возместить материальный вред на сумму 100 174 392 тенге.