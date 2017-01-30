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В результате кражи из его дома было похищено имущество на общую сумму 1 228 000 долларов.
В Карагандинской области спустя год после кражи наказали похитителей яйца Фаберже стоимостью 2,5 миллиона тенге и других ценных вещей, сообщает Tengrinews.kz.
В Казыбекбийском районном суде Караганды рассмотрели уголовное дело о крупной краже в особняке, которая произошла 2 января 2016 года. Потерпевший показал суду, что в результате кражи из его дома было похищено имущество на общую сумму 1 228 000 долларов, в том числе деньги в сумме 1 160 000 долларов, золотые изделия на сумму 68 000 долларов.
«В числе похищенных вещей оказались золотые изделия на сумму 23 120 680 тенге: комплект «Фрейвил» стоимостью 1 020 000 тенге; комплект «Роберто браво» стоимостью 5 100 000 тенге; набор «Самоцветы» — 4 080 000 тенге, набор «Монклер» — 1 190 000 тенге, серьги с бриллиантами — 800 000 тенге, кольцо с бриллиантом — 450 000 тенге, браслет «Хермес» — 510 000 тенге, печатка мужская с бриллиантами — 650 000 тенге, часы золотые — 2 380 000 тенге, набор «Роберто браво», коллекция 2015 года — 1 360 000 тенге, комплект «Ванклиф» — 1 020 000 тенге, набор бриллиантов с сапфирами — 2 040 000 тенге, яйцо Фаберже стоимостью 2 520 680 тенге», — говорится в материалах дела.
Судья Казыбекбийского районного суда Караганды троим подсудимым вынес приговор.
«Баяна С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершенная в особо крупном размере», и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима. Даурена Б. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража, совершенная в особо крупном размере», «Хищение группой лиц по предварительному сговору», и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ардака Ә. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных теми же статьями, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — постановил судья.
В счет возмещения материального ущерба суд постановил передать в личную собственность хозяина дома, где произошла крупная кража, автомашину Тоyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска, автомашину марки Тоyota Land Cruiser Prado 2015 года выпуска, а также хранящиеся на депозите в УФО ДВД города Астаны денежные средства: 748 535 тенге, 21 300 долларов и 3 340 евро. В пользу владельца особняка суд принял решение возместить материальный вред на сумму 100 174 392 тенге.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Раз фамилии не написали значит приговор ещё в законную силу не вступил?
НВ, как вступит, обязательно опубликуйте фамилии преступников. Ну и фамилию потерпевшего, чтобы все могли гордиться и равняться на нашего земляка.
Санёк
30 января, 2017 в 12:14
Родственника какого-то госслужащего что ли обворовали?
свсвсв
30 января, 2017 в 12:42
Да неееет,обыкновенный шахтер скорее всего. Они-же хорошо зарабатывают,как утверждал (теперь уже бывший депутат,наш земляк).
Чукча
30 января, 2017 в 13:49
А вот эти материальные ценности у преступников до кражи были или в результате сбыта краденного образовались?
gotta
30 января, 2017 в 13:03
Всё што нажито непосильным трудом…
Стёпа
30 января, 2017 в 13:04
Интересно, а где сам то, все это добро на воровал?! Ясен пень, не на зарплату шахтера, было все это приобретено😐 и судя по сумме украденного имущества, воровал он в свое время по крупному !🙄
Асем
30 января, 2017 в 13:22
Асем, далеко не факт. Не на зарплату шахтёра, но на зарплату нейрохирурга с мировым именем, допустим — вполне возможно..
Александр
30 января, 2017 в 13:56
Александр, их есть у нас?
Хрупкий орех
30 января, 2017 в 14:55
Поверьте, единицы — но есть..
Александр
30 января, 2017 в 15:29
Знал одного. Свалил в Россию. Больше нет! Кончились!
Alex
30 января, 2017 в 21:12
Ну и живут люди, если у них можно так поживиться!
Злая
30 января, 2017 в 13:27
За десять тысяч долларов в месяц сидеть будет — высокооплачиваемая работа однако.
Водитель
30 января, 2017 в 13:27
Идиоты. И где они хотели сбыть эти музейные артефакты?..
Александр
30 января, 2017 в 13:54
Александр, это называется жадность фраеров сгубила.
Взяли бы только 1 228 000 долларов, нет же, на яйца их потянуло.
Хрупкий орех
30 января, 2017 в 14:58
Видимо, там же, что и ограбившие часовой салон. Продать в нашем не большом городе Омегу, Радо и Лонжин дороже, чем за 3 рубля, так же как и выше означеные изделия дороже, чем по цене лома — трудно бы было. Адекватные покупатели с таким добром дело бы не стали иметь.
01
30 января, 2017 в 15:12
Омега и Лонжин — в сущности, не дорогие марки. А Радо настоящее, типа V10K — вообще не уверен, что у кого-нибудь в Караганде есть..
Александр
30 января, 2017 в 16:57
Если для Вас Омега не дорогие — моё почтение! Радо специфичны и, очень, на любителя. Но речь не об этом. Кто, из тех кто в теме, купит себе эти модели, зная, что бутик обнесен?! Не говоря уже про Фаберже…
01
30 января, 2017 в 19:18
Бааагатенький буратинка. А кто??? Награбленное озвучили, а фамилию засекретили. Вор у вора шапку украл. Или пусть поплачется,что все это заработал в шахте. Сынок храпунова как бы тоже сказал,что папа с мамой-бизнесмены помогли «раскрутиться». И сумма 100 174 392 тенге «пухленькая». У меня пожилая соседка инвалидка без одной кисти(замолотило в зернодробилку по молодости после войны,когда дети работали по-взрослому)которая всю жизнь полы мыла в роддоме-на свою небольшую пенсию конфеты к чаю поштучно покупает. А здесь-эксклюзив Фаберже. Спалили конкретно. По наивности вопрос всплывает-откуда в нашем регионе такая роскошь в наше «кризисное время»??? Фамилию-в студию!!!
Санёк
30 января, 2017 в 12:14
+1000!!!
Может есть чем гордиться за земляка???
02556
30 января, 2017 в 14:28
Человечессской глупости нет предела!!!! Коню ясно что при продаже таких ценностей они сразу всплывут!
Анвар
30 января, 2017 в 15:00
Как правило, в таких особняках вместо будки с собакой на входе находится будка с козлом. Спал видать пьяный служивый в новогоднюю ночь… Фиаско…
Дмитрий хитрый
30 января, 2017 в 15:16
К вопросу о «раскрутке» «особо удачливых»:
— Вы берете взятки!!!
— Ну какие взятки? Максимум конфеты и коньяк… пустяки!
— Значит, четыре вагона ‘Хэннеси’!!! И 15% акций концерна ‘Свиточ’!!!
это по вашему пустяки?
02556
30 января, 2017 в 17:20