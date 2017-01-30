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Карагандинец возмущён заданиями к олимпиаде для второклассников
Родители постоянно возмущены тем, какие задания получают школьники. В основном потому, что дети не могут их выполнить и тогда за домашнюю работу садятся папы да мамы. На этот раз причиной бурного возмущения стала олимпиада для второклассников по «Познанию мира». Детям раздали листы с вопросами, на которые они должны ответить дома. При этом найти верный вариант из четырёх предложенных сможет не каждый взрослый. Отец второклассницы опубликовал на YouTube ролик, где долго и возмущённо описывал задания.
— Я обращаюсь к родителям второклассников, детям на олимпиаду по познанию мира дали такие задания,- говорит мужчина.- Вот первый вопрос: каким одним словом можно назвать детёныша волчицы, лисицы, соболя, а также группы ластоногих (моржей, тюленей)? И несколько вариантов ответа: телёнок, птенец, котёнок и щенок. Но это ещё простой вариант.
В какую страну можно попасть, двигаясь вдоль Уральского хребта с севера на юг?
А) Японию; Б) Казахстан; В) Китай; Г) Беларусь.
— Это вообще абсурд!,- считает взбешённый вопросами отец второклассницы.- Дочка географ что ли? Знает карту направо и налево? Знает, в каком направлении страна находится? Вот куда докатилось образование Казахстана. Если я сам карту не подниму, не посмотрю, я и сориентироваться не смогу. Вы сначала второкласснику объясните, где север, а где юг, запад и восток. Я сам бывший военный, мы по звёздам ориентировались, по компасу. А ребёнок как должен это сделать? Взял и ответил? Без карты, без компаса.
После этого следует не менее странный вопрос. Очевидно, что составитель постарался усложнить жизнь родителям. Ждать, что школьник справится с такими заданиями, абсолютная глупость. Видимо папам и мамам в классе придётся посоревноваться,кто лучше гуглит в интернете.
— Теперь вот нужно угадать, тоже странный вопрос: город Певек находится на Дальнем Востоке и одновременно является не только одним из самых восточных городов России, но и самым….древним, северным, или южным, солнечным либо маленьким. Ваш ребёнок знает это во втором классе? А мой не знает. Это надо давать студентам, которые это всё изучали! Похоже на «Что? Где? Когда?», вопросы к Клубу знатоков.
Но уж если среди родителей есть солидарность, то решить задачи для олимпиады они смогут дружно в чате WhatsApp. А следующим вечером они будут решать там примеры по математике или искать ответы на логические задачи.
Подобные олимпиады проводятся не только для второклассников, от идиотских заданий страдают родители учеников постарше. Например, мама третьеклассника была возмущена заданиями по английскому языку.
— Детям английский преподают раз в неделю,- рассказывает девушка.- Они не проходят сложных языковых конструкций, у них нет большого словарного запаса. Один из вопросов: в каком веке построен Лондонский зоопарк? Ребёнок в этом возрасте ещё в принципе не понимает, что такое век. Он не может ответить на этот вопрос. И мамочки в классе тоже не смогут выполнить и половины заданий из этой олимпиады. Потому что тут даже не родители, а репетиторы должны это делать. Для чего вообще давать такие задания? Чтобы занести в портфолио школьника, мол, у него есть репетитор?
Если ваши дети получают такие же интересные задания присылайте нам их в рубрику «Народные новости» или WhatApp.
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Верните образование,которое было в СССР…вот это была реально,школа,а не этот тупорылый цирк….и знания сейчас все на низшем уровне…
DJok
30 января, 2017 в 19:23
Я бы написал куда катится школьное образование, но модератор не пропустит.
Или того хуже закроет комментарии, как в соседней теме.)))
Санёк
30 января, 2017 в 19:37
4 года назад мы столкнулись вот с такими вопросами для 2-4 классов:
1. Автор текста первого гимна КазССР
(и 5 вариантов ответа)
2. Какое современное здание изображено слева на фото старой Караганды. (И дано фото приблизительно 3 на 4 см. Вид сверху. Год точно не скажу, но когда Караганда только-только строилась)
(и 5 вариантов ответа)
3. Фараби похоронен в …
(и 5 вариантов ответа)
…
6. Первая казахская газета…
(и 5 вариантов ответа)
…
17. Лагерь «Алжир» в действительности назывался:
а) Степлаг
В) «11-е отделение»
С) «Ишимлаг»
Д) «26-я точка»
Е) «15-я зона»
20. По легенде при строительстве мавзолея Ясави, Тимур приказал добавить в глину для кирпичей:
А) серебряные нити
В) молоко кобылиц
С) верблюжий волос
Д) прах военнопленных
Е) перепелиные яйца
25. Известный политик и деятель культуры Казахстана первой половины ХХ века:
А) Ахмет Байтурсынов
В) Алихан Букейханов
С) Ермухан Бекмаханов
Д) Сакен Сейфуллин
Е) Магжан Жумабаев
Вот такие интересные 25 вопросов были. Учились во 2 классе. Мама очень много интересного узнала за ночь в Интернете!
Ольга
30 января, 2017 в 19:45
Идиоты. Вообще-то это задания к олимпиаде. Олимпиада — дело добровольное. Если ребёнок тупой — незачем отправлять его на олимпиаду. Правда, если ещё и родитель тупой — уже горе.. «каким одним словом можно назвать детёныша волчицы, лисицы, соболя, а также группы ластоногих». Котёнок, наверное. Про ластоногих говорят «окотилась». «В какую страну можно попасть, двигаясь вдоль Уральского хребта с севера на юг?». В Казахстан, ясен пень. Что такое век, знал, наверное, ещё до школы. «Ваш ребёнок знает это во втором классе? А мой не знает». Ну и не отправляйте его на олимпиаду! Путь сидит дома..
Александр
30 января, 2017 в 20:18
Котёнок наверное. Щенками их называют, невежда)))
Jähr
30 января, 2017 в 21:08
Уральск, кстати — юг уральского хребта, и север Казахстана. Даже идиот, наверное, знает..
Александр
30 января, 2017 в 21:16
Сам ты тупой. Волчонок по- твоему «котенок»? Скорее всего щенок. И даже если ребенок понимает что такое век, то в каком веке построен Лондонский зоопарк думаю даже ты не знаешь)))
Светлана
30 января, 2017 в 21:21
«Дочка географ что ли?».. Ну если она не географ — что ей на олимпиаде делать? Не мучьте ребёнка, правда..
Александр
30 января, 2017 в 21:59
Вы на преподавание казахского языка посмотрите, обращался за помощью к друзьям, оба казахскую школу заканчивали, неоднократно такие слова и обороты попадались, что даже они в правильности перевода сомневались.
Уровень образования ни о чем, хоть школьное хоть высшее.
Учите языки и математику, а также научите детей самостоятельно работать с литературой и интернетом для самостоятельного поиска необходимой информации, для общего развития отдайте в спорт или творческие направления.
Не мучайте ни ребёнка ни себя.
А реформы нашего образования бесконечны, не успеете за новшествами.
Jähr
30 января, 2017 в 20:36
При чём все эти мучения ещё и за наши деньги, принудительно заствляют покупать эти олимпиады и хорошистов, и отличников. А если выходишь в следующий тур платишь ещё дороже. Вот тебе и образование. На этом кто-то неплохо зарабатывает. Каждая олимпиада от 300 до 500 тенге.
Зима
30 января, 2017 в 20:38
Самостоятельно покупайте с сайта
Речь в статье об олимпиаде инициатором которой является Екатеринбург (скорее всего)
У них пакет всех заданий для 2 класса (7 или 8 предметов) стоит 2100 тг
за эти деньги вы получите грамоту диплом для родителей наклейку и значок
Считаю — не дорого.
Гость
30 января, 2017 в 22:04
Дело не в сложности вопросов как таковой. А в том, что вопросы на простое запоминание. Какие-то они односложные. Ответ на них не свидетельствует о понимании чего-то глубокого и обширного, а всего лишь о том что он вызубрен.
сввсвс
30 января, 2017 в 21:44