Куда катится школьное образование?

Карагандинец возмущён заданиями к олимпиаде для второклассников

Родители постоянно возмущены тем, какие задания получают школьники. В основном потому, что дети не могут их выполнить и тогда за домашнюю работу садятся папы да мамы. На этот раз причиной бурного возмущения стала олимпиада для второклассников по «Познанию мира». Детям раздали листы с вопросами, на которые они должны ответить дома. При этом найти верный вариант из четырёх предложенных сможет не каждый взрослый. Отец второклассницы опубликовал на YouTube ролик, где долго и возмущённо описывал задания.

— Я обращаюсь к родителям второклассников, детям на олимпиаду по познанию мира дали такие задания,- говорит мужчина.- Вот первый вопрос: каким одним словом можно назвать детёныша волчицы, лисицы, соболя, а также группы ластоногих (моржей, тюленей)? И несколько вариантов ответа: телёнок, птенец, котёнок и щенок. Но это ещё простой вариант.

В какую страну можно попасть, двигаясь вдоль Уральского хребта с севера на юг? А) Японию; Б) Казахстан; В) Китай; Г) Беларусь.

— Это вообще абсурд!,- считает взбешённый вопросами отец второклассницы.- Дочка географ что ли? Знает карту направо и налево? Знает, в каком направлении страна находится? Вот куда докатилось образование Казахстана. Если я сам карту не подниму, не посмотрю, я и сориентироваться не смогу. Вы сначала второкласснику объясните, где север, а где юг, запад и восток. Я сам бывший военный, мы по звёздам ориентировались, по компасу. А ребёнок как должен это сделать? Взял и ответил? Без карты, без компаса.

После этого следует не менее странный вопрос. Очевидно, что составитель постарался усложнить жизнь родителям. Ждать, что школьник справится с такими заданиями, абсолютная глупость. Видимо папам и мамам в классе придётся посоревноваться,кто лучше гуглит в интернете.

— Теперь вот нужно угадать, тоже странный вопрос: город Певек находится на Дальнем Востоке и одновременно является не только одним из самых восточных городов России, но и самым….древним, северным, или южным, солнечным либо маленьким. Ваш ребёнок знает это во втором классе? А мой не знает. Это надо давать студентам, которые это всё изучали! Похоже на «Что? Где? Когда?», вопросы к Клубу знатоков.

Но уж если среди родителей есть солидарность, то решить задачи для олимпиады они смогут дружно в чате WhatsApp. А следующим вечером они будут решать там примеры по математике или искать ответы на логические задачи.

Подобные олимпиады проводятся не только для второклассников, от идиотских заданий страдают родители учеников постарше. Например, мама третьеклассника была возмущена заданиями по английскому языку.

— Детям английский преподают раз в неделю,- рассказывает девушка.- Они не проходят сложных языковых конструкций, у них нет большого словарного запаса. Один из вопросов: в каком веке построен Лондонский зоопарк? Ребёнок в этом возрасте ещё в принципе не понимает, что такое век. Он не может ответить на этот вопрос. И мамочки в классе тоже не смогут выполнить и половины заданий из этой олимпиады. Потому что тут даже не родители, а репетиторы должны это делать. Для чего вообще давать такие задания? Чтобы занести в портфолио школьника, мол, у него есть репетитор?

Если ваши дети получают такие же интересные задания присылайте нам их в рубрику «Народные новости» или WhatApp.