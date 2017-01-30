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Суд признал виновными трех особо удачливых воров
Осудили трех жителей столицы, которые совершили, если не ограбление века, то десятилетия. Воры вынесли из коттеджа нашего богатого земляка больше миллиона долларов, золотые и брильянтовые украшения, два почетных ордена «Курмет» и «Парасат».
Эта грандиозная по своим масштабам кража произошло год назад. Три предприимчивых астанинца решили обворовать коттедж состоятельного горожанина. Из материалов дела известно, что ценную наводку на дом со сказочными сокровищами воришкам дал неустановленный человек. Он же привез преступников на своей машине на окраину Караганды к поселку Кунгей прямо после нового года. Богатые жильцы дома отсутствовали.
В общем наводка оказалась верной. Дом стоял абсолютно пустой и без охраны. Ни одна собака не сторожила хозяйское добро. Двое преступников сорвали железную решетку, отжали пластиковое окно и пробрались внутрь. Третий стоял «на стреме», чтобы в случае появление нежданных гостей, подать сообщникам сигнал. Преступники поднялись на второй этаж и нашли в спальне два сейфа. Один из них был распахнут и, к сожалению, практически пуст. Второй был надежно закрыт, как бы намекая на возможную наживы.
Вдвоем злоумышленники спустили сейф на первый этаж, а затем выкинул его в окно во двор. Там, орудуя ломом и кувалдой они вскрыли сейф. А внутри их ждал просто сногсшибательный куш.
Первым делом воры вытащили из сейфа десятки увесистых долларовых пачек. Там оказались рекордные миллион 160 тысяч долларов! Затем пришло время украшений. Читая полный список похищенного добра, невольно открываешь рот от удивления: комплект марки «Фрейвил» стоимостью миллион 20 тысяч тенге; комплект «Роберто браво» — пять миллионов сто тысяч; набор «Самоцветы» стоимостью 4 миллиона 80 тысяч тенге; бриллантовые серьги, кольцо с бриллиантами, бриллиантовая печатка, наручные часы почти за 2, 5 миллиона тенге, набор бриллиантов с сапфирами за 2 миллиона тенге и другие украшения. Самое примечательное из похищенных ценностей – это одно из всемирно известных яиц Фаберже, оцененное в 2,5 миллиона тенге. Все драгоценности потянули на больше чем 23 миллиона тенге. Среди всего прочего ворам попались два ордена «Курмет» и «Парасат», выданные Президентом. Весь ущерб, нанесенный хозяину особняка, составил больше 417 миллионов тенге.
Деньги похитители поделили поровну. Украшения взял один из преступников, намереваясь сдать награбленное в ломбард. Вероятно, после сдачи в ломбард одного из приметных украшений, полицейские и вышли на след грабителей.
Еще во время досудебного расследования к хозяину особняка обратились адвокаты и родственники преступников. Один из грабителей сразу же отдал потерпевшему 211 тысяч долларов. Второй из подсудимых в качестве возмещения материального вреда переписал трехкомнатную квартиру в Астане, 14-тикоматный дом и 201 тысячу долларов. А также отдал новенькую «Тойоту Ланд Крузер», которую он купил на похищенные деньги. Помимо этого, он вернул и бесценное сокровище — яйцо Фаберже. Третий подсудимый отдал 180 тысяч долларов и «Тойоту Ланд Крузер», которую он также купил на краденные деньги.
Несмотря на все то, что они добровольно отдали, они остались должны богатому карагандинцу больше 100 миллионов тенге.
В итоге суд признал всех троих виновными. Двум назначили по 10 лет в тюрьме, третьему дали девять лет с конфискацией имущества. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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А почему фамилию не пишите? Страна должна знать своих героев.
https://informburo.kz/novosti/u-rektora-centralno-kazahstanskoy-akademii-ukrali-dragocennosti-na-12-mln-dollarov-.html
Санёк
30 января, 2017 в 17:21
А вдруг? А если? Мы подождем с публикацией фамилии.Мудрые люди работают в НВ.
Чукча
30 января, 2017 в 18:29
Да, неплохо живут ректора ВУЗов..
Александр
30 января, 2017 в 17:26
Честно заработанные деньги… копил всю жизнь
Канат
31 января, 2017 в 08:15
Все что нажито непосильным трудом!!!!
Кэт
30 января, 2017 в 18:10
Сколько ректоров по стране наберётся,бывших и настоящих?)
Дмитрий
30 января, 2017 в 18:26
Не юродствуйте
Наследство от бабушки
Муса
30 января, 2017 в 18:42
Даже у Евгении Вологодской не поднялась рука обнародовать имя потерпевшего героя. А уважаемым людям незачем скрывать имена. Даже с яйцами Фаберже. В открытом доступе уже известно кто.
025560
30 января, 2017 в 18:47
Какое у нас справедливое правосудия
Четверо полицейских сделали инвалидом молодого парня на всю жизнь им присудили по три года колонии
А за кражу денег дали 10 лет
В цивилизованом обществе жизнь и здоровье человека не может стоить дишевле денег
А это значит что Казахстанскому обществу далеко до цивилизации
Потому что прогресс и развитие человечества не может быть при такой низкой оценки жизни и здоровья людей
vas
30 января, 2017 в 19:19
Умиляет автор и те кто называет это не пойми, что за 7650 баксов «яйцо Фаберже», это извините «яйцобезимяногоректора», даже новодел или реплика стоит в разы дороже, сравните просто стоимость «шедевра» за всей его украденной бижутерией . А так конечно горд , за нашу науку , зря у него преподавать не остался)))))))))
Алистер Кулиниди
30 января, 2017 в 20:55
Меня тоже стоимость яйца повеселила. Журналисты наваливают для лопухов лапши, а те и рады. На яйцо фаберже столько народа можно заманить и посещаемость хорошо повысить. Желтизна вообщем в своем репертуаре.
Этих яиц всего около 70 и стоимость одного это миллионы долларов.
Ректор просто себе какую то китайскую поделку прикупил на радость журналистам.
Александр Манкубусович Животноводов
31 января, 2017 в 15:23
История на грани фантастики )
Евгений MDF
31 января, 2017 в 09:32
А теперь давайте представим, сколько «высококвалифицированных» специалистов выпустились из «Фемиды» и Центрально Казахстанской академии за эти «честно заработанные» ректором деньги…
Солнце
01 февраля, 2017 в 11:36
Кучеряво ректор живёт. Откуда такие зарплаты?Налоги надеюсь тоже оплачены были?
Oleg
04 февраля, 2017 в 21:54