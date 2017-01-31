- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
45 человек эвакуировано из двухэтажного дома в поселке Актас.
Двухэтажный дом в поселке Актас оказался под угрозой обрушения после того, как в подвале рухнула несущая стена. 45 жителей срочно эвакуировали, сообщает канал 31.
Жительница дома Инна Алина категорически отказывается заходить в свою квартиру – боится, что дом в любой момент может рухнуть. Полицейские разрешили забрать вещи, но женщина беспокоится за мебель. Ее семья – единственная, согласившаяся на временный приют в помещении бывшего ЦОНа. Остальные разъехались по родственникам.
«Вечером, часов в 12, грохот был. Сначала я думала, будто что-то упало. Оказалось, рухнула стена в подъезде несущая. А на следующий день у соседей снизу стал пол оседать. Все хуже и хуже. Трещины пошли», – рассказала Инна Алина.
В квартирах на первых этажах плиты пола опустились на полметра.
«Ещё перед Новым годом ходил в акимат, просил помощи. Мне ничего не сказали. 4 января трещина появилась, я опять пошел в акимат, написал заявление. Они ничего не предприняли. А теперь мы с двумя детьми… Акимат предоставил нам временное жильё, но там очень холодно. Мы ищем съёмную квартиру», – пожаловался житель посёлка Актас Темирбек Мариза.
По словам жильцов, много лет в подвал дома текла вода, но никто не знает, откуда. Системы водопровода и канализации в доме исправны. После заявления жильцов, 4 января акимат направил технику, которая два дня выкачивала воду из подвала. Однако дом всё равно не выдержал.
Сейчас причину обрушения несущей стены, а также возможность восстановления дома выясняет экспертная организация.
«Определяется вина каждого. Если техногенного характера, то стараются изыскать из бюджетных средств. Если кто-то из жителей, то будет восстанавливать то виновное лицо, за счет чего это здание разрушилось», – пояснил заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Улантай Усенов.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32849 материалов.
Посетители оставили 190445 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Началось…
Срок службы «хрущёвок» на исходе, то ли ещё будет…
Хрупкий орех
31 января, 2017 в 14:37
Вообще-то это не «Хрущёвка» это старее чем хрущёвка
Андрей
31 января, 2017 в 17:35
Он про то, что скоро и хрущевки начнут сыпаться.
Wotofo
31 января, 2017 в 18:57
Я уже давно бью в колокола, что хрущевки не вечны! Но, все в пустоту… Власти упорно не хотят строить новое жилье… Косолопые гастарбайтеры из распилочных гоп-контор «Шахтер» и «Сары-арка» им важнее!
А и по барабану! Наша публика меня за это все равно жестко минусует.
Так что, пусть смотрят на косолапых — с голой ж…ой и без квартир.
Ушлепок
31 января, 2017 в 18:32
то что строят рушится сразу так что хрущевки надежней если бы их обслуживали и проверяли они еще столько же выстоят
нюся
31 января, 2017 в 20:53