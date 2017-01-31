Ещё один дом оказался под угрозой обрушения в Карагандинской области

45 человек эвакуировано из двухэтажного дома в поселке Актас.

Двухэтажный дом в поселке Актас оказался под угрозой обрушения после того, как в подвале рухнула несущая стена. 45 жителей срочно эвакуировали, сообщает канал 31.

Жительница дома Инна Алина категорически отказывается заходить в свою квартиру – боится, что дом в любой момент может рухнуть. Полицейские разрешили забрать вещи, но женщина беспокоится за мебель. Ее семья – единственная, согласившаяся на временный приют в помещении бывшего ЦОНа. Остальные разъехались по родственникам.

«Вечером, часов в 12, грохот был. Сначала я думала, будто что-то упало. Оказалось, рухнула стена в подъезде несущая. А на следующий день у соседей снизу стал пол оседать. Все хуже и хуже. Трещины пошли», – рассказала Инна Алина.

В квартирах на первых этажах плиты пола опустились на полметра.

«Ещё перед Новым годом ходил в акимат, просил помощи. Мне ничего не сказали. 4 января трещина появилась, я опять пошел в акимат, написал заявление. Они ничего не предприняли. А теперь мы с двумя детьми… Акимат предоставил нам временное жильё, но там очень холодно. Мы ищем съёмную квартиру», – пожаловался житель посёлка Актас Темирбек Мариза.

По словам жильцов, много лет в подвал дома текла вода, но никто не знает, откуда. Системы водопровода и канализации в доме исправны. После заявления жильцов, 4 января акимат направил технику, которая два дня выкачивала воду из подвала. Однако дом всё равно не выдержал.

Сейчас причину обрушения несущей стены, а также возможность восстановления дома выясняет экспертная организация.

«Определяется вина каждого. Если техногенного характера, то стараются изыскать из бюджетных средств. Если кто-то из жителей, то будет восстанавливать то виновное лицо, за счет чего это здание разрушилось», – пояснил заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Улантай Усенов.