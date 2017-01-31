«У нас нет другого выбора»

Опубликовано очередное послание президента Казахстана

Опубликовано очередное послание Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Глава государства не стал его озвучивать лично, а только анонсировал, выступив в понедельник в эфире республиканских каналов. Программный документ посвящен третьей модернизации страны.

Новое послание народу Казахстана так и называется: «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Оказывается, две модернизации мы уже прошли. Первая была в годы после развала Советского Союза. Тогда нам пришлось чуть ли не с нуля строить новое государство и учиться жить по принципам рынка. Вторая модернизация началась, когда Нурсултан Назарбаев поставил задачу войти в 50 конкурентоспособных стран мира, и мы ее выполнили. А теперь наступает третья.

«Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт, — сказано в послании главы государства. — Теперь мы должны смело шагнуть вперед и начать третью модернизацию. Я вижу ее пять основных приоритетов. Они призваны обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран».

Первый приоритет — это ускоренная технологическая модернизация экономики. По мнению Нурсултана Назарбаева, мы должны активнее развивать такие отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг и прочие цифровые сервисы. Бизнесу пора перевооружать свои предприятия, используя информационные технологии и роботов. Услуги в сферах здравоохранения и медицины тоже нужно переводить в электронный формат. В связи с этим глава государства поручил правительству разработать специальную программу «Цифровой Казахстан».

Вместе с тем, по мнению президента нашей страны, нельзя забывать о развитии традиционных отраслей: промышленность, АПК, строительство, транспорт и логистика. Нужно активнее привлекать иностранные инвестиции, расширять рынки сбыта нефти, газа и других природных ископаемых, а также проводить геологоразведку. Что касается строительства, то в нынешнем году заработает новая жилищная программа. Ее назвали «Нурлы жер». По ней планируется в ближайшие 15 лет обеспечить жильем полтора миллиона семей.

Второй приоритет касается улучшения бизнес-среды. Власть должна всячески поддерживать развитие предпринимательства и внедрять механизм государственно-частного партнерства. Главную роль в этих процессах должна играть Национальная палата «Атамекен».

«Одной из наших стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50 процентов, — говорится в послании. — Амбициозная, но достижимая цель».

Третий приоритет — макроэкономическая стабильность. В первую очередь, это «перезагрузка» финансового сектора нашей страны. В ее рамках Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку оздоровить банковский сектор: очистить его от «плохих» кредитов и улучшить корпоративное управление.

Четвертый приоритет связан с улучшением качества человеческого капитала. Президент нашей страны напоминает о реформе в системе образования. По его мнению, нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма. Это особенно важно в связи с переходом на трехъязычие.

«Сегодня английский язык является языком новых технологий, новых производств, новой экономики, — пишет Нурсултан Назарбаев в своем послании. — В настоящее время 90 процентов информации создается в мире на английском языке. Каждые два года ее объем увеличивается в два раза. Без овладения английским языком Казахстан не достигнет общенационального прогресса».

Пятый приоритет касается национальной безопасности и борьбы с коррупцией. Здесь глава государства делает акцент на гуманизацию уголовного законодательства, повышение доверия к судам и противодействие религиозному терроризму. Еще президент поручил правительству и КНБ создать систему «Киберщит Казахстана». Она должна помочь спецслужбам в борьбе с преступностью в сфере информационных технологий.

«Через это послание я хотел донести до каждого гражданина свое видение направлений развития в новой реальности, — резюмировал Нурсултан Назарбаев. — У нас нет другого выбора, кроме как достойно принять вызов времени и решить задачи по дальнейшей модернизации страны».