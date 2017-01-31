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Билеты раскупают не слишком активно
Концерт самой читаемой поэтессы рунета в Караганде переносится. Как сообщили организаторы, это произошло по техническим причинам, и добавили, что билеты раскупаются не так хорошо, как хотелось бы.
Такая же ситуация сложилась в Астане и в Алматы, куда в рамках казахстанского тура должна была приехать Сола.
По новому графику в шахтерскую столицу поэтесса приедет 5 апреля, на два месяца позже, чем планировалось.
Билеты, купленные на концерт, будут действительны, несмотря на перенос.
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А кто это?
Хрупкий орех
31 января, 2017 в 17:34
Ахахахах!!! Зашла сюда, чтоб то же самое написать )))))
Ванина
31 января, 2017 в 19:18
Если бы она бешпармак научилась готовить то многие бы пришли покушать. А то стихи какие-то… И голодным уйдешь… В пакетике ничего не унесешь…
dcdc
31 января, 2017 в 20:41