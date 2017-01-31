Концерт Солы Моновой в Караганде переносится

Билеты раскупают не слишком активно

Концерт самой читаемой поэтессы рунета в Караганде переносится. Как сообщили организаторы, это произошло по техническим причинам, и добавили, что билеты раскупаются не так хорошо, как хотелось бы.

Такая же ситуация сложилась в Астане и в Алматы, куда в рамках казахстанского тура должна была приехать Сола.

По новому графику в шахтерскую столицу поэтесса приедет 5 апреля, на два месяца позже, чем планировалось.

Билеты, купленные на концерт, будут действительны, несмотря на перенос.