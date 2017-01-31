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Уважаемая редакция, здравствуйте!
Как к главной газете, курирующей жизнь карагандинцев, возникла острая необходимость обращения с просьбой оказать помощь в сложившейся ситуации.
Мы, жители п. Актас, проживающие на окраине так же как и все Актасчане пользуемся услугами маршрута №146, принадлежащего ТОО «Автопарк №3». Единственное отличие, что наша остановка размещена в 500м от границы п. Актас в сторону города, за заправкой «КазМунайГаз». Водители данного маршрута, являющегося в первую очередь социальным транспортным средством, позволяют себе по их желанию и волеизъявлению не производить остановку на данном участке маршрута, и проезжать 90км/час, тогда как данный отрезок дороги охватывается маршрутом его передвижения и излишнего усилия для остановки не требует. На неоднократные просьбы путем обращения в диспетчерскую службу автопарка, компания перевозчик не реагирует. Необходимо учесть, что остановка автобуса на данном участке необходима всем слоям населения, как несовершеннолетним, так и пенсионерам, особенно, в темное время суток, и считаем недопустимым самоуправство со стороны работников автопарка, поскольку вследствие их халатного отношения к своим обязанностям, люди опаздывают на работу, мёрзнут, испытывают дискомфорт, а главнее всего, остаются в опасности, что образует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.119 УК РК, за что предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы.
Неужели необходимо наступление необратимых последствий для принятия реальных мер?!
Ведь в первую очередь, компания – перевозчик работает во благо пассажиров, т.е. народа.
Полагаю необходимость через информационную ветвь власти довести об этом до сведения первого руководителя города, кто реально способен принять эффективные меры в отношении руководства и работников ТОО «Автопарк №3» в частности маршрута №146, чтобы обязать последних добросовестно выполнять свои обязанности. Спасибо! Жители п.Актас.
От: жители
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К великому сожалению во благо народа в нашей республике нечего не делается (
Телезритель
31 января, 2017 в 21:08