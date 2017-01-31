Казахстанцев агитируют за сельхозкооперативы

О преимуществах, льготах и деньгах для «кооператоров» готовы рассказать любому дозвонившемуся

С 1 февраля по 18 февраля во всех регионах страны чиновники от сельского хозяйства будут рассказывать новом тренде на селе. Аграриев и животноводов собираются убедить в том, что сегодня выгодно объединяться в кооперативы.

Президент рассчитывает на скорейшее широкомасштабное вовлечение граждан в совместную деятельность. Предполагается, что самое меньшее полмиллиона личных подсобных хозяйств поддержат идею о слиянии и перейдут на новую систему. А для ускорения процесса создана агит-группа из министерских сотрудников и ученых. Эксперты будут ездить по селам с тренингами и семинарами.

Для тех, кто не хочет ждать, когда до их населенного пункта доберутся лекторы, уже сегодня работает единый информационно-справочный call-центр. По номеру 8 8000 80 80 10 каждый житель Казахстана может получить консультацию по вопросам создания сельхозкооперативов, по видам государственной поддержки, по мерам финансирования. Звонки для всех направлений бесплатные.

Более подробную информацию о проведении семинаров и тренингов можно получить на официальном сайте МСХ РК (mgov.kz) и Центра агрокомпетенции (fermers.kz).