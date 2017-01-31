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О преимуществах, льготах и деньгах для «кооператоров» готовы рассказать любому дозвонившемуся
С 1 февраля по 18 февраля во всех регионах страны чиновники от сельского хозяйства будут рассказывать новом тренде на селе. Аграриев и животноводов собираются убедить в том, что сегодня выгодно объединяться в кооперативы.
Президент рассчитывает на скорейшее широкомасштабное вовлечение граждан в совместную деятельность. Предполагается, что самое меньшее полмиллиона личных подсобных хозяйств поддержат идею о слиянии и перейдут на новую систему. А для ускорения процесса создана агит-группа из министерских сотрудников и ученых. Эксперты будут ездить по селам с тренингами и семинарами.
Для тех, кто не хочет ждать, когда до их населенного пункта доберутся лекторы, уже сегодня работает единый информационно-справочный call-центр. По номеру 8 8000 80 80 10 каждый житель Казахстана может получить консультацию по вопросам создания сельхозкооперативов, по видам государственной поддержки, по мерам финансирования. Звонки для всех направлений бесплатные.
Более подробную информацию о проведении семинаров и тренингов можно получить на официальном сайте МСХ РК (mgov.kz) и Центра агрокомпетенции (fermers.kz).
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Сначала разогнали ,теперь мечтают собрать.
Колхозник
31 января, 2017 в 18:40
Чаво c казахстанцами делают? Что такое «анитируют»?
Не, ну «институциональных» я ещё осилил, а это что такое?
Санёк
31 января, 2017 в 19:02
Вы хоть заголовок можете без ошибок опубликовать.агитировать,а не анитировать
Жанна
31 января, 2017 в 19:34
НАСТЯ! Да сколько ж можно… «анитируют» — это чито?
Pit
31 января, 2017 в 19:44
Ну так от чего ушли к тому пора и возвращаться. Сначала колхозы,потом….В ОПчем «…весь мир насилья мы разрууушим,до основанья…..»
Чукча
31 января, 2017 в 21:16