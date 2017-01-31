Карагандинцы могут отказаться от платы за обслуживание счетчиков тепла

Потребители вправе нанять для этого любую организацию, а не только ТОО «Теплотранзит Караганда»

Карагандинцы могут отказаться от платы за обслуживание счетчиков тепла. Компания «Теплотранзит Караганда» не вправе навязывать потребителям свои услуги. Люди могут самостоятельно выбрать организацию, которая будет ремонтировать их счетчики и делать их поверку.

Сегодня, 31 января, руководство компании «Теплотранзит Караганда» встретилось с председателем общества по защите прав потребителей «Гарант» Жасланом Айтмаганбетовым. Он задавал услугодателю различные вопросы, касающиеся установки счетчиков тепла в многоэтажных домах и сбора денег за них. Основной упор защитник прав потребителей сделал на плате за техническое обслуживание приборов учета. Жаслан Болатович лучше других знает, что никто не имеет права навязывать потребителям свои услуги. Ведь рынок у нас конкурентный. Кроме монополиста обслуживать счетчики могут еще 12 фирм. А по сути, компания «Теплотранзит Караганда» пытается это сделать, заявив о том, что будет выставлять счета за техобслуживание счетчиков. Ее тариф за эту слугу – 2,79 тенге с квадратного метра жилья.

— Потребитель вправе выбрать себе организацию, которая будет обслуживать их прибор учета тепла, — сказал гендиректор ТОО «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев. – Но если этим будем заниматься мы, то мы обеспечим сохранность счетчика течение четырех лет, то есть на весь период действия программы.

— Мы в режиме онлайн следим за прибором учета тепла: выходит он связь или нет, — объясняет начальник отдела реализации тепловой энергии ТОО «Теплотранзит Караганда» Нина Попова. – Поэтому мы можем оперативно реагировать в любой ситуации и устранить неполадку в течение 10 дней. Это наш плюс. Минус сторонней организации в том, что она не сможет так же мониторить состояние счетчика. Для этого ей необходимо поставить свою сим-карту, свой модем и настроить свою программу или каждый день приходить в дом и проверять состояние прибора.

Все эти затраты лягут на карман жильцов.

Вместе с тем услугодатель заверил, что никому заранее счета за выкуп счетчиков и их обслуживание выставлять не будут. Сначала проведут сход жителей, где они должны отдать 2/3 голосов за введение в работу прибора учета тепла и выбрать того, кто поставит свою подпись на договоре с компанией «Теплотранзит Караганда». Это может быть как председатель КСК, так и старший по дому.

Плата за счетчик и его обслуживание будет выставляться только на основании договора, — подчеркнул Серик Балкишев.