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Прокуратура провела проверку
После многочисленных жалоб карагандинцев, прокуратура проверила насколько законны действия частных спасателей. Напомним, с 1 января в квитанциях карагандинцев появилась новая графа — «за услуги спасения».
Ранее частные спасатели предупреждали об этом и обещали, что платеж будет добровольный. Но в квитанции закралась ошибка. И новая графа появилась в одном ряду вместе с обязательными платежами. Невольно услугу оплатили около 50 тысяч карагандинцев. Естественно многие горожане были возмущены.
Прокуратура района имени Казыбек би после тщательной работы выявила ряд нарушений, который допустил «Единый расчетный центр коммунальных услуг» и «Служба спасения». Фактически спасатели предъявили горожанам счет за еще не оказанные услуги, и сделали это без заключения договора между поставщиком и потребителями услуг.
Прокуроры вынесли представление в адрес руководства «Единого расчетного центра комуслуг» с требованием убрать новую графу из квитанций карагандинцев. А также принять меры по возврату спасателями денег, которые горожане им выплатили. По официальной информации фирма получили около 4 миллионов тенге.
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Ёпт! А прокуратура не пробовала хоть раз вмешаться до того, как услуга пойдёт в народ? Или не поделились чутка?
Ванина
01 февраля, 2017 в 11:49
— Не надо создавать иллюзию, будто мы с утра до вечера сидим и какой-то полезной государственной деятельностью занимаемся. Жакип Асанов ген прокурор РК , своим подчиненным ))
Jähr
01 февраля, 2017 в 12:17
«Прокуратура района имени Казыбек би после тщательной работы выявила ряд нарушений, который допустил «Единый расчетный центр коммунальных услуг» и «Служба спасения». Фактически спасатели предъявили горожанам счет за еще не оказанные услуги, и сделали это без заключения договора между поставщиком и потребителями услуг.»
Самое забавное, что я и многие другие, давно уже говорим о незаконности действий «Службы спасения».
Нельзя брать деньги за услугу без договора — это нонсенс!
Хрупкий орех
01 февраля, 2017 в 14:17
Ну надо же!
А в парикмахерской вы тоже договор сначала подписываете?
А ведь это услуга в чистом виде!
Деньги нельзя брать за НЕ ОКАЗАННУЮ услугу. А вот договор вовсе не обязателен. Если быть точным — договор есть всегда, но далеко не всегда договор заключается в письменной форме. Есть и другие варианты — публичная оферта, публичный договор и тд и тп
КО
01 февраля, 2017 в 15:58
А тепловики с нами договор заключали на установку приборов?
Да уш!!!
01 февраля, 2017 в 16:13
А у вас есть машина времени? Которая поможет предсказать прокурорам нарушения еще не произошедшие?
Голову включайте иногда, что ли.
КО
01 февраля, 2017 в 15:49
Все знали о том (разве нет?), что с такого-то числа служба спасения будет взимать оплату в размере 80 тенге, но почему то прокуратура заинтересовалась этим уже после того, как несколько тысяч граждан отстегнули деньги!!
Ванина
01 февраля, 2017 в 16:49
Не пойму, на этом сайте у журналистов с арифметикой так туго, или они вопросы задавать так боятся?
150 тысяч горожан по 80тнг это 12млн а не 4. Или остальные не дошли до службы спас. и осели у кого то в кармане?
Жесткий винегрет
01 февраля, 2017 в 11:52
Прошу прощения, опечатка. Около 50 тысяч карагандинцев заплатили.
Евгения Вологодская
01 февраля, 2017 в 12:34
Раз статью начали корректировать, то исправьте «Невольно услугу оплатили» на «Вольно или невольно оплатили». Потому как многие, кого я знаю оплатили сознательно эту услугу!
«И новая графа появилась в одном ряду вместе с обязательными платежами» — а где ей еще быть в квитанции? Там есть разве разделы для обязательных или необязательных платежей? «Благотворительность» необязательный платеж и стоит тоже в одном ряду с обязательными платежами, однако такое негодование не вызывает!
Доброжелатель
01 февраля, 2017 в 12:48
Винегрет, считать сам научись!
Алексей
01 февраля, 2017 в 13:04
Сникерсни
Жесткий винегрет
01 февраля, 2017 в 15:04
А привык смотреть за что плачу. И оплатил осознано. Мне их тоже вернут?
sun
01 февраля, 2017 в 13:34
только по предъявлению документа об оплате, документов на жилье, справки об отсутствии долгов и если бывшие жены возражать не будут
-!-
01 февраля, 2017 в 14:00
Мне дверь захлопнувшуюся бесплатно открыли, снег с крыши убрали, а теперь еще и деньги вернут!
gotta
01 февраля, 2017 в 14:03
Я так и думал.. Когда платил в последний раз — округлил все платежи вверх, как обычно, чтобы с запасом. А этим заплатил ровно 80 тенге, потому что подумал, что в любой момент могут прикрыть, и заставить вернуть.
Александр
01 февраля, 2017 в 14:31
Уже много раз писал, но еще раз напишу:
А слабо’ прокуратуре проверить законность выделения в парковой зоне земли под строительство для акимов и их заместителей? И как соотносится их зарплата с затратами на строительство, а большинство домов там очень крутые?
Или опять, только с детскими садами прокуроры тягаться могут, и с несчастными спасателями? При этом, проверять детсады и спасателей их никто не просит.
А вот, например, Я — Гражданин Республики Казахстан, через средство массовой информации «Новый вестник» обращаюсь к прокурорам Карагандинской области: Проверьте законность строительства домов в парковой зане, выделение земли под это строительство, и законность доходов их владельцев!
Ну как, прокуроры, слабо ответить на такое обращение гражданина Республики Казахстан?
Ушлепок
01 февраля, 2017 в 14:35
Смотрите мой пост выше. Их шеф доходчиво объяснил чем они заняты.
Не при этой власти короче говоря))
Jähr
01 февраля, 2017 в 15:47
Обращения ЧЕРЕЗ СМИ не являются официальными.
ТОЛЬКО в письменном виде — или через сайт. И ТОЛЬКО с конкретным указанием конкретного правонарушения.
Никто и никогда через сайт НВ не станет отвечать «Ушлепку», «КО» и даже «Иванову Модесту Павловичу».
Только персонально и не анонимно.
КО
01 февраля, 2017 в 15:52
«Служба спасения». Фактически спасатели предъявили горожанам счет за еще не оказанные услуги, и сделали это без заключения договора между поставщиком и потребителями услуг.
а на установку счётчиков тепла кто нибудь
заключал договор???
Штрек Иван
01 февраля, 2017 в 15:42
А должны эти прокуроры по требованию жителей нашего города и согласно закона, вынесли представление в адрес руководства горда о незаконности деятельности «Единого расчетного центра комуслуг» ,как структуры которая незаконно получила доступ к персональным данным всех граждан города. И получает незаконо денежные средства с нас за то, что должны делать сами монополисты ( выставлять счета за свои услуги),потому которых эта услуга сидит в тарифе!
irina
01 февраля, 2017 в 15:43
Ирина Андреевна, чем это Вам не угодило ЕРЦ? С чего Вы взяли, что их деятельность незаконна? Алсеко в Алмате, ЕРЦ в Астане тоже все незаконны? Будет проще, если Вам каждый поставщик будет носить отдельные квитанции (содержать для этого персонал, технику и т.д.), а Вы потом будете их по отдельности оплачивать в кассах (терять время) или банках (платить за каждую комиссию)?
Может Вы просто любите разжигать скандал на пустом месте?
МистерХ
01 февраля, 2017 в 16:03
Если Вы такой осведомлённый подскажите форму собственности ЕРЦ, учредителя и кто именно его делегировал оказывать эту услугу.
На счёт комиссий я лично оплачиваю с карты без комиссии, банков предоставляющих такую возможность несколько.
Данные в ЕРЦ для выставления счетов предоставляют компании услугодатели.
При оплате не всех услуг отраженных в квитанции комиссия ЕРЦ не уменьшается на сколько мне известно.
Так что по факту это ксерокс распечатывающий квитанции)
Jähr
01 февраля, 2017 в 16:56
Может Ирина Андреевна и любит разжигать, только почему-то первый раз слышу такое от Ирины Андреевны…
Ирина Фурсова
01 февраля, 2017 в 17:03
Ирина Андреевна, тут не совсем точно. Прокуратура не может выписать представление в отношении акимата, Акимат не учредитель и не должностное лицо ТОО «ЕРЦКП». Ошибочка вышла.
Ирина Фурсова
01 февраля, 2017 в 17:06
Интересно. А куда эти круглые суммы возвращать будут?
Да уш!!!
01 февраля, 2017 в 16:17
Прокуроры бы лучше чемто полезным занялись
И не лезли бы в чужие карманы
Не кто не кого не принуждал платить 80 тенге службе спасения
Мне этих 80 тенге не жалко спасателям
Мне жалко что с меня берут налоги на содержания прокуроров полицейских и заключеных
Не от прокуратуры
Не от полиции
Не от заключеных
За 25- лет не зависимости я не чего хорошего не видел кроме без придела и вымогательств взяток за выдуманные нарушения законов
Пусть лучьше проккратура вернет людям деньги за то что не исполняют свои обязательства
Полицейские колечат убивают людей на допросах при задержание на дорогах
Прокуроры тоже совершают ДТП и убийства
vas
01 февраля, 2017 в 16:33
А я не платил осознано, так, как единожды за всю жизнь пользовался услугами ЧС, нужно было открыть дверь в квартиру из-за заклинившего замка. Стоила эта услуга 9000 тенге (заняло всего 2 минуты). Думаю от этого никто не застрахован, возможно вы никогда не воспользуетесь услугами данной конторы…
Дмитрий Киселёв (который с 1го канала)
01 февраля, 2017 в 16:48
Я в шоке в Караганде 50-тысяч гнид выявилось которые за 80- тенге не поленились написать заявления в проккратуру
Почему прокуроры до сих пор корупционеров полицейских с дорог не убрали
Почему Камеры ЦОУ прокуроры не проверяют там записей нарушений ПДД в минуту по десять нарушений фиксируют многие камеры наблюдения
А штрафы выписываются из 1000 нарушителей только на одного и то который ездиет на жигули
Я специально снимал на сотовый телефон сколько нарушений фиксирует камера на перекрестке Нуркен Абдирова и Бухар жирау по 10 в минуту
Самые распространенын наркшения
1-перестроение перед стоп линией это запрещенно по ПДД
2-Перестроения без сигнала поворотником
3- Проезд на красный свет
4-езда без госсномеров и транзитных номеров
Я не официально через знакомого узнал сколько штрафов с этой камеры было виписанно
Он ответил не одного за неделю
А нарущения совершаются по несколько за минуту получается
Что камера наблюдения могла бы приносить прибыль миллионную в судки
Но эти деньги не поступают в казну потому что полицейские просто не просматривают эти записи и не выписывают штрафы
vas
01 февраля, 2017 в 16:48
Господи!!! стыдоба, одни жлобы собрались.
Евгений
01 февраля, 2017 в 17:16