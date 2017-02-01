Частную службу спасения заставят вернуть деньги, перечисленные горожанами

Прокуратура провела проверку

После многочисленных жалоб карагандинцев, прокуратура проверила насколько законны действия частных спасателей. Напомним, с 1 января в квитанциях карагандинцев появилась новая графа — «за услуги спасения».

Ранее частные спасатели предупреждали об этом и обещали, что платеж будет добровольный. Но в квитанции закралась ошибка. И новая графа появилась в одном ряду вместе с обязательными платежами. Невольно услугу оплатили около 50 тысяч карагандинцев. Естественно многие горожане были возмущены.

Прокуратура района имени Казыбек би после тщательной работы выявила ряд нарушений, который допустил «Единый расчетный центр коммунальных услуг» и «Служба спасения». Фактически спасатели предъявили горожанам счет за еще не оказанные услуги, и сделали это без заключения договора между поставщиком и потребителями услуг.

Прокуроры вынесли представление в адрес руководства «Единого расчетного центра комуслуг» с требованием убрать новую графу из квитанций карагандинцев. А также принять меры по возврату спасателями денег, которые горожане им выплатили. По официальной информации фирма получили около 4 миллионов тенге.