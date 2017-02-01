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На счету собралось уже более 122 миллионов тенге
Сегодня утром на счет частного благотворительного фонда, созданного для помощи пострадавшим шаханцам, было начислено уже более 122 миллионов тенге. Из них израсходовано более 44 миллионов. Осталось 78 миллионов тенге. Попечительский совет надеется, что деньги еще будут поступать. Если наберется достаточное количество средств, часть собранного потратят на улучшение теплоснабжения Шахана.
— Изначально мы думали, что на оставшиеся деньги хотя бы купим генераторы для АСО, — рассказала председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова рассказала nv.kz. — Но сейчас сделают проектно-сметные расчеты, и, если получится, мы хотим провести все работы по выносу котельных из зданий. Чтобы минимизировать риск проживания в домах с АСО.
Уцелевшие после взрыва квартиры, в которые жильцы отказались возвращаться, не будут передавать в государственный жилищный фонд, как планировалось ранее.
— Девять квартир из десяти находятся в частной собственности, одна — в коммунальной. Эту одну отдадут под арендное жилье. А по поводу остальных будем думать. Мы теперь хотим передать их детям-сиротам, которые стоят в очереди, прямым дарением. В пятницу хотим рассмотреть список, который нам предоставят из отдела жилищно-коммунального хозяйства. На тех, у кого самая высокая потребность в жилье, будем оформлять. Нотариальные расходы фонд возьмет на себя, — добавила председатель.
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ну грамотеи — распорядители, ну ……….. слов нет.
8 квартир частных, одна в коммунальной собственности. Та что в коммунальной собственности сдадим в аренду… ТО ЕСТЬ ОСТАНЕТСЯ ВСЕ-ТАКИ НАШЕЙ.
8, которые частные …, А теперь внимательно — МЫ ПОДАРИМ.!!!!!!
Благодетели вы наши… ну откуда же Вы такие умные , да в попечительском совете то ввзялись…. Да кто ж вас таких премудрых туда ввел….????
Да это бы моей собственностью так попечители бы распорядились….
Это вам мало 122000000 пилить, вы еще и чужие квартиры раздариваете….
Вот уж воистину —СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ — ЭТО БЕДА.
Лелик
01 февраля, 2017 в 16:53
Какой абсурд!Оказывается пострадавшие люди,которым и предназначалась помощь оказались не у дел.Попечительский совет лучше знает как распорядиться их деньгами.И не важно,что люди лишились квартир,всего имущества,важнее помочь властям обеспечить Шахан теплоснабжением,предоставив властям возможность и дальше разворовывать бюджетные средства.И НИ СЛОВА О ТОМ НА ЧТО ПОТРАЧЕНЫ 44 МИЛЛИОНА.Каждый из нас,перечисляя деньги думал,что оказывает помощь конкретно пострадавшим людям,чтобы они могли приобрести жильё,купить всё необходимое для жизни,установить в конце концов памятники погибшим.По какому праву вы решаете господа использовать эти деньги не по назначению?Может ещё решите дороги отремонтировать,а пострадавшим всучите разбитое жильё,или построенное по бюджетной программе,т.е не пригодное для проживания?Народ имеет право знать какую конкретно помощь получили пострадавшие.
ЗНАЮЩИЙ
01 февраля, 2017 в 20:29