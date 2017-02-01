Шаханский фонд помощи подарит квартиры сиротам

На счету собралось уже более 122 миллионов тенге

Сегодня утром на счет частного благотворительного фонда, созданного для помощи пострадавшим шаханцам, было начислено уже более 122 миллионов тенге. Из них израсходовано более 44 миллионов. Осталось 78 миллионов тенге. Попечительский совет надеется, что деньги еще будут поступать. Если наберется достаточное количество средств, часть собранного потратят на улучшение теплоснабжения Шахана.

— Изначально мы думали, что на оставшиеся деньги хотя бы купим генераторы для АСО, — рассказала председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова рассказала nv.kz. — Но сейчас сделают проектно-сметные расчеты, и, если получится, мы хотим провести все работы по выносу котельных из зданий. Чтобы минимизировать риск проживания в домах с АСО.

Уцелевшие после взрыва квартиры, в которые жильцы отказались возвращаться, не будут передавать в государственный жилищный фонд, как планировалось ранее.

— Девять квартир из десяти находятся в частной собственности, одна — в коммунальной. Эту одну отдадут под арендное жилье. А по поводу остальных будем думать. Мы теперь хотим передать их детям-сиротам, которые стоят в очереди, прямым дарением. В пятницу хотим рассмотреть список, который нам предоставят из отдела жилищно-коммунального хозяйства. На тех, у кого самая высокая потребность в жилье, будем оформлять. Нотариальные расходы фонд возьмет на себя, — добавила председатель.