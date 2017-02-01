Обворованный ректор-миллионер из Караганды оказался успешным бизнесменом

Глава академии объяснил происхождение похищенного у него «яйца Фаберже»

Последние несколько дней страна обсуждала ограбление ректора Центрально-Казахстанской академии Бахтыбая Жунусова. Зависть и пересуды в социальных сетях вызвали, похищенные из сейфа карагандинца ценности и деньги. У педагога украли больше миллиона долларов наличными, дорогие часы, бриллиантовые украшения и два ордена «Курмет» и «Парасат». Также сообщалось, что среди драгоценностей было яйцо Фаберже.

После дня молчания Бахтыбай Жунусов дал интервью журналистам, в котором рассказал о своем отношении к поднятой вокруг его персоны шумихи, долгом пути к благосостоянию и успешном бизнесе.

-Я абсолютно спокойно отнесся к этому потому, что факт кражи действительно был. Мне друзья звонят в общем-то со всех концов республики. Я сам интернетом не пользуюсь, — рассказывает Бахтыбай Жунусов. — 2 января прошлого года я приехал домой около половины девятого. И не могу открыть дверь. Потом открыл, смотрю захожу — все сломано. Сейф разобран. Полиция приехала, зафиксировала. И вот 22 января мне позвонили и сказали, что их нашли. Как оказалось, эти трое еще с 2013 года занимались кражами. До меня еще в Астане совершили кражу. Потом в Караганде еще на какой-то взлом пошли. Совсем молодые ребята! Самый старший 1988 года рождения, остальные 91-го. Какой-то знакомый подвез их к микрорайону Кунгей. Они постучались в один дом, во второй дом и потом ко мне залезли. А дома никого не было. В течение года шло следствие. После того, как они обворовали меня, один из них совершил грабеж в Акмолинской области. И это будучи в бегах! Вот такие люди оказались.

Жунусов объяснил, что никогда не владел такой реликвией как яйцо Фаберже. Оказалось, что это памятная серебряная монета из одноименной серии. Педагог приобрел ее давно. И тогда монета не стоила таких денег, как сейчас.

Не понравилось карагандинцу, что его персонифицируют только именно как ректора. Хотя ко всему прочему он успешный бизнесмен. Все заработал честным путем и ежегодно платит миллионы налогов в бюджет. Хотя его путь к благосостоянию оказался долгим. Будущий декан юридического факультета, а затем и ректор, основанной им академии «Фемида», только с пятого раза смог поступить в университет. Долгое время жил вместе с матерью, племянников и женой в общежитии. После защиты кандидатской диссертации его карьера и жизнь пошли в гору.

-Я за два года заплатил налогов 33 миллиона 348 тысяч тенге. Это большие налоги. Вы все меня позиционируете как ректора, но я ведь еще и бизнесмен. Я с 90-х годов занимаюсь бизнесменом. И у меня неплохо получалось! Я вам больше скажу, у меня в городе есть несколько зданий, которые в свое время я купил за 30 тысяч долларов. А потом они стали стоить миллионы. У меня есть крестьянские хозяйства. Скот. Я выкупил землю моих предков. 10 поколений там жили. Также я стараюсь вкладывать деньги, — выдал свои секреты педагог. — А что касается академии «Фемида», я ее с нуля открывал. В свое время надо мной смеялись, что с одной комнаты вуз состоит.

Ответил и педагог на обвинения в соцсетях, что академия «крутит» студентов на деньги.

-Я жесткий человек. Начиная с приемной комиссии, я не разрешаю ни копейки брать со студентов за бумаги, за дипломы, за зачетки. За все же берут в некоторых вузах. Более того на ГОСах я не разрешаю студентам комиссии воду и цветы покупать, — говорит ректор. — У меня нет личного тесного контакта со студентами, чтобы быть коррумпированным. А потом я как один из учредителей заинтересован в том, чтобы у меня все было прозрачно! Я понимаю все. Ведь я сам несколько раз не мог поступить. Я так вижу свою миссию: студентам нужно дать возможность получить знания! За доступную цену. Чтобы честно в глаза студента смотреть, мы должны создать максимум условий.

Одной из главной составляющей своего успеха ректор считает увлечение книгами Дональда Трампа.

-Я читал его книги. Я хочу сказать, что он очень порядочный и очень серьезный бизнесмен.

Помимо всего прочего Жунусов известный в городе меценат. Он спонсировал строительство городских парков и скверов, возведение памятников и помогал достойно отмечать памятные даты.

-Помните, парк Победы строили? Ко мне аким обратился. Я миллион тенге передал. Для того времени, когда курс доллара был другой, это страшные деньги были! — вспоминает Жунусов. -90-летие Нуркена Абдирова — я был главным спонсором. 100-летие Касыма Аманжолова — я опять главный спонсор. Каркаралинску 190 лет — я спонсировал. Я почетный гражданин Каркаралинского района. Они меня сами выдвинули. Я нигде свою фамилию не афишировал. Но вы вынуждаете меня это делать!