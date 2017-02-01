В Караганде возле областного акимата разрыли новый асфальт

Здесь произошла авария на водопроводе, который проходит под дорогой

В Караганде возле здания областного акимата разрыли новый асфальт. Его проложили осенью 2016 года. Дорожное полотно вскрыли, чтобы устранить аварию на водопроводе.

Авария на водопроводе по улице Алиханова произошла сегодня, 1 февраля в 6.30. Чиновники еще не пришли на работу, а две бригады компании «Караганды Су» уже устраняли утечку. Задействовано 17 спецмашин. Коммунальщики раскопали котлован с левой стороны от здания областного акимата. Проезд по этой полосе перекрыт.

В связи с аварией ограничено водоснабжение потребителей. Воды нет не только в акимате, но и в многоэтажных домах и объектах соцкультбыта.

«Подвоз воды производится к объектам первой необходимости по их заявке – это медицинские учреждения и учреждения образования, — сообщает компания «Караганды Су». — Работы ведутся в оперативном режиме для ликвидации аварии в кратчайший период времени. Давление в водопроводных сетях снижено».

Отметим, что новый асфальт возле областного акимата проложили в октябре 2016 года. На ремонт улицы Алиханова потратили около 120 миллионов тенге.

фото Сергея Перхальского