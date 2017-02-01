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Здесь произошла авария на водопроводе, который проходит под дорогой
В Караганде возле здания областного акимата разрыли новый асфальт. Его проложили осенью 2016 года. Дорожное полотно вскрыли, чтобы устранить аварию на водопроводе.
Авария на водопроводе по улице Алиханова произошла сегодня, 1 февраля в 6.30. Чиновники еще не пришли на работу, а две бригады компании «Караганды Су» уже устраняли утечку. Задействовано 17 спецмашин. Коммунальщики раскопали котлован с левой стороны от здания областного акимата. Проезд по этой полосе перекрыт.
В связи с аварией ограничено водоснабжение потребителей. Воды нет не только в акимате, но и в многоэтажных домах и объектах соцкультбыта.
«Подвоз воды производится к объектам первой необходимости по их заявке – это медицинские учреждения и учреждения образования, — сообщает компания «Караганды Су». — Работы ведутся в оперативном режиме для ликвидации аварии в кратчайший период времени. Давление в водопроводных сетях снижено».
Отметим, что новый асфальт возле областного акимата проложили в октябре 2016 года. На ремонт улицы Алиханова потратили около 120 миллионов тенге.
фото Сергея Перхальского
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по старой советской схеме…положили асфальт — теперь можно менять трубы
авва
01 февраля, 2017 в 14:28
Ага а потом дорожники виновны асфальт растаял весною вместе со снегом!
танюшка ))
01 февраля, 2017 в 21:58
А почему не писали об аварии на новеньком водоводе в парке 10 дней назад? О котором так радостно все чиновники рапортовали? Два дня Михайловка без воды сидела.
Сегодня опять воды небыло с утра в Михайловке. Чувствую с этим новым водоводом, который укладывали абы как, народ еще настрадается.
Гражданин
01 февраля, 2017 в 14:37
Еще тему могу подкинуть господам журналистам. В парке устроили огромный полигон для вывоза снега. Он начинается в районе собачьей площадки и тянется аж до путепровода по ул.Газалиева. Огромные горы снега, свозят со всего города. Его и в прошлые годы туда свозили, но не в таких количествах и не так нагло как в этом году. Камазы и другие грузовики гоняют по пешеходным аллеям вокруг озера как за здрасте. В прошлые годы выезжали туда по ул. Мичурина, через парк не ездили, а в этом году полный беспредел. Сам наблюдал не раз как камазы выгрузив там снег, вдоль озера выезжают на каскад и по нему на ул. Воинов Интернационалистов (у меня даже видео этого момента есть). И с другой стороны озера такое же активное движение. Это с осени и всю зиму происходит, там конкретно аллеи укатали. Что там с брусчаткой будет мы узнаем только весной.
И властям наплевать. По парку, по пешеходным аллеям, ежедневно носится большегрузная техника!
Ведь сразу можно предположить что вывозить снег они должны в места более отдаленные, чем центр города. Кто разницу от стоимости вывоза снега себе в карман кладет?
Гражданин
01 февраля, 2017 в 14:56
Хороший вопрос, да вот ответ врятли будет))
Jähr
01 февраля, 2017 в 16:16