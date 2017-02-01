Депутатам Караганды показали неправильные остановки и дорожные знаки (фото)

Дорожная полиция недовольна, но спросить не с кого

Сегодня, 1 февраля, депутаты вместе с сотрудниками дорожной полиции устроили рейд по городу. Народным избранникам показали неправильные остановки и знаки. Полицейские недовольны такой ситуацией, но предъявить претензии им некому. У наших дорог нет хозяина.

Делегацию депутатов и членов Общественного совета сопровождал начальник отделения дорожно-технической инспекции УВД города Иван Разуваев. Он, как гид, показывал те остановки и дорожные знаки, которые установлены с нарушением требований. Первым делом народные избранники и общественники приехали на улицу Терешковой. Здесь расположено две остановки: с двух сторон от дороги. Обе они не соответствуют стандартам. Во-первых, здесь не предусмотрено посадочной площадки. А, во-вторых, нет заездного кармана. Это создает опасность и для пассажиров, и для транспорта, который должен объезжать остановившийся прямо на дороге автобус.

— Вот здесь, смотрите, должна быть посадочная площадка, — показал Иван Разуваев. – Она должна быть выше проезжей части минимум на 23 сантиметра.

А глубина заездного кармана, по его словам, должна быть равна ширине одной полосы движения. Тут депутаты взяли рулету и стали измерять расстояние от дороги до остановки. Оно оказалось чуть больше двух метров. Но по факту это не карман, а расстояние, на которое остановочный павильон отодвинули от дороги.

Второй пункт осмотра – это конец улицы Волгодонская. Здесь представитель дорожной полиции показал депутатам дорожный знак «пешеходный переход». Он установлен возле дороги и закрыт ветками деревьев.

— Обратите внимание! – сказал Иван Разуваев. – Даже сейчас, когда на деверьях нет листьев, этот знак полностью закрыт ветками. Их нужно срезать. Если знак загораживает ствол дерева, то его необходимо сносить. Несмотря на то, что у дерева началось сокодвижение. То есть безопасность дорожного движения ставится выше этого дерева.

— На переходе знак не видно. Кто будет отвечать, если на этом месте произойдет авария? – поинтересовался депутат Сергей Водько.

— Никто. Потому что у нас нет владельца дорог, — ответил Иван Разуваев. — В этом заключается главная проблема. Мы как госорган не имеем права выдавать предписание о подрезке деревьев для обеспечения видимости дорожных знаков какой-либо организации, если этот вид работ не заложен в программе по содержанию скверов.

Третьим пунктом посещения стал перекресток улиц Сатпаева и Ерубаева. Здесь неправильно установлены знаки «пешеходный переход». К тому же в этом месте плохая освещенность. А это негативно влияет на видимость на дороге. Водитель автомобиля в темное время суток может не заметить пешехода и сбить его.

— Понимаете, раньше, до 2006 года, у нас была одна организация, которая обслуживала все знаки, — объясняет суть проблемы Иван Разуваев. – Она занималась установкой знаков, их содержанием, мойкой, выпрямлением, нанесением дорожной разметки, обеспечение видимости, то есть всем тем, что положено по стандартам и нормам. Но потом все эти виды работ разделили. Теперь одна организация устанавливает знаки, другая – моет, третья — обрезает деревья. Например, подрезку деревьев и обеспечение видимости дорожных знаков передали в программу по содержанию скверов. Но у нас скверы есть лишь на некоторых улицах, а знаки установлены везде.

Последним пунктом посещения стала улица Ленина. Ее в прошлом году отремонтировали. Теперь ее можно назвать образцовой. Здесь, по словам Ивана Разуваева, все знаки и остановки установлены правильно.