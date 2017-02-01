- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Дорожная полиция недовольна, но спросить не с кого
Сегодня, 1 февраля, депутаты вместе с сотрудниками дорожной полиции устроили рейд по городу. Народным избранникам показали неправильные остановки и знаки. Полицейские недовольны такой ситуацией, но предъявить претензии им некому. У наших дорог нет хозяина.
Делегацию депутатов и членов Общественного совета сопровождал начальник отделения дорожно-технической инспекции УВД города Иван Разуваев. Он, как гид, показывал те остановки и дорожные знаки, которые установлены с нарушением требований. Первым делом народные избранники и общественники приехали на улицу Терешковой. Здесь расположено две остановки: с двух сторон от дороги. Обе они не соответствуют стандартам. Во-первых, здесь не предусмотрено посадочной площадки. А, во-вторых, нет заездного кармана. Это создает опасность и для пассажиров, и для транспорта, который должен объезжать остановившийся прямо на дороге автобус.
— Вот здесь, смотрите, должна быть посадочная площадка, — показал Иван Разуваев. – Она должна быть выше проезжей части минимум на 23 сантиметра.
А глубина заездного кармана, по его словам, должна быть равна ширине одной полосы движения. Тут депутаты взяли рулету и стали измерять расстояние от дороги до остановки. Оно оказалось чуть больше двух метров. Но по факту это не карман, а расстояние, на которое остановочный павильон отодвинули от дороги.
Второй пункт осмотра – это конец улицы Волгодонская. Здесь представитель дорожной полиции показал депутатам дорожный знак «пешеходный переход». Он установлен возле дороги и закрыт ветками деревьев.
— Обратите внимание! – сказал Иван Разуваев. – Даже сейчас, когда на деверьях нет листьев, этот знак полностью закрыт ветками. Их нужно срезать. Если знак загораживает ствол дерева, то его необходимо сносить. Несмотря на то, что у дерева началось сокодвижение. То есть безопасность дорожного движения ставится выше этого дерева.
— На переходе знак не видно. Кто будет отвечать, если на этом месте произойдет авария? – поинтересовался депутат Сергей Водько.
— Никто. Потому что у нас нет владельца дорог, — ответил Иван Разуваев. — В этом заключается главная проблема. Мы как госорган не имеем права выдавать предписание о подрезке деревьев для обеспечения видимости дорожных знаков какой-либо организации, если этот вид работ не заложен в программе по содержанию скверов.
Третьим пунктом посещения стал перекресток улиц Сатпаева и Ерубаева. Здесь неправильно установлены знаки «пешеходный переход». К тому же в этом месте плохая освещенность. А это негативно влияет на видимость на дороге. Водитель автомобиля в темное время суток может не заметить пешехода и сбить его.
— Понимаете, раньше, до 2006 года, у нас была одна организация, которая обслуживала все знаки, — объясняет суть проблемы Иван Разуваев. – Она занималась установкой знаков, их содержанием, мойкой, выпрямлением, нанесением дорожной разметки, обеспечение видимости, то есть всем тем, что положено по стандартам и нормам. Но потом все эти виды работ разделили. Теперь одна организация устанавливает знаки, другая – моет, третья — обрезает деревья. Например, подрезку деревьев и обеспечение видимости дорожных знаков передали в программу по содержанию скверов. Но у нас скверы есть лишь на некоторых улицах, а знаки установлены везде.
Последним пунктом посещения стала улица Ленина. Ее в прошлом году отремонтировали. Теперь ее можно назвать образцовой. Здесь, по словам Ивана Разуваева, все знаки и остановки установлены правильно.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32869 материалов.
Посетители оставили 190572 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Вау! У нас оказывается у дорог хозяина нет! Можно тогда мне застолбить парочку и начать брать плату за проезд по ним машин госчиновников и их родственников?
Жесткий винегрет
01 февраля, 2017 в 15:33
Обязуюсь, в таком случае, содержать остановки и знаки на них в образцовом порядке!
Жесткий винегрет
01 февраля, 2017 в 15:33
А, что директору стодиона больше заниматься нечем.пусть зайдет в зал бокса там инвентарь еще из 70х.
Бай
01 февраля, 2017 в 15:45
Директор стадиона — депутат городского маслихата. Он должен участвовать в мероприятиях, которые проводит маслихат
Елена Ульянкина
01 февраля, 2017 в 16:01
Он в своем огороде порядок навести не может так еще и здесь его пиарят
Телезритель
01 февраля, 2017 в 17:31
На Ленина всё по нормам)))
Дебильные карманы с острыми углами выезда которые вычищать теперь только вручную лопатами и перекрёстки с загогулинами на которых практически невозможно развернуться не создавая аварийной ситуации. Хорошо ещё трафик на Ленина не такой как на Бульваре, было бы вообще ужас что.
Где был товарищ Разуваев когда эти знаки и остановки устанавливали, кто разрешения и согласования подписывал или их кто хочет и где хочет может ставить?
Jähr
01 февраля, 2017 в 16:27
Не знаю, а мне понравилось. Те кто поворачивает налево, не мешают тем, кто едет прямо
Мистер очевидность
01 февраля, 2017 в 17:31
Как понять — у дорог нет хозяина и никто не отвечает за их содержание? Получается миллиарды бюджетных средств укладываются в ремонт «ничьего’ имущества? Абсурд! Даже формально бюджетная комиссия не может на такое пойти. Попробуйте повредить дорожное полотно, последует ущерб от имени «государства» в лице акимата. А господин Разуваев разве не согласовывает схемы «неправильных» дорог и знаков? Еще как! Потому, что «просят».
Иностранец
01 февраля, 2017 в 17:44