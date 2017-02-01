В Караганде на улице Ленина установлено 635 знаков

Раньше их было чуть больше сотни

В Караганде на улице Ленина установлено 635 новых дорожных знаков. А раньше их было чуть более сотни. Такую информацию сегодня, 1 февраля, во время объезда города озвучил начальник отделения дорожно-технической инспекции УВД города Иван Разуваев.

— До реконструкции улицы Ленина здесь насчитывалось 109 дорожных знаков, — рассказал он. – Сейчас, после реконструкции, которую мы в прошлом году сделали в соответствие со всеми нормами и стандартами, стало 635 знаков и 15 РМГ. РМГ – это указатели направлений на перекрестки. Почему это произошло? В 2015 году изменились Правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях РК.

По информации местных властей, стоимость одного дорожного знака вместе с установкой составляет около 21 тысячи тенге. Получается, что на улице Ленина таких знаков установлено на 13,3 миллиона тенге. Общая стоимость реконструкции составила 1,2 миллиарда тенге. Ее проводила карагандинская фирма «Агродор».