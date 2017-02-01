Караганда и Темиртау оказались одними из худших городов

Жители недовольны работой ЖКХ, транспортом, экологией и безопасностью

Команда сервиса объявлений OLX провела онлайн-опрос. Казахстанцам предложили оценить качество жизни в их городах. Пользователи выставляли баллы от одного до семи по десяти критериям. Среди них — безопасность, чистота, экология, транспорт, качество работы ЖКХ, инфраструктура для детей и досуга, торговля и доброжелательность соседей.

Полученные оценки аналитики усреднили и составили рейтинг городов страны. Максимальный возможный балл по сумме показателей — 70.

Идеальным городом оказался Шымкент. По результатам голосования он заработал 43,3 балла, респонденты поставили самые высокие оценки по доступности магазинов, наличию мест для занятий спортом и досуга, дружелюбию горожан и качеству работы коммунальных служб. «Теплый город, теплые люди», «отзывчивость людей и погода», «трудолюбие и человечность» — так называют Шымкент. Астана на шестом месте, Алматы, Актобе и Экибастуз — 11 место.

А вот Караганда и Темиртау оказались в самом конце списка. Шахтёрская столица занимает 14 место, город металлургов последнее — 16 (32,6 балла). Горожане недовольны чистотой воздуха, отсутствием мест для досуга, разбитыми дорогами и обветшалыми домами. Впрочем, респонденты признают, что в Темиртау достаточно возможностей неплохо зарабатывать. Нравятся горожанам виды ночного Темиртау со множеством огней.