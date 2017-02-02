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Полицейские заняты поиском виновных
Сегодняшнее утро для некоторых автолюбителей было совсем не добрым. Сразу две аварии с участием общественного транспорта произошли в Караганде. Около 9-ти часов утра на остановке «Горняк», что в Майкудуке 31-ая маршрутка столкнулась с автомобилем «Фольксваген Гольф». Судя по всему, маршрутка выезжала с остановки, в то время, как водитель «Гольфа» решил не пропускать общественный транспорт.
Примерно час спустя, у остановки 16-ый магазин произошла авария посерьезнее: на перекресте Бухар-Жирау с улицей Горнсарной столкнулись автобус и легковой автомобиль. У иномарки сильно разбита задняя часть, у автобуса же постадал, по большей части лишь передний бампер и фары.
— К сожалению, сейчас очень много «борзых» водителей на дорогах, — говорит инженер автопарка №3, Аскар Алдубек. — Есть те, кто специально «подрезает» и не пропускает общественный транспорт. Говорят, вот, что наши водители часто нарушают. Но они все же едут по графику, там, где положено. Да, иногда им нужно поторопиться, но все же чаще причины ДТП не в этом.
Сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия для того, чтобы выяснить, кто же был виновен в двух произошедших сегодня авариях.
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— К сожалению, сейчас очень много «борзых» водителей на дорогах, — говорит инженер автопарка №3, Аскар Алдубек.
—————-
Истинную правду говорит Аскар! «Борзых» оленей и в самом деле очень много стало! И кажется власти с борзыми бороться не хотят.
Так что, число аварий, к сожалению, будет только увеличиваться.
Ушлепок
02 февраля, 2017 в 12:09
Не пропустить маршрутку прущую туда, куда ей не положено — не значит подрезать. А борзых водителей — 70% за рулём общественного транспорта.
Макс
02 февраля, 2017 в 12:19
Аскар Алдубек. Обязан обяснить свои водителям автобусов следующие вещи
1-Включать поворотник когда совершают маневры
2- При выезде с астоновки убедиться в том что его пропускают
3-Если автобус не поворачивает на лево не занимать крайние левые полосы а ехать строго по крайней правой полосе
ДТП в майкудуке случилось по вине водителя автобуса
Он не убедился что его пропускают начал движение
Аскар Алдубек. Должен обьяснить водителям автобусов что они не водители машин экстреных служб
vas
02 февраля, 2017 в 12:23
Для тех кто не знает, хотелось бы обратить внимание:
ПДД РК 2016 Пункт 18. Приоритет маршрутных транспортных средств
3. В населенных пунктах водители уступают дорогу движущимся по установленному маршруту водителям троллейбусов и автобусов, начинающим движение от обозначенной остановки. Водители троллейбусов и автобусов начинают движение от обозначенной остановки только убедившись, что им уступают дорогу.
Но часто водители на остановках стоят с включенным левым поворотником, хотя еще длительное время не собираются начать движение. Это часто вводит в заблуждение. Хотелось бы, чтобы поворотник включался перед началом движения, а не вовремя стоянки.
Я всегда стараюсь пропустить автобус, если он не нарушая правил перестраивается или отъезжает с остановки. Руководствуясь большей частью тем, что моя машина как правило везет одну попу, а в автобусе их десятки.
sun
02 февраля, 2017 в 14:29
Автобусники не соблюдают не каких правил дорожного движения
Эти дауны могут по пол часа стоять на остановки с включиным левым поворотником
И что все другие водители должны ждать когда он поедит
Автобус который врезался на остановке горняк долго стоял с включенным поворотником на лево
По этому водитель его начал обезжать и водила автобуса даже в зеркало заднего вида с левой стороны не смотрел начал движение
Зеркала боковые на автобусах с широким обзором и у них слепых зон нету водители автобусов хорошо видят все что у них по бокам
И в даном случае водитель автобуса не имел право выезжать с остановке кагда его начала обезжать легковушка
vas
02 февраля, 2017 в 12:30
Вот это правда. Сам давно стал замечать, что автобус только подъехал к остановке, а у него уже левый горит.
СД
02 февраля, 2017 в 12:54
Очень много водителей автобусов,а маршрутчики так поголовно выезжают с остановки не включая поворот и даже не смотря в зеркала,а автобус например почти в три раза длинней моего авто,как я даже и желая его пропустить смогу если уже почти поровнялся с автобусом?? А сколько случаев когда сразу за перекрестком остановка,а автобус на перекрестке встает в левую полосу,лишь только потому что на ней меньше транспорта,и после перекрестка начинает в наглую ломится на право!!
День
02 февраля, 2017 в 12:44
Водитель фолькса не обязан был его пропускать, такого пункта в ПДД уже давно нет…
Tron_nik
02 февраля, 2017 в 12:50
Судя по всему вы ПДД давно и не читали. Освежите свои знания, полезно.
sun
02 февраля, 2017 в 16:02
На фото видно что 31 маршрутка виновата в ДТП какого черта водитель маршрутки с остановки выехал на вторую полосу
Он обязан с остановки выезжать на первую полосу пропустив всех кто начал его обезжать
Водители экстреных служб не имеют право таранить всех кто им мешает
Кто дал водителям общественого транспорта право таранить всех кто их не выпускает с остановки
vas
02 февраля, 2017 в 13:38
Автор этой писанины
Это чии расуждения
Судя по всему, маршрутка выезжала с остановки, в то время, как водитель «Гольфа» решил не пропускать общественный транспорт.
ПДД сначало изучи или почитай прежде чем судить кто виноват в ДДТ
Водители экстреных служб при включеных световых и звуковых сигналах и то обязаны убедиться что их пропускают
А тут водитель маршрутки которые ездят черт знает по какому графику решил выехать с остановки
После того как полчаса простоял с включеным левым поворотником
Не один человек не мог предугодать когда этот даун решит выезжать с остановки
Если гаеры водителя легковушки оформили виновником советую ему опубликовать схему ДТП и протоколы
vas
02 февраля, 2017 в 13:49
Вы снова требуете публикации схемы ДТП?! А зачем она вам? Вы же не имеете никакого отношения к комиссии или следствию. Утихомирьте свой пыл.
Дмитрий
03 февраля, 2017 в 10:22
А сто са улиса такая Горнсарная??? «Примерно час спустя, у остановки 16-ый магазин произошла авария посерьезнее: на перекресте Бухар-Жирау с улицей Горнсарной»
Чукча
02 февраля, 2017 в 13:55
Там ещё и бампер у автобуса «постадал».
Учитель русского языка в школе, была очень недовольна моей грамотностью.
Но за такую писанину убила бы 100%. И суд бы её оправдал.
ЯДолгоМолчал
02 февраля, 2017 в 15:16
Зницит Вам пАРА в зурналисты (писюки)и асопенна в НВ! Путете там в афангарде.
Чукча
02 февраля, 2017 в 16:36
Атобусники на бухар жирау (45квартал) перекрывают 4 полосы, разве это нормально, гоняют как п…. , не говоритю про всех но это беспредел
ЧеловекКк
02 февраля, 2017 в 15:10
Гончарная улица,нв,Гончарная!!
01 маршрут
03 февраля, 2017 в 00:49