Этим утром произошло два ДТП с участием общественного транспорта (фото)

Полицейские заняты поиском виновных

Сегодняшнее утро для некоторых автолюбителей было совсем не добрым. Сразу две аварии с участием общественного транспорта произошли в Караганде. Около 9-ти часов утра на остановке «Горняк», что в Майкудуке 31-ая маршрутка столкнулась с автомобилем «Фольксваген Гольф». Судя по всему, маршрутка выезжала с остановки, в то время, как водитель «Гольфа» решил не пропускать общественный транспорт.

Примерно час спустя, у остановки 16-ый магазин произошла авария посерьезнее: на перекресте Бухар-Жирау с улицей Горнсарной столкнулись автобус и легковой автомобиль. У иномарки сильно разбита задняя часть, у автобуса же постадал, по большей части лишь передний бампер и фары.

— К сожалению, сейчас очень много «борзых» водителей на дорогах, — говорит инженер автопарка №3, Аскар Алдубек. — Есть те, кто специально «подрезает» и не пропускает общественный транспорт. Говорят, вот, что наши водители часто нарушают. Но они все же едут по графику, там, где положено. Да, иногда им нужно поторопиться, но все же чаще причины ДТП не в этом.

Сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия для того, чтобы выяснить, кто же был виновен в двух произошедших сегодня авариях.