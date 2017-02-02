Пациентка «Гиппократа» рассказала о том, как ей выдают детскую молочную смесь

«Нам ничего не обещали»

После того, как к нам обратились с жалобой на поликлинику «Гиппократ», с тем, что там, якобы, не выдают в нужном количестве положенную детскую сухую молочную смесь, некоторые мамочки встали на защиту медучреждения. К нам обратилась Ольга Пушнина, для того, чтобы рассказать свою историю.

— Я и мой ребенок прикреплены к «Гиппократу», — говорит она. — Полгода назад я была вынуждена перевести малыша на искусственное вскармливание. Тогда нам стали выдавать бесплатную смесь. Выдают стабильно, правда в этом месяце пока задержка. за полгода выдали пять упаковок. Но надо сказать, что нам не обещали большего, поэтому я довольна, что выдали и это. Конечно, чтобы накормить ребенка, раньше этого не хватало. Но сейчас он есть смесь два раза в день, и, я думаю, что того, что выдадут, хватит.

Напомним, что жалобы на перебои с выдачей детской молочной смеси начались в Абае. Тогда мамочки жаловались не только на то, что государственной смеси им не хватает, но и на, что ее, якобы продают в супермаркетах. Однако, после проверки от управления здравоохранения стало ясно, что никакой «бесплатной» смеси в продаже нет, а поликлиники выдают ее так, как положено по графику.