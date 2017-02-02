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Присылайте нам фото машин, припаркованных в неположенных местах
Читатель nv.kz ежедневно присылает нам фотографии машин, припаркованных в неположенных местах. Чаще всего, в его объектив попадают оставленные на детских площадках авто. По словам карагандинца, для того, чтобы снять пару-тройку автохамов в день, ему даже не нужно выезжать за пределы собственного двора.
Nv.kz решил помочь в борьбе с теми, кто, забывая о ПДД, преграждает своим «железным конем» дороги, тротуары и проходы. Фотографии нарушителей мы будем отправлять в ДВД, а те, в свою очередь передадут их в дорожно-патрульную службу, где установят личности автохамов и выпишут им штрафы.
Если вы запечатлели автомобиль, припаркованный в неположенном месте и мешающий прохожим или другим транспортным средствам, присылайте фото нам. Номер WhatsApp+7 747 760 88 05 или пишите в Инстаграм — @nv.kz
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Где хочу, там и паркуюсь.
KO
02 февраля, 2017 в 14:30
И правильно! Для баранов правил и норм нет!
Алексей
02 февраля, 2017 в 15:57
А номер машины где? Почему страна не должна знать своих наглых «героев»?
А то, налепит чудак зачем то букву «Ш» на свое корыто, тогда как ему надо ездить с наклейкой «М», причем и сзади и на лбу!
Ушлепок
02 февраля, 2017 в 15:44
А чо ты его закрасил, когда фотку присылал?
Ибо нефик
02 февраля, 2017 в 20:24
Рубрика «юный стукач» открыта. С одной стороны, верно, надо с этим бороться. Уверен, на днях, вас буквально завалят фотографиями. И сам я, чего таить, сегодня вечером после работы вам с десяток хамов со своего двора накину.
Но с другой стороны, ведь проблема парковки не решится. Владельцы машин не от хорошей жизни бросают своих коней на площадках. Просто действительно некуда ставить. Буквально некуда. Если бы я не имел абонент на личное место на стоянке, то хоть волком вой, крутился бы каждый вечер по двору в поисках местечка.
Kote
02 февраля, 2017 в 15:46
Нет денег на гараж или на стоянку, ходи пешком!
Что хорошего в том, что все дворы заставлены грязными повозками голож..ых нищебродов так, что ни проехать и не пройти?
Не дай Бог пожар, сгорим ведь нафиг, т.к. пожарная машина в нашем доме, например, и близко к нему подъехать не сможет!
Да что там пожарная! Пешком уже сложно пройти, все заставлено погаными повозками!
Ушлепок
02 февраля, 2017 в 16:25
Лет десять назад я был студентом со стипендией 3.400 тенге и на старенькой 626 мазде, как раз подпадаю под ваше понятие «голожопый нищеброд» на «поганой грязной повозке». Тем не менее, моя повозка была всегда чистая, и парковался я всегда аккуратно и по правилам.
Все дело в культуре и жизненной позиции. Большинство народа ведет себя прилично и всегда с уважением относится к окружающим. И есть процентов 10% людей, эгоистов, которые плевали на всех и вся. И складывается такое впечатление, что вы как раз к этим десяти и относитесь, только у вас повозки нет.
Kote
02 февраля, 2017 в 17:19
Тебе еще раз объясню, у меня и машина есть (которая не двор всем перегораживает, а в гараже стоит) и денег столько -сколько тебе и не снилось!
Но вот ответь на вопрос, почему я, в свой подъезд должен протискиваться между погаными повозками, которыми такие как ты наглухо перегородили весь двор, который является общественной собственностью всех жильцов двора (а это примерное 500-600 человек), а не собственностью этих 40 голожо…х нищебродов, которые своими погаными повозками для всех, в том числе и для меня этот двор наглухо перекрыли?
Ушлепок
02 февраля, 2017 в 17:48
Так котэ в первом коменте написал. что паркуется на стоянке! Притензии необоснованые.
Ибо нефик
02 февраля, 2017 в 20:27
Уважаемый Ушлепок а представиться, слабо? Уж очень интересно взглянуть на твою быдлячую морду.
Ivan
02 февраля, 2017 в 22:35
Как правило поганые повозки стоят как положено, а вот дорогие тачки купленные на не трудовые доходы стоят где и как попало и на дорогах ведут себя так же погано! Если вы уважаемый заработали за счёт этих нищебродов и благодаря им то имейте совесть хотя-бы соблюдать рамки приличия в своих высказываниях!!
Ivan
02 февраля, 2017 в 22:43
Ну, давайте пожалеет бедненьких водителей. У нас двор перегорожен железной балкой. Вроде как всем понятно должно быть, что заезжать туда нельзя, а водители, не жалея свою машину, умудряются втюхаться в узкий проем, предназначенный для прохожих, и загнать машину во двор прямо под окна многоэтажного дома, как раз, где гуляют дети, и бедненьким водителям наплевать, что именно там построены ледяные горки для детей и что при прогревается машины, вонючие газы идут в окна квартир, что кругом полно места для парковки, но пройти 20 -30 метров до подьезда , не барское это дело. Ещё меня поражает, когда машину паркуют близко ко входу, причём выхлопной трубой, и давай прогревать, вонь по всему подъезду, Совести нет у водителей, сколько раз очень корректно делала замечание, бесполезно,
Яна
02 февраля, 2017 в 17:07
А про стукачество будешь рассуждать там где небо в клеточку, а друзья в полосочку. И то, если тебя там не загонят под шконку как юного, и место твое будет не возле параши.
А среди людей, это называется нетерпимость к правонарушениям и активная гражданская позиция. Понятно, надеюсь?
Ушлепок
02 февраля, 2017 в 17:39
Вы много смотрите телевизор. Совсем потеряли связь с реальным миром. Активная гражданская позиция должна быть продуктивной, направленной на достижение результата. Есть проблема. Либо нет мест парковки, либо много машин, либо и то и другое. Как её решить? Ваше примитивное решение проблемы в лоб — это имитация бурной деятельности, простыми словами — показуха. А ведь нужно предлагать решение! Например, грамотное благоустройство дворов, или изменение норм проектирования жилых комплексов, или грамотное планирование жилых районов, разделение земель и т.п. Ваш ход мыслей в эту сторону видимо никогда бы и не дошел, хотя что еще можно ожидать от человека, судящего об окружающем мире по картинке из зомбоящика.
Kote
02 февраля, 2017 в 18:06
Да, вы правы, проблема есть. На стоянках мест не хватает. И стоянок не хватает. Я два месяца ждал, чтобы выкупить место на стоянке, пока кто-нибудь освободит.. Идиоты — да, считают, что все, кто паркуется под их окнами — жалеют деньги. Но на то они и идиоты.
Александр
02 февраля, 2017 в 20:12
Предлгаю лепить наклейки
Анвар
02 февраля, 2017 в 16:59
Намекаете на стопхамовское движение. Моё мнение, что стопхамовцы намного более подлый народец, чем нарушители. Даже кодекс об административных нарушениях трактует действия обоих сторон совершенно по-разному. Если нарушители — это штраф. То клеильщики наклеек — это уже самоуправство или хулиганство, с порчей чужого имущества, в зависимости от доброты судьи. Казахстан — не Москва, у нас начинающих стопхамовцев быстро научили чтить нормы Закона! И в этом случае, я говорю это с гордостью за наше государство.
впвапвап
02 февраля, 2017 в 17:39
Да, именно так. Стопхам и им подобные хунвэйбины — мало того, что намного более подлый народец, но и компетенцию их никто не проверяет, и контроля за ними нет. То есть, могут что-нибудь наклеить и тому, кто правильно припарковался. И тому, кто просто не понравился. Другие в хунвэйбины не идут — они на митинги ходят вместо этого..
Александр
02 февраля, 2017 в 20:09
Машины бывает по две штуки чуть ли не в подьезд загоняют. Причем ладно б стояли ржавые рыдваны, так зачастую джипы да седаны s класса ставят, ну никак не поверю что у них нет 5000 в месяц на стоянку.
Lex
02 февраля, 2017 в 17:08
Стоянки везде по разному стоят. Возле моего дома две стоянки с ценой 12000 в месяц на каждой. Куда-ж столько платить? Считаю, что нет ничего плохо в том, что люди паркуют во дворе свои машины. Я всегда смотрю, чтобы моя машина не мешала проходу пешеходов и проезду другого транспорта. Но есть личности во дворе, которых ничего не заботит. Перекрывают выезды со двора. Это уже хамы. Если нет свободного места, нормального места, где никому не буду мешать, то во двор машину не поставлю, а буду ставить за домом(есть пустырь, где укатанный снег). Ну а если машина стоит так, что достаточно места пройти и проехать, а кому-то она мешает именно своим присутствием, то будьте добры, умерьте свои аппетиты. Пешеходы тоже «зажираются» очень часто и много. Зачастую пешеходный переход переходят даже не смотря по сторонам. Причем очень большое количество пешеходов сейчас, которые ПДД и в глаза не видели и не знают, что там есть пункты именно для пешеходов, и при переходе через пешеходный переход пешеход обязан удостовериться в том, что ему уступают. И подобный примеров хамства пешеходов много
Владимир Алексевич
02 февраля, 2017 в 18:02
Таким просто топать лишние 100 метров до стоянки не «в кайф». Таких в первую очередь и надо фоткать и наказывать.
Житель Земли
02 февраля, 2017 в 22:38
Недовольным прогревающимися машинами — во дворах запрещена стоянка с включенным двигателем. Фотаем, записываем, привлекаем свидетелей и жалуемся участковому. С паркующимися возле подъезда не знаю как бороться, вроде не существует запрета. А ведь реально иногда невозможно пройти не обтеревшись об грязные бока.
Reader
02 февраля, 2017 в 18:20