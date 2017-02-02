Nv.kz помогает карагандинцам бороться с автохамами

Присылайте нам фото машин, припаркованных в неположенных местах

Читатель nv.kz ежедневно присылает нам фотографии машин, припаркованных в неположенных местах. Чаще всего, в его объектив попадают оставленные на детских площадках авто. По словам карагандинца, для того, чтобы снять пару-тройку автохамов в день, ему даже не нужно выезжать за пределы собственного двора.

Nv.kz решил помочь в борьбе с теми, кто, забывая о ПДД, преграждает своим «железным конем» дороги, тротуары и проходы. Фотографии нарушителей мы будем отправлять в ДВД, а те, в свою очередь передадут их в дорожно-патрульную службу, где установят личности автохамов и выпишут им штрафы.

Если вы запечатлели автомобиль, припаркованный в неположенном месте и мешающий прохожим или другим транспортным средствам, присылайте фото нам. Номер WhatsApp+7 747 760 88 05 или пишите в Инстаграм — @nv.kz