«Девочка пяти лет уже готовилась прыгнуть из окна пятого этажа»

Контролеры «КарагандыЖылу Сбыт» спасли двоих маленьких детей из пожара

Карагандинец Асет Толкынов работает контролером в фирме «КарагандыЖылуСбыт». В его обязанности входит беседовать с должниками, чтобы люди побыстрее оплачивали счета. 31 января около 11 часов утра Асет вместе с напарницей ходили по домам в 21-ом микрорайоне.

-Моя напарница Татьяна Колесникова услышала отчаянный детский крик. У любой женщины, наверное, как у матери сердце бы екнуло. Мы побежали, подумали, а вдруг сможем помочь! Подошли поближе и увидели дым из окна, — рассказывает Асет.

На пятом этаже в открытом окне стояла девочка 5-6 лет. Ребенок плакал и кричал и уже готовился к тому, чтобы прыгнуть вниз. С улицы не было видно, но как позже стало известно, рядом с сестрой на подоконнике был ее трехлетний брат. Дети были в панике. Видимо огонь подступал…

Татьяна Колесникова осталась на улице. Она убеждала девочку не прыгать. Говорила, что помощь уже идет. Асет в этом время бросился в подъезд.

-Я забежал на пятый этаж. Там уже стояли люди. Видимо, соседи. Они пытались открыть железную дверь. Дверь соседней квартиры тоже была открыта. Я зашел. Вместе с мужчиной, мы перелезли через балкон в квартиру, где были дети и вывели их на балкон, — продолжает Асет.

Вся квартира была сильно задымлена. Гарь была очень едкой. Как-будто горела резина или пластик. Затем соседи передали Асету топор, и он стал рубить перегородку между балконами. Парнишка прорубил небольшое окно в деревянной перегородке и дети были спасены. Тут подоспели и пожарные. Известно, что малыши находились в квартире одни. Где в этот момент были их родители не сообщается.

Отрадно, что среди нас есть такие люди, как Асет Толкынов. Готовые рискнуть своей жизнью ради спасения другого человека. Управление по ЧС Караганды собирается наградить героев.