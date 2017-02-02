В Казахстане цыганский барон попросил не позорить женщин-воровок

Свои требования он высказал после того, как фото карманниц разместили в автобусах Актобе

В целях профилактики мелких краж полиция и прокуроры украсили изображениями городских карманников салоны автобусов Актобе, передает Ratel.kz.

Реакция была мгновенной: не позорить женщин-цыганок, воровок потребовал от полицейских… местный цыганский барон.

Часть карманников, чьи фото были на плакатах, перестала «работать» в автобусах. Скорее всего, как говорит прокурор, они просто сменили дислокацию, переместившись в торговые дома и на базары.

Но «плакатная профилактика» попутно дала и еще один, совершенно неожиданный даже для прокуроров результат.

Недавно в ДВД области с просьбой убрать с плакатов фото женщин-воровок обратился цыганский барон. Мало того, он апеллировал не только к полицейским, но и к акиму области.

Одной из его претензий, как сказал прокурор, была… нефотогеничность изображённых на плакатах дам и то, что своего согласия на размещение портретов они полиции и прокурорам не давали.

«Аристократ» даже намекал на судебные разбирательства по части незаконного размещения фото.

А еще барона возмутило то, что подобная «наружная реклама»… «формирует негативный имидж цыган».

Однако уважить его просьбу отказались и в акимате, и в ДВД области, указав на дверь.

Как заявили сами полицейские, ни одного законного довода обратившийся не привёл.