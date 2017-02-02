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Свои требования он высказал после того, как фото карманниц разместили в автобусах Актобе
В целях профилактики мелких краж полиция и прокуроры украсили изображениями городских карманников салоны автобусов Актобе, передает Ratel.kz.
Реакция была мгновенной: не позорить женщин-цыганок, воровок потребовал от полицейских… местный цыганский барон.
Часть карманников, чьи фото были на плакатах, перестала «работать» в автобусах. Скорее всего, как говорит прокурор, они просто сменили дислокацию, переместившись в торговые дома и на базары.
Но «плакатная профилактика» попутно дала и еще один, совершенно неожиданный даже для прокуроров результат.
Недавно в ДВД области с просьбой убрать с плакатов фото женщин-воровок обратился цыганский барон. Мало того, он апеллировал не только к полицейским, но и к акиму области.
Одной из его претензий, как сказал прокурор, была… нефотогеничность изображённых на плакатах дам и то, что своего согласия на размещение портретов они полиции и прокурорам не давали.
«Аристократ» даже намекал на судебные разбирательства по части незаконного размещения фото.
А еще барона возмутило то, что подобная «наружная реклама»… «формирует негативный имидж цыган».
Однако уважить его просьбу отказались и в акимате, и в ДВД области, указав на дверь.
Как заявили сами полицейские, ни одного законного довода обратившийся не привёл.
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Титула «барон» в Казахстане не существует. Если есть официальное национальное общество, и он, являясь его официальным главой, говорит от его имени — тогда да. А если ничего этого нет — то правильно сделали..
Александр
03 февраля, 2017 в 19:02