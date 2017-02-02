Эксперты предлагают наиболее эффективный способ общения власти с народом

Предлагают закрепить онлайн-петиции законодательно.

Председатель наблюдательного совета APEX Consult Данат Жумин рассказал, на каком этапе находится реализация проекта по внедрению общественных петиций, передает МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что эта идея была озвучена еще в прошлом году, когда Данат Жумин руководил общенациональным движением «Қазақстан 2050». Авторы предлагали закрепить онлайн-петиции законодательно и презентовали концепцию этого проекта.

«Когда мы в прошлом году инициировали институт общественных петиций, мы его предложили именно, как возможность усилить государство, сделать его сильнее. Перевести дискуссию из Фейсбука в какое-то нормальное конструктивное русло, где можно выступать с позицией, аргументировать ее. Мы говорили, давайте тем конструктивным силам общества, которые есть сегодня, то есть тем людям, имеющим какой-то взгляд на происходящее в стране, готовы высказывать и аргументировать их, дадим площадку, где они смогут это делать. А государство, вместо того, чтобы с этим бороться пусть берет все лучшее, что предлагают люди и имплементируют на уровне государственной политики. Если же оно с чем-то не согласно, то должно аргументировать свое мнение», — отметил Жумин, выступая сегодня на экспертном форуме «Модернизация 3.0: Новый этап экономического и политического развития Казахстана».

Жумин заверил, что эта идея жива и даже обсуждается с депутатами Парламента.

«Мы предложили, обозначили ее, создалась рабочая группа. Мы работаем с депутатами Парламента. Высказывали ее и главе Правительства. Идет такой законодательный процесс, как можно было бы все это имплементировать, какой есть зарубежный опыт. (…) Есть определенные страхи — открывать эту возможность или нет. Нам хочется надеяться, что государство все-таки в этих изменениях увидит не угрозу для себя, а пользу. Пользу в том, чтобы наладить хорошую коммуникацию с населением, которой нам, безусловно, не хватает», — заключил он.

В свою очередь, управляющий директор Международного финансового центра «Астана», политолог Саясат Нурбек отмечает, что как раз на том процессе, когда требования общественности доходят до принимающих решение людей, происходят сбои. «Потому что те площадки, которые мы создаем, такие как общественные советы, до конца не охватывают всю палитру мнений. Либо могут не являться выразителями определенной массовости. Я сам, работая в акимате Алматы, убедился в этом. Вроде бы вы обсуждаете и какое-то мнение формируете, когда это мнение сформировано и уже выходит, большинство людей о нем даже не слышало, хотя вы убеждены, что вроде бы со всеми уже обсудили. (…) Есть определенные фильтры в каналах, которые доводят до людей, принимающих решение, искаженную информацию, либо последние недополучают информацию. Соответственно, на базе этой искаженной информации принимаются неправильные решения либо решения, не совсем четко отвечающие этому запросу. Поэтому необходимо создание площадки для правильного транспарентного общения между властью и обществом, минимизации искажения и потери сигнала», — заключил Саясат Нурбек.

Несмотря на это, самый крупный сайт с петициями change.org закрыт для зоны кз. Пользователи считают, что сайт закрыли из-за петиции, в которой требовали отставки некоторых членов правительства.