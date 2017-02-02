В Казахстане величина прожиточного минимума составила 21 835 тенге

Из них 13 101 тенге предусмотрено на продукты питания, остальные 8 734 тенге на непродовольственные товары и платные услуги.

В Казахстане изменилась величина прожиточного минимума, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на Комитет статистики Министерства национальной экономики РК. Согласно информации ведомства, величина прожиточного минимума в январе 2017 года в среднем на душу населения

составила 21 835 тенге. Из них 13 101 тенге предусмотрено на продукты питания, остальные 8 734 тенге на непродовольственные товары и платные услуги.

Сообщается, что величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,5 процента.

«В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21 процент, молочных, масложировых изделий и яиц – 17,8 процента, фруктов и овощей – 9,8 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8,7 процента, сахара, чая и специй – 2,7 процента», — говорится в сообщении.