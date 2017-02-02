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Из них 13 101 тенге предусмотрено на продукты питания, остальные 8 734 тенге на непродовольственные товары и платные услуги.
В Казахстане изменилась величина прожиточного минимума, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на Комитет статистики Министерства национальной экономики РК. Согласно информации ведомства, величина прожиточного минимума в январе 2017 года в среднем на душу населения
составила 21 835 тенге. Из них 13 101 тенге предусмотрено на продукты питания, остальные 8 734 тенге на непродовольственные товары и платные услуги.
Сообщается, что величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,5 процента.
«В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21 процент, молочных, масложировых изделий и яиц – 17,8 процента, фруктов и овощей – 9,8 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8,7 процента, сахара, чая и специй – 2,7 процента», — говорится в сообщении.
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А не жирно ли будет 13000 на продукты?!
Ибо нефик
02 февраля, 2017 в 20:16
21.835 тенге. На/в Украине и того больше — 1.700 гривен. Самое смешное, что минимальная оплата труда там же с 2017 г. составляет 3.200 гривен (38-40 тыс. тенге на сегодня), а у нас около 25.500 тг. Вот тебе и «Алга, Казакстан»! Причем цены на продтовары даже в Киеве ниже, чем в Караганде. А в Броварах (Киевская область), килограмм отличного, дымчатого украинского сала можно у местных сторговать за 70-80 гривен.
Правельный Ариентир
02 февраля, 2017 в 20:38
Ммдааа надо тех чинуш, кто получает миллионы, посадить на прожиточный минимум,чтоб они наелись и рыбы,и мяса,и прочих продуктов…алга Казахстан…
DJok
02 февраля, 2017 в 21:53
На такую сумму жить не реально. Один раз в супермаркет сходить, купить даже не мясо, а так чай, порошок,шампунь и все… Умереть с голода можно..
свои люди
02 февраля, 2017 в 23:03