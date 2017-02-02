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Дорогу сильно замело
54-летняя жительница села Каракудук Бухар-жырауского района внезапно почувствовала себя плохо. Местный фельдшер сказал, что женщину срочно необходимо госпитализировать. Однако дороги сильно замело. Сельчане не смогли вывезти больную самостоятельно. Пришлось обращаться за помощью к спасателям.
ЧСники выехали на вездеходе «ТРЭКОЛ». Женщину везли по трассе пока не доехали до первого расчищенного участка дороги. Там спасателей уже ждала бригада «скорой помощи».
«Скорая» доставила пациентку в Областной медицинский центр.
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А советская власть делала так, что бы в каждом селе была своя больница! Ух они такие! Не то что мы!
ссвсв
02 февраля, 2017 в 22:06