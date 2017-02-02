Спасатели везли тяжелобольную сельчанку до больницы на вездеходе

Дорогу сильно замело

54-летняя жительница села Каракудук Бухар-жырауского района внезапно почувствовала себя плохо. Местный фельдшер сказал, что женщину срочно необходимо госпитализировать. Однако дороги сильно замело. Сельчане не смогли вывезти больную самостоятельно. Пришлось обращаться за помощью к спасателям.

ЧСники выехали на вездеходе «ТРЭКОЛ». Женщину везли по трассе пока не доехали до первого расчищенного участка дороги. Там спасателей уже ждала бригада «скорой помощи».

«Скорая» доставила пациентку в Областной медицинский центр.