- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Это одно из требований Антикоррупционного плана, который предусматривает общественный контроль
На отремонтированных дорогах Караганды должны стоять стенды с указанием названия фирмы-подрядчика, имени чиновника, который принимал ее в эксплуатацию, и срока гарантии. Таково одно из требований Антикоррупционного плана, который предусматривает общественный контроль. Однако власти его не выполняют.
— На страницах изданий и в социальных сетях нередко можно встретить материалы, содержащие критику состояния дорог нашего города после ремонта или риторические вопросы о необходимости ремонтировать один и тот же участок дороги каждый год, — сказал руководитель управления профилактики коррупции Дидар Смагулов. — Зачастую вопрос получения информации о сроке гарантии на тот или иной участок дороги вызывает затруднение. В этой связи, чтобы не допустить критику со стороны общества, нами и был включен этот пункт в План мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии. С соответствие с ним на всех отремонтированных и построенных дорогах должны устанавливаться информационные стенды, содержащие информацию о том, кем была построена дорога, кем принята, о стоимости ремонта, а также о сроке гарантии по договору.
Если на асфальте появятся трещины и ямы во время гарантийного срока, то у жителей города и прессы будут все основания предъявить претензии подрядчику. В этом и состоит механизм общественного контроля.
— Отмечу, что этот пункт Плана не реализован, — сообщил Дидар Смагулов. – В этой связи мы неоднократно отправляли в отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Караганды письма. 21 октября 2016 года мы получили ответ о том, что информация будет предоставлена после окончания производства работ и подписания актов приемки. 15 декабря 2016 года нами направлено дополнительное письмо с просьбой предоставления информации. Однако до сегодняшнего дня никакой официальной информацией мы не располагаем.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32893 материалов.
Посетители оставили 190742 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
хорошо это тема уже работала прошлые годы ,Стенды паспортный асфальт ! у меня такой вопрос ,гарантия это да, а кто будет отвечать за гарантию когда караганды Су не думает о порывах и тупо раскапывает и портит дорожное полотно, это как то не правильно ,не ужели сразу нельзя все коммуникации сразу заменить ?или как всегда дорожники виноваты становятся хотя уже говорили что за порчу нового асфальта они должны сами устранять, кто копал а не бустчаткой заделали пока не провалится все !
ильяс
02 февраля, 2017 в 19:51
Типа Ма..н когото боится! Все знают их работу. «Мастера» своего дела.
Ибо нефик
02 февраля, 2017 в 20:15
А может проще сделать сайт с картой города. Где и будут отмечаться гарантийные сроки дорог. А простые жители будут отмечать где дорога начала разваливаться после ремонта. Затраты копеечные, эффект громадный. Если конечно это действительно кому-то нужно…
Житель Земли
02 февраля, 2017 в 22:31