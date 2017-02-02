В Караганде на отремонтированных дорогах должны быть стенды с указанием подрядчика и срока гарантии

Это одно из требований Антикоррупционного плана, который предусматривает общественный контроль

На отремонтированных дорогах Караганды должны стоять стенды с указанием названия фирмы-подрядчика, имени чиновника, который принимал ее в эксплуатацию, и срока гарантии. Таково одно из требований Антикоррупционного плана, который предусматривает общественный контроль. Однако власти его не выполняют.

— На страницах изданий и в социальных сетях нередко можно встретить материалы, содержащие критику состояния дорог нашего города после ремонта или риторические вопросы о необходимости ремонтировать один и тот же участок дороги каждый год, — сказал руководитель управления профилактики коррупции Дидар Смагулов. — Зачастую вопрос получения информации о сроке гарантии на тот или иной участок дороги вызывает затруднение. В этой связи, чтобы не допустить критику со стороны общества, нами и был включен этот пункт в План мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии. С соответствие с ним на всех отремонтированных и построенных дорогах должны устанавливаться информационные стенды, содержащие информацию о том, кем была построена дорога, кем принята, о стоимости ремонта, а также о сроке гарантии по договору.

Если на асфальте появятся трещины и ямы во время гарантийного срока, то у жителей города и прессы будут все основания предъявить претензии подрядчику. В этом и состоит механизм общественного контроля.

— Отмечу, что этот пункт Плана не реализован, — сообщил Дидар Смагулов. – В этой связи мы неоднократно отправляли в отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Караганды письма. 21 октября 2016 года мы получили ответ о том, что информация будет предоставлена после окончания производства работ и подписания актов приемки. 15 декабря 2016 года нами направлено дополнительное письмо с просьбой предоставления информации. Однако до сегодняшнего дня никакой официальной информацией мы не располагаем.