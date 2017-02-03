В Казахстане предложили увольнять чиновников за провал госпрограмм

Предложение прозвучало от первого секретаря Астанинского ГК.

Коалиция демократических сил «Казахстан-2050» города Астаны обсудила обращение по перераспределению власти и Послание Президента РК, передает МИА «Казинформ».

Коалиция выступила в поддержку предложенного Главой государства нового курса экономических преобразований и всенародного обсуждения по модернизации системы госуправления. При этом были выдвинуты некоторые предложения.

Первый секретарь Астанинского городского комитета Коммунистической народной партии Казахстана Марат Аубакиров считает, что руководителей, ответственных за реализацию госпрограмм министерств, нужно снимать с должностей за неудачи. «Мы с народом встречаемся, они говорят, что направления правильные: экономика, социальные вопросы. Но для простого народа передача полномочий от Президента Парламенту, Правительству сильно ни о чем не говорит, им нужен хлеб на столе, достаток в доме. А мы никогда не возвращаемся к вопросам о том, что сделано по предыдущим Посланиям. Снова задачи на будущее, но ведь многое не сделано», — сказал он.

Он привел в пример программу «100 школ, 100 больниц», которая выполнена на 80%. Также отметил, что ряд предприятий, запущенных по программе индустриального развития, простаивают, в том числе фабрика по выпуску тканей в Шымкенте, производство компьютеров и другие.

«То есть вместе с новыми задачами нужно возвращаться к нерешенным вопросам. Ни один министр, руководитель комитета не был снят с должности за то, что не была выполнена программа. Только за коррупцию. А за работу? Мелькает информация о том, что три года не строится дорога, пять лет люди пьют воду из речки, а акимы как работали, так и работают», — добавил он.

Напомним, в Послании народу говорится о перераспределении средств с неэффективных программ на программы, обеспечивающие реализацию задач Третьей модернизации. В обращении Нурсултана Назарбаева предлагается передать всю полноту ответственности за принятие госпрограмм Правительству.