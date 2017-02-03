Разбившийся в Темиртау подросток мог играть в «смертельную игру»

Родственники Нураята Смаилова не верят в суицид семиклассника, и на это указывает несколько причин.

Так, дядя погибшего Нураята Смаилова рассказал, что слышал про «смертельную игру», в которую дети играют с закрытыми глазами, возможно подростки решили поиграть на крыше. Сообщает Informburo.kz.

У родной сестры погибшего Акнур Смаиловой свои причины не верить в суицид Нураята.

«Эта надпись на снегу написана печатными буквами, я с ним делала уроки и знаю, что он не умеет писать печатными. И тем более у нас в семье говорят на казахском, он бы не писал на русском языке. На снегу оставлено имя «Адия», это наша младшая сестра, он так её не называл. Первое слово написано «папа», сам он бы начал предложение с «мамы», я так думаю. Он был послушным ребёнком, я не верю, что он сам на такое решился», – со слезами на глазах рассказала Акнур Смаилова.

Житель соседнего дома, который отказался представиться журналистам, рассказал свою версию случившегося.

«Я думаю, если бы мальчик был один, чердак остался бы открытым, а его закрыли изнутри, завязали верёвкой. Соседи бы сказали, если бы это они закрыли чердак», – сказал житель соседнего дома.

Тётя погибшего школьника Айгуль Нурахметова рассказала, что Нураят отпросился у мамы на ледовый каток и пообещал быть дома к четырём часам, она тоже не верит, что мальчик сам спрыгнул с крыши.

«Мне кажется, его заставили или столкнули с крыши, он был ответственным мальчиком, обещал быть дома в четыре часа, а трагедия произошла около семи часов вечера», – рассказала тётя Нураята Смаилова.

Трагедия произошла в Темиртау 29 января. После падения с крыши многоэтажки скончался ученик седьмого класса. Известно, что подросток учился в средней школе №2, был активистом и имел хорошие оценки. Сейчас полицейские выясняют, что стало причиной падения с крыши.