Самые большие зарплаты в Карагандинской области у директоров промышленных предприятий и судей

Это выяснили сотрудники департамента статистики

В Карагандинской области самые большие зарплаты у руководителей промышленных предприятий и судей. Это в ходе специального исследования выяснили сотрудники департамента статистики.

Свое исследование работники департамента статистики проводили в 2016 году. Они выясняли, представители каких профессий получают самые большие и маленькие зарплаты. Материалом для этого исследования послужили данные о доходах жителей нашей области за сентябрь 2016 года. Статистики разделили всех по группам. Одна из них – это руководители предприятий и организаций. Получилось, что их средняя зарплата составляет 208,5 тысяч тенге в месяц. Больше других бастыков получают руководители промышленных предприятий – 293 тысяч тенге в месяц, а меньше — директора гостиниц, кафе и ресторанов – 119,2 тысяч тенге в месяц.

Вторая группа, которую рассматривали статистики – это специалисты высшего и среднего уровня квалификации. Средний заработок первых составил 109,6 тысяч тенге и вторых 93,2 тысяч тенге. При этом среди специалистов высшего звена самый большой доход у госуправленцев – 189,8 тысяч тенге. Такой высокий уровень сложился в основном из-за зарплат судей.

Что касается специалистов среднего уровня, то тут наибольшая зарплата у работников горнодобывающих предприятий – 227,1 тысяч тенге. А работники торговли и чиновники на их фоне выглядят бедными. Их средний заработок составил 99,8 тысяч и 72,2 тысяч тенге соответственно.

«По группе занятий «Неквалифицированные рабочие» средняя заработная плата сложилась на уровне 57,5 тысяч тенге, — сказано в официальном сообщении департамента статистики Карагандинской области. — Наибольшую заработную плату в этой группе получали рабочие предприятий горнодобывающей промышленности (93,5 тыс. тенге), наименьшую – рабочие государственного управления (34,8 тыс. тенге)».

Если говорить об отдельных профессиях, то тут ситуация со средним заработком такая:

оплата труда экономистов – 136,2 тысяч тенге,

бухгалтеров — 115,2 тысяч тенге,

водителей автомобилей – 109,9 тысяч тенге,

грузчиков и подсобных рабочих – 68,6 тысяч тенге,

уборщиков служебных и производственных помещений – 45,8 тысяч тенге.