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Это выяснили сотрудники департамента статистики
В Карагандинской области самые большие зарплаты у руководителей промышленных предприятий и судей. Это в ходе специального исследования выяснили сотрудники департамента статистики.
Свое исследование работники департамента статистики проводили в 2016 году. Они выясняли, представители каких профессий получают самые большие и маленькие зарплаты. Материалом для этого исследования послужили данные о доходах жителей нашей области за сентябрь 2016 года. Статистики разделили всех по группам. Одна из них – это руководители предприятий и организаций. Получилось, что их средняя зарплата составляет 208,5 тысяч тенге в месяц. Больше других бастыков получают руководители промышленных предприятий – 293 тысяч тенге в месяц, а меньше — директора гостиниц, кафе и ресторанов – 119,2 тысяч тенге в месяц.
Вторая группа, которую рассматривали статистики – это специалисты высшего и среднего уровня квалификации. Средний заработок первых составил 109,6 тысяч тенге и вторых 93,2 тысяч тенге. При этом среди специалистов высшего звена самый большой доход у госуправленцев – 189,8 тысяч тенге. Такой высокий уровень сложился в основном из-за зарплат судей.
Что касается специалистов среднего уровня, то тут наибольшая зарплата у работников горнодобывающих предприятий – 227,1 тысяч тенге. А работники торговли и чиновники на их фоне выглядят бедными. Их средний заработок составил 99,8 тысяч и 72,2 тысяч тенге соответственно.
«По группе занятий «Неквалифицированные рабочие» средняя заработная плата сложилась на уровне 57,5 тысяч тенге, — сказано в официальном сообщении департамента статистики Карагандинской области. — Наибольшую заработную плату в этой группе получали рабочие предприятий горнодобывающей промышленности (93,5 тыс. тенге), наименьшую – рабочие государственного управления (34,8 тыс. тенге)».
Если говорить об отдельных профессиях, то тут ситуация со средним заработком такая:
оплата труда экономистов – 136,2 тысяч тенге,
бухгалтеров — 115,2 тысяч тенге,
водителей автомобилей – 109,9 тысяч тенге,
грузчиков и подсобных рабочих – 68,6 тысяч тенге,
уборщиков служебных и производственных помещений – 45,8 тысяч тенге.
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Сейчас нытики получающие 50000-70000 набегут и жаловаться начнут на свою никчемную жизнь.
KO
03 февраля, 2017 в 13:30
Ох уж эти сказочники Где акимы в этой статистике с их зарплатами
Прохожий
03 февраля, 2017 в 13:30
«Это в ходе специального исследования выяснили сотрудники департамента статистики.»
Комментарии о вопросе «зарплат» футболистов и хоккеистов публикуют. Не удаляют. Можно надеяться, что эти вопросы вне тайн государства. Никто не просит опубликовывать игроков пофамильно. Просто достаточно опубликовать «должености» и «зарплаты»,которые соответствуют этим «должностям». Никому не секрет,что спорт уже давно превратился в бизнес,причем ооочень дорогой. и ничего,если весь «их» бизнес покрывается из государственного бюджета??? Вроде как по Закону-государство не должно «вливаться» в бизнес??? В открытом доступе и с официально сайта:
http://www.zakon.kz/4639004-skolko-v-regionakh-kazakhstana-tratjat.html
«В прошлом году только в Карагандинской области на развитие спорта было выделено более 9 млрд тенге из бюджета. Это 60 с лишним миллионов долларов по старому курсу.»
Может быть дорогая редакция как-то займется этим вопросом? Не называя фамилий,узнать и опубликовать-кто, сколько и за что получает? Или уж вам тоже не покажут истинные цифры? Неужели все так плохо в плане прозрачности траты бюджета в спорте??? Что за тайна за семью печятями???
02556
03 февраля, 2017 в 14:01
Никто не рискнет публиковать такую информацию в СМИ. У нас есть только «псевдо-журналисты», не имеющие собственного «Я».
Серик
03 февраля, 2017 в 14:40
Тогда вся статья с таким заголовком-фейк-призванный увести Читателя от действительности. Я не говорю здесь о непрофессионализме журналистов,а о том,что есть действительно закрытые темы для Читателя.
https://tengrinews.kz/football/zarplata-40-tyisyach-evro-mesyats-astana-podpisala-novogo-308806/
Зарплата до 40 тысяч евро в месяц: «Астана» подписала нового футболиста
Так наших «руководители промышленных предприятий – 293 тысяч тенге в месяц» еще пожалеть надо с такой зарплатой. 680 евро против 40 000 евро. «Нищенская зарплата директоров предприятий»??? Или наши футболисты получают меньше? А есть еще тренеры и директора клубов!Зачем Читателя вводить в заблуждение такими цифрами,что это самые большие зарплаты в области???
02556
03 февраля, 2017 в 15:20
Очевидно же, что это вне тайн. Просто посмотрите на то, куда и на какие деньги звали того или иного футболиста-гастарбайтера, когда он выбрал Караганду. Вот уж что вообще не тайна для пытливого ума..
Я собственно и не говорю, что этого того не стоит — если рыночная цена их труда в мире такая, то она такая. В рабство их не возьмёшь. Вопрос в том, нужен ли нам такой бизнес вообще. Может, пусть будет дворового уровня — но их своих..
Александр
03 февраля, 2017 в 18:38
) никто минимальную з\п не получает) значит все хорошо. а насчет предпринимателей, то они заявляют сами свой доход. какой заявят, такой и будет) к примеру не всегда отражается аренда в доходах…) по договорам длящимся годами…тоже отражают по факту исполнения договора) в общем это статитстика для тех, кто кормится с кормушек) ибо хозяину выгодно показать, что он содержит кого-то…по честному) тот, кто содержит себя сам..не выгодно отражать все доходы))
dasistja
03 февраля, 2017 в 14:23
А что, судьям еще и зарплату платят?
Чукча
03 февраля, 2017 в 15:40
самый большой доход у госуправленцев – 189,8 тысяч тенге. Такой высокий уровень сложился в основном из-за зарплат судей.
Штрек Иван
03 февраля, 2017 в 16:21
хавай пипл терпильный хавай да наслаждайся своей никчемной рабской жизни состоящей из псевдостатистик.
Казбек
03 февраля, 2017 в 18:25