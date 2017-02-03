Генерального директора АО «АрселорМиттал Темиртау» наградили медалью

За что?

У генерального директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжита Калона появился новый повод для гордости. Он получил медаль «За верность делу» II степени от Национальной палаты предпринимателей.

За какие заслуги вдруг такая награда? Это подробно объясняет пресс-служба компании в своем релизе.

Во-первых, объем произведенного на металлургическом комбинате в 2016 году чугуна и твердой стали по сравнению с 2015 годом увеличился на 12-13 процентов, а объем отгрузки — на 23 процента. В январе 2017 года компания произвела 319 тысяч тонн чугуна и 334 тысячи тонн твердой стали – это самые высокие показатели за последние 10 лет. Во-вторых, произведена модернизация моталок в ЛПЦ-1. В-третьих, начата реконструкция очистных сооружений коксохимического производства со строительством нового цеха химулавливания. В-четвертых, с января 2017 года компания произвела индексацию заработной платы на 4,25 процента, а также сотрудники получат 13-ю зарплату по итогам производственно-финансовой деятельности за отработанный 2016 год. В-пятых, по инициативе генерального создан социальный комитет, члены которого рассматривают вопрос предоставления материальной помощи нуждающимся. За 2016 год компания выделила порядка 20 миллионов тенге на спонсорскую поддержку спортивных и благотворительных мероприятий в регионе. В 2017 году компания перечислила 24,6 миллионов тенге пострадавшим при обрушении дома в поселке Шахан.

Приводится также цитата Парамжита Калона: «Благодарю членов оргкомитета НПП РК «Атамекен» за престижную награду. Вижу в ней оценку деятельности всего нашего коллектива. Безусловно это награда является дополнительным стимулом к тому, чтобы мы усилили продвижение стоящих перед нами задач для обеспечения благоприятных условий сотрудникам компании, укрепления взаимоотношения с государственными органами, и вклад в развитие экономики страны в целом».