- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Без нужной суммы, за заслуги перед отечеством, увы, не наградят
Карагаднинскому дизайнеру Ирине Нечаевой предложили звание Почетного гражданина Республики. Правда, чтобы получить наградной комплект ей придется выложить 1 750 000 тенге. Об этом ей сообщили в письме от Комитета по общественным наградам и званиям. В тексте сообщения сказано, что ее заслуги «сложно переоценить», и за это ее представили к особой награде. Ниже в тексте указаны расценки: если лауреат желает лично присутствовать на церемонии награждения, то это обойдется в 1750 000 тенге, если ему нужен лишь сам наградной комплект, то выложить нужно «всего» 1250 000.
Такое письмо Ирину крайне удивило. «Вот мне просто интересно, выходит почётный гражданин это кто? Бизнесмены или те, кому не жалко за «своё имя» на ордене денег? Или это как бы такой бизнес бизнес по-казахски?» — написала она в своем аккаунте в Инстаграм, приложив к записи фото письма.
В самом Комитете пояснили, что это награда общественная, а не государственная. Кроме того, сумма, указанная в письме, пойдет на проживание в самом роскошном отеле Астаны на время награждения, на фуршет, ценный подарок и прогулку по столице на лимузине. Ну и, конечно же, на сам наградной комплект.
— Эту награду может получить не любой, у кого есть деньги, — пояснил секретарь комитета Денис Васильев. — У нас есть комиссия, которая отбирает кандидатов и рассылает им письма. Поэтому, получить звание может только тот, кому на почту пришло письмо. По каким критериям отбираем? Мы смотрим на вклад в развитие страны, на доход компании, на то, сколько рабочих мест создал человек, на его налоги. В числе тех, кого мы наградили есть и ректоры негосударстсвенных ВУЗов, и бизнесмены.
— А что с теми, кто имеет серьезные заслуги перед государством, на не может заплатить на за вашу награду? Ему почетным гражданином не стать?
— Наша комиссия рассматривает такие случаи…Но, опять же, есть масса спонсоров, которые могут согласиться оплатить награду. Можно привлечь их.
От награды карагандинка отказалась. Да и не удивительно: ведь зная, что орден фактически куплен, значимость его как-то меркнет.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32913 материалов.
Посетители оставили 190812 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Тоже мне новость. Вы на луне чтоли живете? Этих «общественных» организаций, продающих награды и звания, как собак нерезанных развелось, причем много лет назад еще они развелись. Плати и получишь медаль почетного гражданина любой местности, звания академика всевозможных академий наук и т.д. и т.п. Развод богатых лохов.
Гражданин
03 февраля, 2017 в 16:14
Ну а что такого ? Везде у нас сейчас должно быть проплачено Все продается
Aregis
03 февраля, 2017 в 16:27
За 500 000 я Вам 500 сертификатов разных напечатаю. Даже цветных.
Ибо нефик
03 февраля, 2017 в 16:34
Особенно мне понравилось, что сумма, указанная в письме, пойдет на ценный подарок. В моём понимании «подарок» — это то, что дарят. А тут деньги сдаёшь, чтобы тебе на твои же деньги ценный подарок купили!!! Это уже не ценный подарок, а ценная покупка получается!
Ольга
03 февраля, 2017 в 17:00
И на это кто то покупается? Мне таких писем куча приходило и Казахстанские награды и Российские, только везде надо денежку заплатит. Это развод на деньги!!!
Игорь
03 февраля, 2017 в 17:37
Ржака. Давно так не смеялся. Ося Бендер загнулся б от такой наглости.
«пойдет на проживание в самом роскошном отеле Астаны на время награждения, на фуршет, ценный подарок и прогулку по столице на лимузине. Ну и, конечно же, на сам наградной комплект.»
«За все про все-«всего» 1 250 000.»
Вся эта «музыка» тыщ 250 и стоит, а на «лимон» организаторы «порадуются» за вас. И права автор,такая «награда» дурно пахнет. И лукавят они-про свою филантропию. Не станут такие тратить лимно на человека без денег. А те люди, которые по-настоящему заслуживают это звание(а их есть у нас) по-настоящему скромны,и вряд ли будут покупать сомнительные «медальки» из сомнительных «исследований». Бизнес. Ничего личного. Сам спалился. Комиссия отбирает кандидатов,после рассылает «письма счастья». А дальше-«заплати и лети». Не хило так по лимону с каждого за «понты». А кнб снова мимо смотрит. Какая-то «общественная организация» берет на себя государственные функции-награждать людей званием «Почетного гражданина Республики». Не члена какого-то пиквикского клуба, а Республики!!! Или организаторы купили эту функцию у государства??? Тогда вовсе не смешно,а есть над чем подумать. Может скоро от имени государства будут клеймить и наказывать???
02556
03 февраля, 2017 в 17:38