Карагандинке предложили награду «Почетный гражданин Казахстана» за 1 750 000 тенге

Без нужной суммы, за заслуги перед отечеством, увы, не наградят

Карагаднинскому дизайнеру Ирине Нечаевой предложили звание Почетного гражданина Республики. Правда, чтобы получить наградной комплект ей придется выложить 1 750 000 тенге. Об этом ей сообщили в письме от Комитета по общественным наградам и званиям. В тексте сообщения сказано, что ее заслуги «сложно переоценить», и за это ее представили к особой награде. Ниже в тексте указаны расценки: если лауреат желает лично присутствовать на церемонии награждения, то это обойдется в 1750 000 тенге, если ему нужен лишь сам наградной комплект, то выложить нужно «всего» 1250 000.

Такое письмо Ирину крайне удивило. «Вот мне просто интересно, выходит почётный гражданин это кто? Бизнесмены или те, кому не жалко за «своё имя» на ордене денег? Или это как бы такой бизнес бизнес по-казахски?» — написала она в своем аккаунте в Инстаграм, приложив к записи фото письма.

В самом Комитете пояснили, что это награда общественная, а не государственная. Кроме того, сумма, указанная в письме, пойдет на проживание в самом роскошном отеле Астаны на время награждения, на фуршет, ценный подарок и прогулку по столице на лимузине. Ну и, конечно же, на сам наградной комплект.

— Эту награду может получить не любой, у кого есть деньги, — пояснил секретарь комитета Денис Васильев. — У нас есть комиссия, которая отбирает кандидатов и рассылает им письма. Поэтому, получить звание может только тот, кому на почту пришло письмо. По каким критериям отбираем? Мы смотрим на вклад в развитие страны, на доход компании, на то, сколько рабочих мест создал человек, на его налоги. В числе тех, кого мы наградили есть и ректоры негосударстсвенных ВУЗов, и бизнесмены.

— А что с теми, кто имеет серьезные заслуги перед государством, на не может заплатить на за вашу награду? Ему почетным гражданином не стать?

— Наша комиссия рассматривает такие случаи…Но, опять же, есть масса спонсоров, которые могут согласиться оплатить награду. Можно привлечь их.

От награды карагандинка отказалась. Да и не удивительно: ведь зная, что орден фактически куплен, значимость его как-то меркнет.