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Спасатели просят горожан выезжать в дальний путь, хорошо подготовившись
Синоптики сообщают, что в первой половине февраля на территории Карагандинской области ожидается выпадение большого количества осадков. А также шквальный ветер и как следствие метели. Во второй половине месяца в области ударят сильные морозы.
Управление по ЧС города Караганды спешит предупредить карагандинцев о погодных условиях. Спасатели просят горожан соблюдать меры безопасность и одеваться по погоде.
-Выезжать за пределы территории города только на исправном автомобильном транспорте, имеющем запаску. Брать с собой продукты питания, денежные средства, медицинскую аптечку со средствами для оказания первой медицинской помощи, буксировочный трос, лопату, а также иметь достаточный запас ГСМ. При получении информации об ухудшении метеоусловий выбирать поездку на железнодорожном транспорте, — советует управление по ЧС.
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Может все таки начнете дороги чистить и выполнять СВОИ обязанности, чем советовать автомобилистам, некоторым из которых совсем не до газет … Проехал на днях вокруг Майкудука на Темир Тау. И развязка на Свердлова и мост в Сортировке и старое Темиртауское кольцо-все в снежном гололеде ! И
это в радиусе 10 км от областного центра . Представьте окраины области… А ведь к зиме были готовы.
Dalnoboy
03 февраля, 2017 в 20:26
более того.междугородня дорога претендующая на магистраль толком не обслуживается
курим бонд
03 февраля, 2017 в 20:59