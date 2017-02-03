Первая половина февраля будет снежной, вторая — морозной

Спасатели просят горожан выезжать в дальний путь, хорошо подготовившись

Синоптики сообщают, что в первой половине февраля на территории Карагандинской области ожидается выпадение большого количества осадков. А также шквальный ветер и как следствие метели. Во второй половине месяца в области ударят сильные морозы.

Управление по ЧС города Караганды спешит предупредить карагандинцев о погодных условиях. Спасатели просят горожан соблюдать меры безопасность и одеваться по погоде.

-Выезжать за пределы территории города только на исправном автомобильном транспорте, имеющем запаску. Брать с собой продукты питания, денежные средства, медицинскую аптечку со средствами для оказания первой медицинской помощи, буксировочный трос, лопату, а также иметь достаточный запас ГСМ. При получении информации об ухудшении метеоусловий выбирать поездку на железнодорожном транспорте, — советует управление по ЧС.