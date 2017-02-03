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Молодой шахтер попал в «мясорубку»
Два человека получили травмы на шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау». В обоих случаях речь идет о тяжелых увечьях, пишут «Криминальные новости».
На шахте имени Ленина 29-летний машинист упал под комбайн с включенным вращающимся шнеком. Парень, можно сказать, угодил в мясорубку. Но выжил.
Несчастный случай произошел 23 января. Мужчина, стоя на полке, производил обтяжку гаек замковых соединений. Выполнив эту операцию, он отложил гайковерт и решил приподнять рабочий орган комбайна для обтяжки верхней межрамной стяжки. Для этого на дистанционном пульте управления он, как и полагается, дал звуковой предупредительный сигнал, но вместо включения маслостанции ошибочно включил вращение рабочего органа комбайна. От вибрации работающего шнека он тут же упал с полки под вращающийся винт. Находящийся поблизости напарник, обернувшись, увидел под комбайном луч от головного светильника. Он сразу же нажал на «стоп». Однако и секунд хватило, чтобы искалечить человека.
Помимо черепно-мозговой травмы у молодого человека перелом позвоночника со смещением и множество других серьезных повреждений. Парень проработал на шахте всего два года.
На шахте «Тентекская» пострадал 32-летний крепильщик. При разгрузочных работах вагонетка наехала на кисть руки рабочего, раздробив на ней кости пальцев. Первую помощь пострадавшему оказали в медпункте предприятия. После чего на автомобиле горноспасательной службы мужчина был доставлен в больницу в Караганду. В тот же день врачи ампутировали крепильщику ногтевые фаланги всех пяти пальцев левой руки. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
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И все следствие нарушения правил ТБ.
Чукча
03 февраля, 2017 в 15:30
К сожалению так оно и есть
День
03 февраля, 2017 в 18:17
Офигеть не думал что под старости лет буду в новостях читать о том что люди гайки в шахте крутят гайковертами
vas
03 февраля, 2017 в 21:37
Чем больше на миттаье борются с травматизмом, тем чаще травмы и больше тяжелых…. А потому что напряженная работа и постоянный стресс от дурацких условий и наказаний не способствует продуктивности. Медаль руководителю дали, дайте работягам выспаться и отдохнуть! Посокращали штат, экономисты…… (ругань)
Нина
04 февраля, 2017 в 09:00
Это отвратительная, «блатная» компания, выкачав за двадцать лет несметные богатства из страны, покалечила и убила безнаказанно огромное количество людей, при молчаливом созерцании карагандинских общественных ягнят.
Ни про какую «технику безопасности» в наших шахтах говорить нельзя.
Труд наших горняков -это труд камикадзе за нищенскую зарплату.
(копания Казахмыс платит в несколько раз больше горнякам).
Когда в компании, которая принципиально и никогда не покупала достойную современную безопасную технику и технологии, говорят о ТБ для рабочих, то этим они цинично и с издевкой переваливают собственную безусловную вину на бесправных людей, от которых в сложнейших условиях шахты ничего зависеть не может… зная про молчаливое состояние общественных карагандинских ягнят.
ШП
04 февраля, 2017 в 11:15
Насчёт общественных ягнят могу поспорить.Каким образом общественный деятель,или организация, может защитить козлят идущих безропотно на закланье?Есле вам известен этот способ,поделитесь. Много ли защитников найдётся у тех кто попал в мясорубку?Само же стадо будет только мычать, блеять,и покорно следовать указаниям пастуха.
НТВ
05 февраля, 2017 в 00:32
Ваша мысль понятна и не требует спора (ничто не требует спора).
Каким образом люди могут защищать друг друга в социальном смысле -это вопрос их желания и навыков, которые появляются «по ходу процесса».
И люди обязаны это делать (если люди) даже тогда (и в первую голову тогда), когда у защищаемых нет сил и веры ни на какое сопротивление.
Потому что никакой член общества не убежит от него никуда.
Потому что брошенные достанут убежавших самой мыслью о том, что их бросят следующими.
Дело не в в горняках, с которыми расправляется частная компания.
Дело во всех тут проживающих, не способных защитить самих себя и друг друга.
Покорность -это результат разочарования в себе, а не в своем окружении.
(Людям не нужны защитники-им нужна вера в себя, которая появляется не в теории) .
ШП
05 февраля, 2017 в 21:42