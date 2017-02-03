На шахте имени Ленина 29-летний машинист упал под комбайн с включенным вращающимся шнеком. Парень, можно сказать, угодил в мясорубку. Но выжил.

Несчастный случай произошел 23 января. Мужчина, стоя на полке, производил обтяжку гаек замковых соединений. Выполнив эту операцию, он отложил гайковерт и решил приподнять рабочий орган комбайна для обтяжки верхней межрамной стяжки. Для этого на дистанционном пульте управления он, как и полагается, дал звуковой предупредительный сигнал, но вместо включения маслостанции ошибочно включил вращение рабочего органа комбайна. От вибрации работающего шнека он тут же упал с полки под вращающийся винт. Находящийся поблизости напарник, обернувшись, увидел под комбайном луч от головного светильника. Он сразу же нажал на «стоп». Однако и секунд хватило, чтобы искалечить человека.

Помимо черепно-мозговой травмы у молодого человека перелом позвоночника со смещением и множество других серьезных повреждений. Парень проработал на шахте всего два года.

На шахте «Тентекская» пострадал 32-летний крепильщик. При разгрузочных работах вагонетка наехала на кисть руки рабочего, раздробив на ней кости пальцев. Первую помощь пострадавшему оказали в медпункте предприятия. После чего на автомобиле горноспасательной службы мужчина был доставлен в больницу в Караганду. В тот же день врачи ампутировали крепильщику ногтевые фаланги всех пяти пальцев левой руки. Сейчас его жизни ничто не угрожает.