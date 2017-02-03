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Директору ТОО «КарагандыЖылуСбыт»
От потребителя: __________________________________
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ПРЕТЕНЗИЯ
в порядке досудебного урегулирования спора
Согласно, основных понятий используемых в Правилах пользования электрической энергией № 143 от 25 февраля 2015 года
11) платежный документ – документ (счет на оплату, счет-фактура, извещение, квитанция) на основании которого потребителями производится оплата;
То есть, платежным документом является не единый платежный документ, а квитанция на оплату электрической энергии, тепловой энергии и воды по лицевым счетам, присвоенным потребителям при заключении договоров на получение коммунальных услуг(электроснабжения, водоснабжения и водоотведения)
Согласно п. 58 Правил пользования электрической энергией:
58. Расчеты за потребленную электрическую энергию потребителем производятся по платежному документу, выписанному энергоснабжающей организацией на основании фактических показателей приборов коммерческого учета электрической энергии или иного расчета потребления согласно условиям договора электроснабжения.
Потребители самостоятельно получают платежный документ в энергоснабжающей организации (за исключением потребителя, использующие электрическую энергию для бытовых нужд).
Итак, я заключил (а) Договор энергоснабжения, был присвоен лицевой счет, но сейчас мне приходят счета на услуги от неизвестного никому ТОО.
Согласно ст. 25 Закона РК « О защите прав потребителей» вы, являясь услугодателем, обязаны предоставить мне полную и достоверную информацию о своих услугах, в том числе и о ТОО « Единый Расчетный Центр коммунальных услуг».
На основании изложенного прошу:
1. Выставлять мне счета от ТОО «КарагнадыЖылуСбыт»
2. Предоставить полную и достоверную информацию о ТОО «Единый Расчетный Центр коммунальных услуг». Именно:
— Договор между ТОО «КарагандыЖылуСбыт» и ТОО «Единый Расчетный Центр коммунальных услуг»
— расчет стоимости работ, услуг, производимых, оказываемых ТОО «Единый Расчетный Центр коммунальных услуг» ТОО «КарагандыЖылуСбыт»
—Сведения о юридическом адресе, учредителях ТОО «Единый расчетный Центр коммунальных услуг»
Ответ прошу предоставить в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.
_Ф.И.О., подпись, дата._________________________________________
От: Фурсова Ирина
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Оно конечно законное, но вот нафига, объясните?
Когда приходишь платить в кассу ЕРЦ — прекрасная электронная очередь, куча касс, на всё уходит в будние дни не больше 5 мин. Сбоку — касса «Горкомтранс», у них нет договора с ЕРЦ, и там всегда хвост на полчаса.. И стоять там совсем не хочется, да и времени нет. Разве второе лучше, чем первое? Я обычно говорю «тьфу» и ухожу — не совок, чтобы по полчаса стоять в очереди. А представьте, что ЕРЦ не будет, и людям придётся несколько раз стоять по полчаса в противоположных частях города..
Ирина, не хотите платить через ЕРЦ — платите в кассу «Жылу». Думаю, они тоже примут.
ps. С карты пробовал, но пару раз пришлось разбираться. Не вижу пока надёжности, поэтому ЕРЦ пока способ выбора — там есть квитанция, а это лучше, чем бегать между банком и поставщиком, и выяснять, где затерялся платёж.
Александр
03 февраля, 2017 в 18:18
Объясните. Для чего ещё посредник? Жилу не может осуществить функции ЕРЦ? Тогда зачем нам Жилу?
Для этого Ирина и подняла вопрос. Завтра денежки потеряются и где их искать? Кто с ними договор заключал? С кого спрос? Если у нас договор с Жилу, то почему мы платим ЕРЦ ?
Да уш!!!
03 февраля, 2017 в 22:38
У меня в квитанции ЕРЦ помимо Жылу ещё холодная вода, домофон, и ТВ было, пока не отказался. Если, как вы говорите, Жылу будет осуществлять функции ЕРЦ, то есть полностью, с сохранением уровня удобства, чтобы людям не бегать по всему городу — оно тоже будет посредником и для Су, и для ТВ, и для домофона. И тогда я не пойму, в чём разница. Если собирать все платежи в одном месте (а это удобно) — место всё равно будет посредником для большинства провайдеров, как бы оно ни называлось (ЕРЦ, Жылу, и т.п.).
Александр
04 февраля, 2017 в 11:58
Александр,объясняю: вам удобно платить через ТОО ЕРЦКУ — заключайте с ним договор и платите. Кто вам мешает. А пока всех обязали платить и жылусбыту и ерцку. Понудили. Без разъяснений. Нарушая права потребителей. К сожалению большая часть населения считает копейки.
Как видите — все предельно просто.
Ирина Фурсова
03 февраля, 2017 в 23:16
Ирина,мы вас понимаем и поддерживаем!Мне кажется ,они еще с этими квитанциями нарушают закон о СМИ, там рекламы почти как любой газете и однозначно при таком тираже ,была бы другая конторы,с нее за это бы уже спросили!
andrey
04 февраля, 2017 в 11:00
Ну что вы такое говорите)) Вот сайт КарагандыЖылуСбыт https://kzs.kz/ru/ . Там в разделе «Где можно оплатить» первый пункт в кассах — собственно кассы ЖылуСбыт. Там прекрасно принимают оплату. Это вы сами придумали, что всех обязали платить через ЕРЦ?) Не считая того, что на том же сайте можно оплатить с карты..
Александр
04 февраля, 2017 в 12:03
Ирина вы уже достали всех своими закидонами в адрес различных организаций. Постоянно будоражите народ. Чего вам не хватает? У вас личная причина имеется? Постоянно дергаете этот Жарык. Вы что, платите больше утвержденного тарифа? Как говорится — вашу бы энергию, да в мирных целях. Собирайте деньги на лечение детей, создайте приют для животных. Сделайте хоть что нибудь реально приносящее пользу. Мне удобно платить через единый платежный документ, это то немногое, что действительно полезного придумали коммунальщики. Вашими стараниями, опять скоро придется бегать с кучей квитанций по всему городу. А так пришла в кассу оплатила все сразу. Астана, Алма-Ата платят по единой квитанции, все быстро и удобно. Ирина объясните жителям, чем вас лично обидели автопарки, коммунальщики, с кем вы там еще постоянно воюете. Не надо только говорить за всех.
Ярослава
03 февраля, 2017 в 18:34
Если единая квитанция, то где там вывоз мусора, домофон, телефон, Алма-Ювисы? Почему там непонятно ЧСНики затесались?
Тажик
03 февраля, 2017 в 22:41
У меня там домофон InnoTech и Алма-ТВ прекрасно есть. Что у вас за экзотический домофон и ТВ — не знаю, но это мне и не интересно.
Вывоз мусора как раз не имеет договора с ЕРЦ — то есть то, о чём мечтает и что хочет для всех аффтар.
Александр
04 февраля, 2017 в 12:05
Вот так моя кошка визжит, когда ей на хвост кто- нибудь наступит…
Ирина Фурсова
03 февраля, 2017 в 23:18
«достали всех своими закидонами». Сильно сомневаюсь что все это Вы. Хорошо что Вас ни разу не коснулись проблемы с услугодателем. «Не надо только говорить за всех.» это самое и Вас касается.
Водитель
04 февраля, 2017 в 05:10
А вы где Жарык увидели?
andrey
04 февраля, 2017 в 11:02
что это за писанина??объясните мне
Казбек
03 февраля, 2017 в 18:35
Объясняю. Это шаблон заявления потребителя. Составлен по многочисленным жалобам граждан, обладающих активной жизненной позицией. Которые не жалают содержать ничего из себя не предсталяющие ТОО, т.е. не желают содержать посредников.
Объем истребуемой информации соответствует закону о защите прав потребителей.
При желании, любой может подать заявление услугодателю. Чтл съэкономит время и средства потребителя.
Кстати, разъяснять права потребителям, в том числе через СМИ — это деятельность общественного объединения предусмотренная законом.
Ирина Фурсова
03 февраля, 2017 в 22:56
По мнению компетентных органов, нужно сделать ещё кучу посредников и добавить штук десять «добровольных» платежей в квитанцию.
С какого это перепугу появился этот ЕРЦ? Кто его хозяин?
Ибо нефик
03 февраля, 2017 в 18:59
Справедливое и правильное заявление !99 процентов людей не знают,что с них незаконно вздымают дополнительные деньги посредники ,за услуги монополистов !1-2 % но это огромные деньги по итогу,эти деньги не идут на ремонты ,на изоляцию труб которую просит «Теплотранзит» у бюджета(у нас с вами),а эти собранные с нас деньги идут в чей то карман!
irina
03 февраля, 2017 в 21:42
Не пойму чем ЕРЦ не угодил? Очень удобно, я плачу через интернет, всегда могу посмотреть свою задолжность, к примеру квитанции еще нету, а я вчера уже узнал на какую сумму мне выставили счета за январь и уже оплатил, раньше с Жылу и Жарыками так нельзя было сделать, ждал квитанции и потом уже оплачивал.
Ирина, я понимаю когда три года назад вы бились с автопарками, вот это правильное дело было, а здесь что то вы перегнули…
Игорь
04 февраля, 2017 в 08:04
Да,конечно очень удобно.Также удобно посещать платные медучреждения и т.п.Если Вам нравится,что Вас доят как лоха,то продолжайте радоваться дальше.
Берик
04 февраля, 2017 в 10:28
А Вы задумайтесь ,откуда у ЕРЦ,ваши личные данные,вы ним договор заключали?Значит где то украли и пользуются ими,а насколько это законно?
Каждая статья расхода монополиста согласовывается при утверждении тарифа,такой статьи расходов (услуг ЕРЦ)при утверждении тарифа нет!А если бы и была ,то фирму для таких услуг монополисты должны выбирать на открытых ,конкурентных торгах!
andrey
04 февраля, 2017 в 11:18