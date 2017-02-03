Законное требование

Директору ТОО «КарагандыЖылуСбыт»

От потребителя: __________________________________

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ПРЕТЕНЗИЯ

в порядке досудебного урегулирования спора

Согласно, основных понятий используемых в Правилах пользования электрической энергией № 143 от 25 февраля 2015 года

11) платежный документ – документ (счет на оплату, счет-фактура, извещение, квитанция) на основании которого потребителями производится оплата;

То есть, платежным документом является не единый платежный документ, а квитанция на оплату электрической энергии, тепловой энергии и воды по лицевым счетам, присвоенным потребителям при заключении договоров на получение коммунальных услуг(электроснабжения, водоснабжения и водоотведения)

Согласно п. 58 Правил пользования электрической энергией:

58. Расчеты за потребленную электрическую энергию потребителем производятся по платежному документу, выписанному энергоснабжающей организацией на основании фактических показателей приборов коммерческого учета электрической энергии или иного расчета потребления согласно условиям договора электроснабжения.

Потребители самостоятельно получают платежный документ в энергоснабжающей организации (за исключением потребителя, использующие электрическую энергию для бытовых нужд).

Итак, я заключил (а) Договор энергоснабжения, был присвоен лицевой счет, но сейчас мне приходят счета на услуги от неизвестного никому ТОО.

Согласно ст. 25 Закона РК « О защите прав потребителей» вы, являясь услугодателем, обязаны предоставить мне полную и достоверную информацию о своих услугах, в том числе и о ТОО « Единый Расчетный Центр коммунальных услуг».

На основании изложенного прошу:

1. Выставлять мне счета от ТОО «КарагнадыЖылуСбыт»

2. Предоставить полную и достоверную информацию о ТОО «Единый Расчетный Центр коммунальных услуг». Именно:

— Договор между ТОО «КарагандыЖылуСбыт» и ТОО «Единый Расчетный Центр коммунальных услуг»

— расчет стоимости работ, услуг, производимых, оказываемых ТОО «Единый Расчетный Центр коммунальных услуг» ТОО «КарагандыЖылуСбыт»

—Сведения о юридическом адресе, учредителях ТОО «Единый расчетный Центр коммунальных услуг»

Ответ прошу предоставить в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

_Ф.И.О., подпись, дата._________________________________________

От: Фурсова Ирина