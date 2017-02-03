Графа «за услуги спасения» может снова появиться в квитанциях карагандинцев в марте

Частные спасатели намерены устранить все нарушения

После многочисленных жалоб карагандинцев, прокуроры провели проверку законности действия частных спасателей. С первого января в платежках появилась новая графа — «за услуги спасения». Некоторые карагандинцы жаловались, что не глядя оплатили 80 тенге спасателям. Хотя пользоваться их услугами не собирались.

Прокуроры выяснили, что частные спасатели нарушили закон. По сути они взяли деньги с людей за неоказанную услуги и без заключения с потребителями соответствующих договоров. Поэтому прокуроры вынесли представление руководителю «Единого расчетного центра коммунальных услуг» и спасателям. Расчетный центр обязали исключить новую графу из квитанций, а спасателей вернуть деньги людям, которые ошибочно оплатили услугу.

Частные спасатели сообщают, что готовы вернуть 80 тенге тем карагандинцам, которые случайно сделали платеж. Для этого им нужно прийти в «Единый расчетный центр коммунальных услуг» и написать соответствующее заявление.

-У меня на руках есть предписание, где сказано, что мы должны должны вернуть деньги тем людям, кто ошибочно оплатил. Те кто добровольно оплатил, не имеют право требовать назад. На сегодняшний день всего два человека пришли,чтобы вернуть деньги. Да и то, это те люди, которые случайно заплатили большую сумму. Один карагандинец оплатил 8 тысяч, вместо 80 тенге, а другой четыре. И то они попросили 80 тенге оставить, — говорит сотрудник фирмы » Служба спасения» Андрей Фридовский.

В феврале графы «за услуги спасения» в квитанциях не будет. Однако спасатели говорят, что намерены все сделать по закону и этот пункт может снова появиться в марте.

-Те кто оплатил услугу, в феврале будут обслуживаться бесплатно. Сейчас мы планируем заключить индивидуальные договора со всеми теми, кто нам заплатил. У нас есть база данных. Параллельно с этим хотим опубликовать публичный договор в СМИ. И с марта месяца намерены опять попасть в квитанции,- объясняет Фридовский. — В прошлой квитанции расчетный центр автоматически посчитал все в общей сумме. Но по правилам центра, любой человек должен подтвердить платеж: отметить ручкой справа, там где пустое место. Кассир единого расчетного центра не имеет права принимать платеж, пока клиент своей рукой не напишет каждую сумму, которую согласен оплатить. В итоге была написана общая сумма для удобства клиентов.