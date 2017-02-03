25 февраля в Караганде петербургский театр рок-оперы даст два спектакля (Видео)

Они поставят «Василису Премудрую» и «Ромео и Джульетту»

25-го февраля Караганду ждет целых два масштабных культурных события. Наш город посетит труппа Санкт-Перербургского театра рое-оперы. В 15:00 на сцене Дома Культуры Горняков они поставят детский спектаклю «Василиса Премудрая». По словам организаторов спектакля, он будет далек от классической сказки, которую всем нам читали в детстве. Так, например, Иван Царевич окажется посредственным и не очень далеким мужем Василисы, а вот Баба Яга и Кощей Бессмертный — мудрыми и вполне себе милыми героями, которые подружатся в Василисой. Основной же урок спектакля будет заключаться в том, что не нужно проводить слишком много времени за компьютером и перед телевизором, забывая о значении книг и пренебрегая чтением.

Второй спектакль, «Ромео и Джульетта», тоже будет по-своему необычным. По словам постановщика Владимира Подгородинского, в спектакле сделают акцент на взаимоотношениях отцов и детей и на вражде кланов.Кроме того, за основу либретто возьмут перевод Бориса Пастернака. Этот вариант перевода, считает режиссер, лучше подойдет для жесткого стиля рок-оперы.

Немного изменят и образы главных героев. К примеру, Ромео предстанет перед зрителем не романтичным отроком, а сильным и мужественным , сражающимся за свою любовь, и способным убить за нее без раздумий.

Информацию о билетах на детское представление можно получить здесь, а на «Ромео и Джульетту» — здесь.