Карагандинец погиб при разборках из-за фальшивого алмаза

В указанный срок покупатель получил драгоценный камень, а продавец забрал у него машины марок Lexus RX 350, Rаnge Rover и Toyota Land Cruiser 200.

Житель Карагандинской области приобрел через знакомых драгоценный камень, расплатившись за него тремя автомобилями, передает Tengrinews.kz. Через некоторое время он узнал, что камень фальшивый, и потребовал продавца вернуть ему машины. Однако вернуть транспортные средства оказалось не так-то просто, вместо этого покупатель и его знакомые оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в убийстве, рассказали в суде.

Согласно материалам дела, сделка по покупке фальшивого алмаза состоялась в марте 2016 года. 38-летний житель области нашел продавца драгоценного камня через своего знакомого. Стороны договорились, что расплачиваться за камень покупатель будет тремя автомобилями. В указанный срок покупатель получил драгоценный камень, а продавец забрал у него машины марок Lexus RX 350, Rаnge Rover и Toyota Land Cruiser 200. В начале апреля 2016 года покупатель узнал, что алмаз фальшивый и не представляет материальной ценности. Он тут же связался с продавцом и сообщил ему, что заключенная между ними сделка расторгается. Мужчина потребовал вернуть ему автомашины, переданные в счет оплаты камня. Однако это оказалось проблематичным.

Как следует из материалов дела, продавец вернул покупателю лишь две автомашины — Rаnge Rover и Toyota Land Cruiser — и пояснил, что автомашина марки Lexus RX 350 уже продана, а вырученные от ее продажи деньги в сумме 5 000 долларов США находятся у третьего лица и тот ему их вернет. Не дожидаясь возврата, покупатель стал сам звонить третьему лицу и требовать вернуть ему деньги. Однако получил отказ. «Не успокоившись на этом, покупатель решил разобраться с должником с глазу на глаз. Он назначил встречу должнику в поселке Актас. На встречу стороны приехали не одни, их сопровождали друзья. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку. В результате чего погиб один из фигурантов, еще четверо были задержаны. Им вменяется несколько статей уголовного кодекса, в том числе и убийство», — говорится в материалах дела.

В январе текущего года дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области.

«Материал поступил в суд 18 января. Дело рассматривает судья Шарип Сисимбаев. В деле фигурируют четверо подозреваемых. Им предъявлены несколько статей Уголовного кодекса. Трое из них находятся под стражей, один освобожден под залог», — сообщили в канцелярии суда.