Ценовые колебания на рынке жилья Караганды незначительны

Купить квартиру в Караганде предлагают в среднем за 11,474 млн тенге, или 34 900 $.

По данным аналитической службы kn.kz, за неделю в период с 23 по 29 января 2017 года в Караганде средняя цена за единицу площади вторичного жилья составила 204,2 тыс. тенге, или 621 $. Ценовые колебания за неделю незначительны.

Купить квартиру в Караганде предлагают в среднем за 11,474 млн тенге, или 34 900 $. Ценовые колебания лежат в пределах погрешности.

Средняя цена в «дорогом» сегменте жилья составила 272 тыс. тг/кв.м, в «дешевом» — 150 тыс. тг за квадрат.