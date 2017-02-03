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Купить квартиру в Караганде предлагают в среднем за 11,474 млн тенге, или 34 900 $.
По данным аналитической службы kn.kz, за неделю в период с 23 по 29 января 2017 года в Караганде средняя цена за единицу площади вторичного жилья составила 204,2 тыс. тенге, или 621 $. Ценовые колебания за неделю незначительны.
Купить квартиру в Караганде предлагают в среднем за 11,474 млн тенге, или 34 900 $. Ценовые колебания лежат в пределах погрешности.
Средняя цена в «дорогом» сегменте жилья составила 272 тыс. тг/кв.м, в «дешевом» — 150 тыс. тг за квадрат.
|Район
|Средняя цена, тг/кв.м
|Изменения тенговых цен к предыдущей неделе, %
|Средняя цена, $/кв.м
|Изменения долларовых цен к предыдущей неделе, %
|Город
|247 100
|-0,5
|752
|0,4
|Майкудук
|146 900
|-0,8
|447
|0,2
|Михайловка
|217 700
|-2,6
|662
|-1,7
|Пришахтинск
|138 400
|2,9
|421
|3,9
|Юго-Восток
|227 900
|0,2
|693
|1,2
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Вспомните начало 2000г. З-х ком.с еврорем.Юго-Восток -1500д.,Голубые Пруды -300-600д.,Город- 1000-1200д. Доллар обесценился в 100раз, а тенге в 350 раз. Люди вложили лишние деньги и появились квартиранты выгодные,работать не надо. Мыльный пузырь раздули ,но он должен же когда-то лопнуть.
карагандинец
04 февраля, 2017 в 21:02