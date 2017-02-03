Любовь на пороге смерти

«Никто не знает, когда придет его срок. Никто ни от чего не застрахован»

Акерке мечтала стать актрисой, выйти за муж и родить пятерых детей. И все у нее вроде бы получалось – поступила в столичный университет искусств, сразу встретила хорошего парня-однолюба. Но на третьем курсе девушка вдруг заболела раком крови. Историю о том, как студенты собирали деньги на дорогостоящую операцию за рубежом, показали сегодня карагандинцам в кинотеатре «Сары-Жайляу». На карагандинскую премьеру приехали создатели фильма «Я люблю тебя, Акерке!», основанного на реальных событиях.

Сразу оговоримся, что съемочная группа состояла из вчерашних студентов. Для большинства из них это был первый опыт в кинематографии. Что не могло не отразиться на игре и на сценарии. Сюжет предельно схематичен, образы условны. Из плюсов – более-менее реалистичный быт общаги с замызганным казаном на общей кухне и тесными спальнями на четверых. Обитатели этих спален показаны с самых лучших сторон. Все – благородные, отзывчивые, бесстрашные. А если и есть у них какие-то примитивные слабости, то они чудесным образом изживаются в процессе сбора денег для Акерке. Студенты проводили акции, устраивали концерты и распродажи. Девушка все равно умерла. Но тот эмоциональный подъем, на котором молодые люди объединились в надежде спасти Акерке, подвиг двух теперь уже выпускниц режиссерского отделения снять свою первую картину. Сегодня ее показывают по всей стране.

— Там не все правда, — призналась корреспонденту nv.kz одна из них – Назия Назарбек, сыгравшая в фильме подругу заболевшей студентки. — В жизни я с Акерке никогда не дружила. Потому что у нее была другая специальность. Но я наблюдала за ее отношениями с Азаматом. Они с первого курса ходили, держась за руки. Весь университет вдохновлялся их любовью. И потом на третьем курсе, когда она заболела раком крови, год никто не знал, что она болеет. Мимоходом слышали, что Акерке лежит в больнице. И все. Год был упущен. Она за это время пережила шесть сеансов химиотерапии, безнаркозовую операцию. Организм был ослаблен. Нельзя было терять ни минуты. Мы собрали инициативную группу, стали проводить концерты, продавать, что сделано собственными руками. И за две недели мы, простые студенты, у которых ничего нет, кроме голого энтузиазма, собрали 23 тысячи долларов. А поскольку наши концерты постоянно освещались в СМИ, это как-то дошло до министерства здравоохранения. Они выделили Акерке квоту на пересадку костного мозга в Турции. Но время было упущено. К тому же в Турции нашли донора, который подходил лишь на 50 процентов. Если бы операцию делали в Германии, где был 100-процентный донор, то, может, ее и спасли бы. И еще один момент. В Турции не такие сердобольные врачи, как у нас. Как только она туда поехала, ей сразу заявили: после пересадки костного мозга у тебя никогда не будет детей. Мне кажется, это ее добило, потому что ее самой большой мечтой было стать мамой. У нее отняли последнюю надежду.

— Какие реальные моменты показаны в вашей картине?

— Вся история ее болезни. Но вот друзья Азамата вымышленные. Потому что настоящий Азамат – закрытый человек, слегка зажатый. Он только вместе с Акерке раскрывался, становился другим. Но по жизни он очень скромный, у него очень мало друзей. А в фильме получается, что друзья все активные. То есть реальная история не всегда бывает интересной. Приходилось добавлять какие-то изюминки.

— Как Азамат отреагировал на ваше творчество?

— Азамат пришел к нам на кастинг и сам выбирал девушку на роль главной героини. А потом мы приступили к съемкам. Итоговую версию он еще не видел. Потому что до сих пор любит Акерке. Ему больно это все еще раз переживать. У него до сих пор в соцсетях стоят фотографии Акерке. Азамат с Семея, Акерке с Актюбинска. Они вместе поступили. И вечером 1 сентября, когда Азамат искал друга в общежитии, ошибся дверью. Вошел в комнату – перед окном стояла Акерке. Он в нее влюбился с первого взгляда. Когда Акерке через два с половиной года заболела, все думали, что Азамат ее бросит. Ее длинные густые волосы выпали, лицо опухло, и она очень плохо стала выглядеть. Многие советовали ему бросить. Были «добрые люди», которые говорили: она не сможет родить тебе детей, зачем она тебе такая нужна. А он оставался с ней, каждый день был в больнице, поддерживал.

— Зачем вы снимали фильм? О чем хотели сказать зрителям?

— О том, что нужно ценить жизнь, каждое мгновение. Никто не знает, когда придет его срок. Никто ни от чего не застрахован.

Известно, что в кастинге на роль Акерке принимали участие около двухсот девушек. На каждую тратилось минут двадцать. В конце задавался вопрос, согласна ли претендентка побриться на лысо. И звучал один и тот же отрицательный ответ. К моменту, когда пришла Айсаным Кастеева — правнучка классика казахской живописи Абылхана Кастеева — все уже страшно устали и решили сразу спросить: «Вы согласны побриться?». Та не задумываясь согласилась.