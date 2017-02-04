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В бак вмещается 50 литров. На АЗС в него «впихнули» 55. Что делать?
Наверняка многие водители задают себе вопрос: сколько из залитых 40 л по счётчику реально зашло в бак? Тема недолива уходит корнями в давние времена, но даже сегодня, когда современные АЗС автоматизированы и оборудованы техникой по последней моде, а выход из пистолета демонстрируется вплоть до миллилитра, сомнения остаются.
Несколько случаев на АЗС, получивших широкую огласку, заставили вновь обратить внимание на недолив топлива. Причём забавные выходили ситуации, когда в бак бензина заходило больше, чем указано в заводских характеристиках автомобиля. Другой резонансный случай: водитель демонстрировал отматывающий топливо счётчик на колонке, а из пистолета не выходило ни капли. Да, заправщики в итоге объяснили, что оборудование было неисправно, и всё такое. Но факт — бензина-то недолили. А на днях и проверяющие органы выкатили список АЗС в Алматы, где были выявлены недостачи.
«Жаловаться!» — говорят сотрудники комитета технического регулирования и метрологии МИР РК.
В первую очередь чек, выданный вам после заправки. Запишите адрес АЗС и её название. После в заявлении нужно указать свои данные (анонимные не принимаются) и в произвольной форме изложить обстоятельства, заставившие вас усомниться в честности заправщиков.
Жаловаться на нечестных заправщиков можно в департаменты других регионов:
|г. Астана
|+7 (7172) 27-07-40
|Акмолинская область
|+7 (7162) 25-78-12
|Актюбинская область
|+7 (7132) 55-05-36
|Алматинская область
|+7 (7282) 24-55-28
|Атырауская область
|+7 (7122) 45-86-44
|ВКО
|+7 (7232) 26-73-58
|Жамбылская область
|+7 (7262) 45-42-07
|ЗКО
|+7 (7112) 50-65-08
|Карагандинская область
|+7 (7212) 30-32-20
|Костанайская область
|+7 (7142) 54-75-50
|Кызылординская область
|+7 (7242) 23-87-21
|Мангистауская область
|+7 (7292) 42-02-88
|Павлодарская область
|+7 (7182) 65-41-64
|СКО
|+7 (7152) 52-14-51
|ЮКО
|+7 (7252) 21-27-45
Сотрудники КТРМ напоминают: всегда сохраняйте чек после заправки! В дальнейшем, в случае возникновения спорных ситуаций, это поможет вам доказать свою правоту.
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У меня стоит электронный датчик контроля топлива с передачей данных онлайн,так вот по нашим данным ,стабильно недоливают до 10 % заправки «Казмунайгаза»,при требовании проверить их калибровку они должны предлагать специальный мерник,у них то нет мастера то нет мерника и доказать что то не возможно. Попробуйте залить , У них в бак чтобы он был поверенный в госстандарте,вам или не дадут это сделать сославшись на инструкцию или просто не заправят.А «химию» поставили практически на поток ,причем недолив начинается ,после первых 20 литров,там так специально запрограммировано!
andrey
04 февраля, 2017 в 12:00