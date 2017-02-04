Куда жаловаться на недолив топлива на заправках

В бак вмещается 50 литров. На АЗС в него «впихнули» 55. Что делать?

Наверняка многие водители задают себе вопрос: сколько из залитых 40 л по счётчику реально зашло в бак? Тема недолива уходит корнями в давние времена, но даже сегодня, когда современные АЗС автоматизированы и оборудованы техникой по последней моде, а выход из пистолета демонстрируется вплоть до миллилитра, сомнения остаются.

Несколько случаев на АЗС, получивших широкую огласку, заставили вновь обратить внимание на недолив топлива. Причём забавные выходили ситуации, когда в бак бензина заходило больше, чем указано в заводских характеристиках автомобиля. Другой резонансный случай: водитель демонстрировал отматывающий топливо счётчик на колонке, а из пистолета не выходило ни капли. Да, заправщики в итоге объяснили, что оборудование было неисправно, и всё такое. Но факт — бензина-то недолили. А на днях и проверяющие органы выкатили список АЗС в Алматы, где были выявлены недостачи.

Как быть, если вы заподозрили недолив?

«Жаловаться!» — говорят сотрудники комитета технического регулирования и метрологии МИР РК.

Что нужно для обращения с жалобой?

В первую очередь чек, выданный вам после заправки. Запишите адрес АЗС и её название. После в заявлении нужно указать свои данные (анонимные не принимаются) и в произвольной форме изложить обстоятельства, заставившие вас усомниться в честности заправщиков.

Жаловаться на нечестных заправщиков можно в департаменты других регионов:

г. Астана +7 (7172) 27-07-40 Акмолинская область +7 (7162) 25-78-12 Актюбинская область +7 (7132) 55-05-36 Алматинская область +7 (7282) 24-55-28 Атырауская область +7 (7122) 45-86-44 ВКО +7 (7232) 26-73-58 Жамбылская область +7 (7262) 45-42-07 ЗКО +7 (7112) 50-65-08 Карагандинская область +7 (7212) 30-32-20 Костанайская область +7 (7142) 54-75-50 Кызылординская область +7 (7242) 23-87-21 Мангистауская область +7 (7292) 42-02-88 Павлодарская область +7 (7182) 65-41-64 СКО +7 (7152) 52-14-51 ЮКО +7 (7252) 21-27-45

Сотрудники КТРМ напоминают: всегда сохраняйте чек после заправки! В дальнейшем, в случае возникновения спорных ситуаций, это поможет вам доказать свою правоту.