В январе 2017 года инфляция в Казахстане составила 0,8%

Цены на продукты за прошедший месяц увеличились на 1,2%, непродовольственные товары подорожали на 0,7%, платные услуги – на 0,4%.

По данным Министерства национальной экономики, инфляция в Казахстане за январь 2017 года составила 0,8%. За продукты питания казахстанцы стали больше платить на 1,2%, платные услуги подорожали на 0,4%. Сообщает informburo.kz.

В январе 2017 года повышение цен отмечено на картофель – на 6,9%, овощи свежие – на 6,7%, фрукты свежие – на 1,7%, говядину – на 1,5%, молоко консервированное – на 1,3%, сыр сычужный – на 1,2%, чай чёрный – на 1,1%, масло сливочное – на 1%, кондитерские изделия – на 0,9%, мясо птицы – на 0,8%.

Вместе с тем, зафиксировано снижение цен на сахар и крупу гречневую – по 0,8%. Также подешевели яйца – на 0,2%.

Прирост цен на бензин составил 2,1%, на автомобили – 1,4%, газеты, книги и канцтовары подорожали на 0,9%.

Фармацевтическая продукция и бытовые приборы для казахстанцев стали дороже на 0,8%, моющие и чистящие средства – на 0,7%.

Мебель и предметы домашнего обихода, также как и текстильные изделия повысились в цене на 0,6%, товары личного пользования – на 0,5%.

Оплата за правовые услуги повысилась на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги в области отдыха, развлечений и культуры на – 1,2%, услуги здравоохранения – на 1%.

Проезд междугородним автобусом подорожал на 1,8%, а воздушным транспортом – подешевел на 8,6%, пассажирским железнодорожным транспортом на большие расстояния – на 1,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 5,6%, электроэнергию – на 1,3%, холодную воду – на 0,5%.

С января 2017 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных – 30,2%, платных услуг – 32,2%.

В 2016 году инфляция в Казахстане превысила запланированный коридор 6-8% и составила по итогам года 8,5%.

Согласно статистическим данным, цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,7%, непродовольственные — на 9,5%, платные услуги — на 6,1%.