Есть ли штраф за разворот через засыпанную снегом двойную сплошную

Cнегопады доставляют хлопоты автомобилистам. К одной проблеме — заносам и перекрытиям на загородных трассах — добавляется и неразличимая разметка, в том числе и в городах.

Не видно разметки? Подобное положение дел в первую очередь опасно. А во вторую — выгодно некоторым полицейским, которые подкарауливают водителей на покрытых укатанным снегом дорогах и штрафуют за поворот/разворот в неположенном месте, а то и вовсе пророчат лишение прав за выезд на встречку, сообщает kolesa.kz

Случай с выездом на встречку

Моделируем ситуацию: середина загородной трассы покрыта укатанным снегом. Знаков, запрещающих обгон, нет. Перед вами ползёт тяжёлая фура. Вы, убедившись в безопасности манёвра, выезжаете на встречку, обгоняете грузовик, возвращаетесь на свою полосу. Выдыхаете. Но замечаете в зеркалах проблесковые маячки и слышите просьбу остановиться. Разумеется, «ваши документы», а в качестве причины остановки — выезд на встречную полосу в местах, где это запрещено (обгон был якобы запрещён сплошной разметкой). Только её не видно из-за снега. Как же быть?

Для начала всё-таки попытаться по-человечески объяснить людям в форме, что разметки не видно, поэтому вы не имели возможности её соблюсти. Что там подо льдом со снегом? Всё равно намекают на то, чтобы вас оформить? Они это любят. Ваше право не согласиться с предъявленным нарушением. В конце концов полицейский должен доказать вину водителя (ст. 10 КоАП РК), а как он может это сделать, если разметки на дороге нет? Есть слой снега. На стороне водителя и Госстандарт (СТ РК 1412-2010), который гласит: «На участках дорог, где дорожная разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и т. п.) или не может быть восстановлена, должны быть установлены соответствующие по значению дорожные знаки». Нет разметки (невидима, стёрлась, положили новый асфальт и ещё не успели нарисовать, смыло дождём, сдуло ветром, украли инопланетяне и т. д.) и нет дублирующих знаков? Вы не виноваты. Не отказывайтесь подписывать протокол Главное, напишите в нём, что с нарушением не согласны и что объяснение приложено к протоколу на отдельном листе. В объяснительной опишите всё произошедшее, место, где вы были остановлены, предъявленное нарушение, состояние разметки, наличие или отсутствие дорожных знаков и другие обстоятельства. Доказывать правоту придётся в суде, но это однозначно лучше, чем лишиться прав на год за выезд на встречку (п. 3 ст. 596 КоАП РК).

Важны доказательства И собрать их надо сразу, а не потом, когда снег уберут или он растает. Сфотографируйте (снимите на видео) местность, где ваш обгон посчитали запрещённым, чтобы было видно дорожное полотно и состояние разметки. Желательна также привязка к местности — дорожные сооружения или что-нибудь рядом стоящее. Чтобы вас не обвинили в подложных фото, снимите дорогу рядом со стоящей полицейской машиной. Смартфоны с камерами сегодня есть практически у каждого, так что сбор доказательств вашей правоты не будет таким уж сложным. Если в машине стоит видеорегистратор, который записал момент обгона и нечитаемую при этом разметку, сохраните запись. Многие регистраторы имеют GPS-модуль, который отображает геопозицию, и это тоже лишним не будет. Впрочем, не заметить выезд на встречную легко можно и в городе. Опять же из-за закатанной снегом разметки при выезде с перекрёстка или при наличии разделительной полосы между проезжими частями.

Как понять, где встречка, если не видно разметки? Для начала стоит «сесть за парту» и вспомнить раздел 9 ПДД: если разметка или знаки, определяющие полосы на дороге, отсутствуют, количество полос определяется самими водителями на глазок с учётом ширины проезжей части дороги, габаритов автомобиля и необходимых интервалов между ними. Стороной, предназначенной для встречных, считается половина ширины проезжей части дороги либо дорожного полотна при невозможности определения края проезжей части дороги. А что, если края дороги завалены снегом и неясно, какова ширина дороги?

При невозможности определить кромку дорожного покрытия край проезжей части дороги определяется самим участником дорожного движения по краю накатанной полосы. Иначе говоря, невидимая разметка — это не повод для любителей обходить пробку по встречке. Когда нарушитель (а зимой у них обострение) целый квартал шёл в лоб за условными пределами своей стороны — тут не отвертеться — административное дело возбудят, как умышленное (ст. 26 КоАП РК). Поворот или разворот в неположенном месте Такой случай: на улице снег, дорогу засыпало, водитель подъезжает к перекрёстку, встаёт в условно левый ряд, включает левый поворотник. Информирующих или предписывающих знаков нет — ничто не предвещает проблем. Он совершает левый поворот, и как всегда, на глазах у патрульных. Приехали. Как выяснилось, на перекрёстке движение по полосам регулировалось стрелками, которые были под снегом. Если разметка не видна или информационно-указательных знаков, разделяющих движение по полосам, нет, ваш манёвр, хоть и запрещённый в благоприятных условиях, не должен быть засчитан как нарушение. Это же касается случая, когда снегом залепило и сами знаки.

Или такой вариант: едете вы по улице, а нужно развернуться. Что под снегом, не разобрать. Знаков запрещающих нет, и вроде должны тут где-то разрывы, ну, напротив въезда во двор как минимум! Осмотревшись и убедившись в безопасности манёвра, вы разворачиваетесь. Крякалка в спину, просьба остановиться — разворот через две сплошные. До разрыва вы не дотянули сотню-другую метров, но кто же знал, что он там, а не здесь. Действовать так же, как по вышеописанному сценарию. Водитель не обязан догадываться о том, что скрывает под собой снежный покров. Переезд стоп-линии Рассказывая о разметке-невидимке, нельзя не упомянуть и о наезде на стоп-линию, которой под снегом тоже не видно. Камеры не могут распознать дорожное покрытие и хладнокровно фиксируют нарушение.

Но картинку с камер видят люди — операторы процессингового центра, которые не должны выписывать предписания при таких условиях видимости разметки. Если «письмо счастья» всё-таки пришло, а на фото разметка, которую вы пересекли, отсутствует, можете смело обжаловать действия процессингового центра — пишите заявление в местную полицейскую службу. Не поможет — обращайтесь в суд. Такие прецеденты уже были, и водители выигрывали дело.