Куда идем на выходных

Вы уже знаете, куда можно сходить на выходных? Если нет, можете воспользоваться нашим обзором грядущих культурных мероприятий.

Театры

Мюзикл «Моя прекрасная леди» пройдет на сцене Дворца культуры горняков в субботу, 4 февраля. Это история цветочницы Элизы Дулитл, жизнь которой круто изменилась после встречи с профессором Хиггинсом. Тот на пари поставил перед собой цель — научить девушку безукоризненному английскому языку, манерам, словом, сделать из нее настоящую леди. Что же из всего этого получится? Увидим! Есть подсказка — ситуация, к удивлению профессора, вышла из-под его контроля…

А в воскресенье, 5 февраля, драмтеатр им. Станиславского приглашает на драму в двух действиях «Наследники». …Умер брат, с которым героиня не виделась больше тридцати лет. В добротном доме осталась жить теща брата Салиха. У Сызгановой, которой драматург не дал даже имени, и у ее мужа не возникло вопроса, оставить ли в покое старую женщину или переоформить дом на себя. Но в сценарий «вступления в наследство» вмешалась непрошеная гостья – Совесть…

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«Игра вслепую»

«Очень простая история»

«Цыганский барон»

Выставки

Ко Дню города в областном музее изобразительного искусства открылась выставка «Караганда глазами мастеров».

Основу экспозиции составляет художественная летопись развития города в самых разных жанрах, техниках и материалах, начиная с 1930-х годов и до сегодняшнего дня, начиная от быстрых этюдов первых карагандинских художников, до завершенных картин современных известных мастеров.

С 3 февраля в областном музее изобразительного искусства можно посетить выставку Андрея Перминова «VIVA ШАХАН!». Эта выставка — дань памяти, любви и уважения художника к своей маме и родному посёлку, где прошло его детство и юность. Критики уверены, что зрителей привлечет колоритная самобытность и особенная жанровость работ, которые художник объединил в своё авторское направление под названием «Интенционизм» (от латинского intention– стремление), пронизанное философским смыслом и любовью к природе. Работы Андрея Перминова выполнены маслом и в смешанных техниках на холстах и дереве.

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Выставка «В новый год — с новыми силами»

Выставка «Территория открытий»

Концерты

В субботу, 4 февраля, группа «Мураками» даст концерт в клубе «5 угол». Музыканты везут с собой программу «Незнакомы». Поклонники смогут окунуться в состояние уюта и тепла, заботы и любви. Им предложат почувствовать жизнелюбие, погрузиться в мир «Без суеты» (5 альбом), напомнить самому себе, что такое «Моя» жизнь (4 альбом), сказать в приказном тоне: «Верь!» (3 альбом) и всё получится… А также получить далекую «Телеграмму» (2 альбом) из прошлого…

А в воскресенье карагандинцев приглашают на вечер фортепианной музыки. Москвичка Юлия Баширова — лауреат международных конкурсов, выступит в Караганде в концертном зале «Шалкыма». Девушка исполнит произведения классиков. В день концерта прозвучит произведение Людвига ван Бетховена. Николая Метнера «Соната-воспоминание» из цикла «Забытые мотивы». И произведение Модеста Мусоргского «Картинки с выставки».

Куда пойти с детьми?

Новогодние праздники остались позади, и от этого становится немного грустно. Вернуть ощущение зимней сказки поможет кукольный спектакль «Операция «Новый год», который пройдет 4 февраля в студии кукол «Буратино». Веселые Смешарики готовятся встречать Новый год. Они очень ждут Деда Мороза. Все хотят, чтобы праздник был веселый и сказочный. Это им удается: вокруг много смеха, песен, музыки, танцев и подарков…

А в Красном зале «Музкомедии» в субботу расскажут историю о том, как сделать жизнь яркой и красивой, если рядом с тобой друзья. Это будет сказка об овечке «Малышка Ви-Ви». Она случайно попадает в город, в маленький серый и грязный дворик. Играть здесь негде и не во что. Что такое детская площадка? Как сделать свой дворик красивым? Во что можно играть во дворе? Как приобретать друзей? Как не стать злым? Как много можно узнавать об окружающем мире каждый день? Что такое кораблики? Как делать фокусы? Как снимать кино? Что такое «дружба»? Овечка Ви-Ви многому научит обитателей этого дворика!

5 февраля на сцене Красного зала Академического театра музыкальной комедии — мюзикл в стихах «Снежная королева» по бессмертной сказке Ганса Христиана Андерсена. Любовь Герды вновь сотворит чудо, и ледяное сердце Кая вновь станет открытым и любящим. Андерсен потрясающе описывает извечную борьбу добра со злом, когда любовь способна только побеждать, а зло — только отступать!

А вот еще…

Сказка «Вредный зайчик»

Сказка «Снежная королева»

Сказка «Солнышко и снежные человечки»

Сказка «Молодильные яблоки»

Сказка «Приключения Незнайки и его друзей»

На этом наш обзор культурных событий подошел к концу. Всем — насыщенных выходных!