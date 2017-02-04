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Он будет доезжать до железнодорожного вокзала
С воскресенья, 5 февраля 2017 года, будет продлена схема движения пригородного маршрута №71 «Кокпекты-Караганда». Такое решение приняли местные власти. Раньше автобус доезжал до автостанции в 14 микрорайоне Майкудука. Теперь же его маршрут продлили до железнодорожного вокзала Караганды. С завтрашнего дня автобус будет двигаться по следующему маршруту: поселок Кокпекты – ТЭЦ-3 – 14 мкр. – мкр.Голубые пруды – 19 квартал – ул.Ерубаева – ж/д вокзал.
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