С завтрашнего дня будет продлен маршрут №71 «Кокпекты-Караганда» (схема)

Он будет доезжать до железнодорожного вокзала

С воскресенья, 5 февраля 2017 года, будет продлена схема движения пригородного маршрута №71 «Кокпекты-Караганда». Такое решение приняли местные власти. Раньше автобус доезжал до автостанции в 14 микрорайоне Майкудука. Теперь же его маршрут продлили до железнодорожного вокзала Караганды. С завтрашнего дня автобус будет двигаться по следующему маршруту: поселок Кокпекты – ТЭЦ-3 – 14 мкр. – мкр.Голубые пруды – 19 квартал – ул.Ерубаева – ж/д вокзал.