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В 2009 году в дед доме имени СОВР В МАЙКУДУКЕ поставили на очередь. Девять лет простояла очередь не двигается. В новостях Аким сказал что квартиры выдовали сиротам детям оставшимся без попечительства родителей.. только спросите у самих таких детей кому же досталась хоть одна квартира? Да что же это такое дети итак всю жизнь скетаються а наше государство не может помочь таким людям. Сама всю жизнь так прожила. Аким прошу вас рассмотреть все документы почему же люди у которых по 5 квартир получают жилье а мы кто по 40000 отдаёт за аренду квартиры до сех пор не имеем жилья! Может сразу надо просто призеденту писать?
От: Екатерина
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Не ну Вы как с луны свалились! Вам на сайте что сказали? Что в порядке очереди. Так что ждите. Или есть альтернатива, арендное жильё. И там и там морока до старости. В первом случае будете ждать до седых волос. во втором будете расплачиваться до гроба. А аким тут не причём. Он квартиры не строит и не выдаёт.
Короче спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Извините за жестокость в комментарии, но это правда. Нас кормят всех обещаниями. Кого то квартирами в скором времени. А других — беззаботной жизни к 2025, 2030, а потом ещё 100 шагов и к 2050 году. Мавроди быстрее расщедрится. чем они. Денег нет.
Ибо нефик
05 февраля, 2017 в 00:31
Не дай Бог вам в чомто нуждатся
Телезритель
05 февраля, 2017 в 20:24
А я не миллионер. И тоже нуждаюсь во всём. Только живу по средствам. Стараюсь.
Ибо нефик
05 февраля, 2017 в 23:39
А хотелось бы всё и сразу.
Ибо нефик
05 февраля, 2017 в 23:39