9 лет как стою на очереди на квартиру так и не получила

В 2009 году в дед доме имени СОВР В МАЙКУДУКЕ поставили на очередь. Девять лет простояла очередь не двигается. В новостях Аким сказал что квартиры выдовали сиротам детям оставшимся без попечительства родителей.. только спросите у самих таких детей кому же досталась хоть одна квартира? Да что же это такое дети итак всю жизнь скетаються а наше государство не может помочь таким людям. Сама всю жизнь так прожила. Аким прошу вас рассмотреть все документы почему же люди у которых по 5 квартир получают жилье а мы кто по 40000 отдаёт за аренду квартиры до сех пор не имеем жилья! Может сразу надо просто призеденту писать?

От: Екатерина