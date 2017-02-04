В текущем учебном году электронное приложение для отслеживания успеваемости Kundelik.kz внедряют в 4000 общеобразовательных школ страны — то есть, в каждой второй (По данным статагентства за 2015-1016 учебный год в Казахстане действуют 7432 школы — Авт.).

Министерство образования и науки РК открыто призывает подключаться к электронной системе, разработчиками которой являются, в том числе и иностранцы, получающие доступ к базе данных об уровне образования в казахстанских школах. Но в МОН, похоже, не видят в этом никаких подводных камней.

«Пожалуйста, зарегистрируйтесь побыстрее на сайте kundelik.kz. Это электронный дневник, в котором вы онлайн сможете следить за успеваемостью, посещаемостью своего ребёнка…» — за открытие аккаунта на новом сайте МОН РК в той или иной форме агитируют родителей учащихся. В числе других приятных «полезностей» классные руководители обещали, например, что можно будет видеть рейтинг своего школьника в классе, чтобы понять, «как он на фоне других».

Отдельные, но аналогичные проекты уже существуют, как сообщили Informburo.kz в профильном ведомстве, только в Мангистауской (mektep.edu.kz. — Авт.), Карагандинской (bilimal.kz. — Авт.) областях и своя система есть в Назарбаев интеллектуальных школах.

«Электронный дневник – это хорошо. Из него страницу не вырвешь и «тройку» на «пятёрку» не исправишь», – подумали многие мамы и папы. И зарегистрировались. Происходит это так: школа выдаёт логин каждому ребёнку и одному из его родителей, а также временные пароли. После первого входа пароль нужно поменять на постоянный. И можно следить за оценками, подружиться и вести переписку с другими родителями, детьми и даже получать замечания от педагогов тоже в электронном виде – вместо привычного «Забыл тетрадь!» или «Поведение – 2!» красной пастой в традиционном дневнике.

Но особо любознательные и продвинутые родители, которые углубились в изучение нового сервиса, очень быстро нашли вот такую штуку:

Средний балл ученика в сравнении с одноклассниками/ Скриншот kundilik.kz

Оказывается, обещанные продвинутые опции – в частности рейтинг ученика в классе – это уже не за бесплатно. Можно попользоваться безвозмездно демо-версией 30 дней, но потом надо платить за удовольствие знать, на каком месте по знаниям твой ребёнок в классе – на первом или на последнем.

Если нажать на кнопку «оформить подписку», то появляется следующее окошко:

Оформление подписки / Скриншот с сайта kundili.kz

Раздосадованных и удивлённых мам и пап в окончательное недоумение приводит предупреждение мелким шрифтом, что в процессе оплаты сумма будет конвертирована в российские рубли. И у родителей (даже у тех, кто не очень хорошо учился в школе) вполне закономерно возникает много вопросов:

«Если дневник, как обещала школа устами классного руководителя, бесплатный, то на каком основании за эту информацию берут деньги? Кому они поступают, кто на этом зарабатывает? Кто владелец этого дневника – частное лицо? И почему сумма конвертируется в российские рубли? Это получается, что зарабатывают даже не наши, а россияне?»

Редакция Informburo.kz переадресовала все эти вопросы в Министерство образования и науки РК. И в ответе за подписью пресс-секретаря министра Ерлана Сагадиева пояснялось следующее.

«Данный механизм (тот самый сайт Kundelik.kz. — Авт.) предусматривает получение для государства на бесплатной основе (выделено жирным в официальном ответе МОН РК. — Авт.) необходимых функций в сфере образования, при этом давая возможность частному партнёру (ТОО «Күнделік». — Авт.) осуществлять коммерческую деятельность только на основе дополнительных необязательных сервисов и рекламе (6+), не противоречащей законодательству Республики Казахстан».

Вроде бы ситуация стала проясняться… Действительно: сам Kundelik.kz принадлежит частной компании – ТОО «Күнделік», у которой есть возможность зарабатывать на дополнительных услугах.

Но затем всё окончательно стало непонятно. Ниже ведомство уведомляет:

«В рамках использования Системы в пилотном внедрении в школах Казахстана не предусматривается осуществление платных услуг. Использование системы предоставляется бесплатно для всех (школы, ученики, родители, сотрудники региональных отделов образования и т.д.)».

А вот на вопрос: «Кому и куда будут поступать средства, полученные за услугу «рейтинг», ответ даётся такой:

«Сервис «Рейтинг ученика» является дополнительной и необязательной услугой, которую частный партнёр (ТОО «Күнделік». – Авт.) имеет право предоставлять на платной основе. Право родителей иметь доступ к информации об успеваемости и посещаемости своего ребёнка реализуется в Системе бесплатно и в полном объёме».

Если редакция informburo.kz правильно поняла, то: государство в этот проект денег не вкладывает, этим занимается предприниматель. Он соблюдает право мам и пап знать, как учится их ребёнок – бесплатно видеть оценки за день, за четверть, за год, домашние задания, расписание; а если они хотят получить дополнительные сведения (анализ успеваемости, рейтинг), то это уже за деньги, потому что бизнесу нужно зарабатывать.

И это вполне справедливо. Но тогда возникают и другие вопросы. Informburo.kz приводит те, которые беспокоят или могут обеспокоить родителей, и официальные ответы Министерства образования и науки на них:

— Если владелец сайта Kundelik.kz – это объект МСБ, то по какому принципу он был выбран? Проводился ли тендер, конкурс госзакупок? Когда? Каким был номер лота? Были ли ещё участники? Почему предпочтение было отдано нынешнему владельцу?

— Использование системы производится в пилотном режиме Министерством образования и науки Республики Казахстан.

— Если сайт принадлежит коммерческой компании, на каком основании педагоги вносят в него информацию? Существует ли какой-то документ, который позволяет преподавательскому составу публиковать персональные данные несовершеннолетних? Кто дал им на это добро – МОН РК, управления образования на местах, директора школ? Каким документом (приказ/распоряжение/правила) это регламентировано, кем и когда он подписан?

— Работа школ в системе закреплена Приказом Министерства №536 от 29.08.2016. Руководство каждой школы несёт ответственность по заключению соглашения с правообладателем в письменном виде. Текст соглашения доступен на сайте Kundelik.kz. Также на сайте опубликовано Пользовательское соглашение, регламентирующее взаимоотношения сторон, которое принимают пользователи системы.

Это означает, если следовать логике министерского ответа, что с каждого родителя должны были взять письменное подтверждение, что он не против того, чтобы данные о его семье не только кем-то собирались, но и обрабатывались. И этими «кем-то» является частная компания.

Пользовательское соглашение / Скриншот с сайта kundili.kz

— Не является ли опасным, что такой объём личной информации о несовершеннолетних гражданах и их семьях оказался в руках негосударственной организации? Есть ли гарантии, что она не будет использовать эти данные в корыстных или преступных целях (какие гарантии, написана ли владельцами расписка), не будут ли они проданы или переданы третьим лицам, существует ли риск, что сайт может быть взломан злоумышленниками (проводилась ли проверка устойчивости системы безопасности Kundelik.kz, кем, когда, можно ли ознакомиться с соответствующим сертификатом)?

— Функционирование системы так же, как и хранение, и обработка данных пользователей осуществляется в закрытом защищённом режиме на информационно-вычислительных ресурсах Министерства, под контролем сотрудников Департамента информационных технологий Министерства, на каналах связи и вычислительных ресурсах, принадлежащих оператору государственных информационных систем АО «Национальные информационные технологии» и закреплённых для нужд Министерства.

— Учитывая заданные выше вопросы – соответствует ли электронный дневник закону «О защите персональных данных»?

— Электронный дневник соответствует требованиям в сфере защиты персональных данных согласно закону РК от 24.11.2015 года №418-V «Об информатизации».

— Почему при оформлении подписки на услугу «рейтинг ученика» сайта Kundelik.kz появляется уведомление о том, что сумма будет конвертирована в рубли? Является ли сервис российским? Если да, то почему не используются казахстанские возможности?

— Система подразумевает возможность публикации дополнительных необязательных приложений, разработчиками которых являются как казахстанские, так и зарубежные партнёры.

— Если для работы электронного дневника задействованы электронные ресурсы за пределами страны, тем более остро стоят уже озвученные вопросы: не является ли противозаконным или нарушающим права граждан РК тот факт, что огромные объёмы данных личного характера попали в распоряжение людей, не живущих в Казахстане, которых, соответственно, невозможно контролировать?

— Электронные ресурсы Системы размещаются на территории Республики Казахстан на информационно-вычислительных мощностях, принадлежащих оператору государственных информационных систем АО «Национальные информационные технологии» и закреплённых для нужд министерства.

— Почему Kundelik.kz не был создан на базе Egov.kz, ведь в этом случае он был бы под контролем государственных органов, являлся бы бесплатным, как все госуслуги, и гарантировал бы сохранение в тайне личных данных?

— Платформа Egov.kz является системой электронного правительства, финансируется государством и не предоставляет необходимой школам функциональности в виде электронных журналов, дневников и учебных методологий, — сообщается в официальном ответе.

При этом сотрудники ведомства неоднократно подчеркнули, что это пилотная версия. В процессе её апробации, заверили, уже внесено порядка 30 «масштабных» изменений и усовершенствований.

«Министерство готово рассмотреть любые конструктивные замечания и предложения по развитию данного проекта также от редакции, журналистов и общественности», – таким обещанием письмо от МОН РК заканчивается.

(«Материал подготовлен при поддержке «Открытой Азии онлайн».)

Источник: Informburo