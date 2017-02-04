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Девушка ответила «Да»
Универсиада вдохновляет влюбленных на серьезные поступки в жизни. Так один молодой человек, сотрудник лыжно-биатлонного комплекса «Алатау», сделал предложение руки и сердца своей девушке, передает телеканал Хабар 24. Алишер Абдуманапов и Анжелика Косенко встречались более 5 лет. Познакомились в университете.
Как говорит молодой человек, проведение Универсиады – это большое и значимое событие для страны, поэтому и решил именно его приручить к самому важному шагу в своей жизни.
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